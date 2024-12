東武百貨店 池袋本店は、12月5日(木)から10日(火)の6日間、『太陽のめぐみ 宮崎展』を開催します。

東武百貨店 池袋本店『太陽のめぐみ 宮崎展』

期間 :2024年12月5日(木)〜10日(火)

営業時間:午前10時〜午後7時

※イートインは閉場30分前がラストオーダーとなります。

場所 :東武百貨店 池袋本店 8階催事場(約150坪)

店舗数 :33店舗(食品:25店、工芸品:8店)

主催 :宮崎県

※売切れの際はご容赦ください。

※表示価格は「消費税込み」の価格です。

店内の飲食スペースでお召しあがり(イートイン)の場合は「消費税率10%」の価格となります。

※写真はイメージです。

※11月29日(金)時点の内容です。

※一部、宮崎県産以外の素材を使用している場合があります。

東武百貨店 池袋本店は、12月5日(木)から10日(火)の6日間、『太陽のめぐみ 宮崎展』を開催。

温暖な気候や豊かな自然が特徴である宮崎県の「食」・「工芸品」が33店舗集結。

宮崎和牛や宮崎県産鶏を使用したグルメをはじめ、宮崎県産マンゴーのスイーツ、地元で愛されるラーメンなど、絶品グルメが目白押し。

そのほか、宮崎県内にある38の蔵元・約100種類の焼酎が30分間飲み放題で楽しめる「焼酎Bar」が初登場します。

◆宮崎和牛・宮崎県産鶏を使用したグルメに注目!

[初出店][実演]

【宮崎和牛肉重 ぶんすと】

牛肉3種よくばり弁当 赤身ステーキ×牛タン×和牛カルビ

2,916円(1折)〈各日販売予定50点〉

お肉3種類の味付けが異なるボリュームたっぷりの弁当。

宮崎和牛のモモ肉の赤身ステーキとカルビの焼肉の2種の部位を楽しめる。

【宮崎和牛肉重 ぶんすと】

【チキン南蛮専門店 金の皿】

チキン南蛮 540円(100g当たり)

宮崎県産鶏を使用した宮崎発祥のソウルフード。

外はカリッ、中はジューシーな冷めても美味しいオリジナルタレのチキン南蛮。

【チキン南蛮専門店 金の皿】

[実演]

【鶏専家 一本気】

羽ばたけ鶏餃子 756円(8個)

宮崎県産若鶏のももに、鶏皮を練り込んだ本格鶏餃子。

【鶏専家 一本気】

◆宮崎県産マンゴーを使用したスイーツ

[東武限定]

【松浦牧場】

シメの珈琲プリンソフト(マンゴートッピング)

イートイン1,100円(1個)〈各日販売予定20点〉

濃厚なプリンにコーヒーゼリーとマンゴーがマッチ。

ソフトクリームの上の塩キャラメルソースは東武限定。

【松浦牧場】

【低糖質専門店 BLUE OWL】

宮崎完熟マンゴーバターサンドスコーン

540円(1個)〈各日販売予定50点〉

しっとり低糖質スコーンに爽やかなバタークリームと宮崎県産マンゴーをサンド。

【低糖質専門店 BLUE OWL】

[東武限定]

【MIYAZAKI VEGETABLE LAND &SMOOTHY.】

完熟マンゴースムージー

イートイン

1,210円(1杯)〈数量限定〉

宮崎県産の完熟マンゴーを使用した濃厚スムージー。

【MIYAZAKI VEGETABLE LAND &SMOOTHY.】

◆地元で愛されるラーメンが2店舗初出店!

[初出店]

【辛麺屋 桝元】

トマト辛麺 イートイン1,000円(1杯)

弾力のある食感の麺が特徴のご当地グルメ。

トマトの酸味と唐辛子の辛みがマッチする1杯。

【辛麺屋 桝元】

[初出店]

【トマトラーメン あうわ】

トマトラーメン イートイン1,100円(1杯)

豚骨スープをベースとしたコクのあるトマトラーメン。

自家製バジル麺との相性抜群。

【トマトラーメン あうわ】

〈宮崎県の焼酎 約100種類集結!〉

[初出店]

【ろ過】“焼酎Bar”飲み放題30分

イートイン2,200円(お一人様)

宮崎県内にある38の蔵元から、芋・麦・そば・米など約100種類の焼酎を用意。

【ろ過】

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 宮崎和牛、宮崎県産鶏などを使用したグルメも!東武百貨店 池袋本店『太陽のめぐみ 宮崎展』 appeared first on Dtimes.