商品開発など、実社会とつながるテーマを探求！教育と探求社「クエストカップ全国大会」

教育と探求社では、探究学習プログラム「クエストエデュケーション」の提供を始めた2005年から、生徒が探求の成果を社会に発信する場として「クエストカップ全国大会」を毎年開催しています。

昨年度は、「企業探究」「進路探究」「起業家」「社会課題探究」「地域探究」の5部門計8プログラムに36都道府県410校6,099チームがエントリーし、各部門ごとの審査を経て、167校305チームが全国大会に出場しました。

昨年度は、「企業探究」「進路探究」「起業家」「社会課題探究」「地域探究」の5部門計8プログラムに36都道府県410校6,099チームがエントリーし、各部門ごとの審査を経て、167校305チームが全国大会に出場しました。

20回目となる2024年度は、「クエストカップ2025 全国大会」を、2025年2月11日(オンライン)、22日、23日(リアル:法政大学市ケ谷キャンパス)の3日間で開催します。

大会テーマは、「Liberty」。

人は誰しも、自由を求める心を持っています。

自らつかむ自由の喜び、そしてその挑戦の楽しさを大会を通して伝えます。

詳細は順次、特設サイトに掲載します。

■実社会とつながる探究学習プログラム「クエストエデュケーション」

全国490校、約10万4千人(2024年10月時点)が取り組む日本最大規模の探究学習プログラム「クエストエデュケーション」。

企業からのミッションや社会課題、商品開発など、実社会とつながるテーマを探求します。

2005年から同社が提供を開始し、これまでのべ約44万人が学びました。

また2017年、中高生向け教育カリキュラムとして初の「グッドデザイン賞」を受賞しています。

■クエストカップ2025 全国大会 概要

※開催内容を変更する可能性があります。

▼日程と実施内容

Day1:2025年2月11日(火・祝)(オンライン)(予定)

〔開催部門〕社会課題探究部門

〔実施形式〕オンライン開催(Zoom)

〔参加者〕 約600名(中高生・審査委員)

Day2:2025年2月22日(土)

〔開催部門〕企業探究部門(1st・2ndステージ)

〔実施形式〕リアル開催(法政大学市ケ谷キャンパス)

〔参加者〕 約1,300名(中高生・審査委員・一般参観)

Day3:2025年2月23日(日)

〔開催部門〕・社会課題探究部門

・進路探究部門

・起業家部門

・地域探究部門

〔実施形式〕リアル開催(法政大学市ケ谷キャンパス)

〔参加者〕 約500名(中高生・審査委員・一般参観)

※リアル開催は、一般観覧あり(事前申込制、入場制限あり)

▼主催・協賛・後援

〔主催〕クエストカップ実行委員会/株式会社教育と探求社

〔協賛〕イオンリテール/オカムラ/キモノハーツ/鴻池組/大和ハウス工業/

テクマトリックス/日清製粉グループ/パナソニック エナジー/

富士製薬工業/富士通/メニコン/LINEヤフー/ロート製薬(五十音順)

クエストカップ2025 全国大会 協賛企業

〔後援〕法政大学キャリアデザイン学部

他、随時追加予定

