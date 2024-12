宮代 健吾登壇！TRUSTART「売り上げと業務効率を上げる不動産ビッグデータ活用戦略」

TRUSTARTは、2024年12月11日(水)から13日(金)に東京ビッグサイトで開催される「不動産テックEXPO」に出展します。

TRUSTART「売り上げと業務効率を上げる不動産ビッグデータ活用戦略」

また、2024年12月12日(木)15時より「売り上げと業務効率を上げる不動産ビッグデータ活用戦略」と題したセミナーを行います。

このイベントでは、最新の不動産テクノロジーとビッグデータを活用した同社の取り組みを通じて、業界の課題解決に向けたヒントを共有します。

なお、スムーズな入場のために、事前登録が推奨されています。

<出展概要>

展示会名 :第5回 不動産テックEXPO

会期 :2024年12月11日(水)〜13日(金)

会場 :東京ビッグサイト 西展示棟

ブース番号:17-40

不動産テックEXPO

<セミナー概要>

タイトル:「売り上げと業務効率を上げる不動産ビッグデータ活用戦略」

日時 :2024年12月12日(木)15:00〜15:45

場所 :東京ビッグサイト 不動産テックEXPO会場内 セミナールームD

登壇者 :TRUSTART株式会社 宮代 健吾

<セミナーのポイント>

近年の不動産業界におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)の進展により、ビッグデータの活用は重要なテーマとなっています。

本セミナーでは、TRUSTARTが提供する不動産ビッグデータソリューションを活用し、業務効率の向上や収益拡大に成功した事例を中心に解説。

さらに、業界全体が直面する課題へのアプローチについても具体的な施策を提案します。

