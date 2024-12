写真を通して文化交流！東京工芸大学芸術「PHOTOGRAPHY / DESIGN - STOCKHOLM / TOKYO」

東京工芸大学芸術学部写真学科大和田良准教授のゼミ学生9名が、スウェーデンの首都ストックホルムにある写真学校Fotoskolan STHLMの学生たちと写真展「PHOTOGRAPHY / DESIGN - STOCKHOLM / TOKYO」を開催しています。

写真展は、2024年11月19日(火)〜12月3日(火)まで、ストックホルムにあるFolkuniversitetet Stockholmで開催されています。

この写真展は、日本とスウェーデンそれぞれの国の学生たちが今なぜ写真を学ぶのか、また、これからの写真制作にどのような希望を抱いているのかを調査しながら、学生たちが持つ新たな視点と両国の文化的観点から共通性と違いを探り、写真の未来について考える一つのケーススタディを形成し、今後の写真教育に役立てることを目的に実施されました。

また、両国学生の国際文化交流を促し、他文化の価値観のなかで、より発展的な写真作品の制作を模索することで普段の制作では得られない、新たな知見と経験を学ぶ機会としています。

両国の学生たちは、写真展の開催に向けて日本とスウェーデンをオンラインで繋ぎ、テーマの決定や写真に関するディスカッション、展示会場の空間設計などを検討し合いました。

10月にはFotoskolan STHLMの教員であるMikael Cronwall氏が来日。

10月21日及び10月23日には、本学中野キャンパスにおいてMikael Cronwall氏による、本学の学生たちに向けたワークショップや授業が行われました。

また、11月15日には、大和田准教授と大和田ゼミの学生を中心とした5名がFotoskolan STHLMを訪問。

大和田准教授は、スウェーデンの学生たちに日本の現代写真に関する授業やワークショップを行いました。

ワークショップでは、両国で同じ写真を学ぶ学生同士がストックホルム市内のフォトウォークやポートレート撮影実習、展示設営などに参加し、写真を通して文化交流が行われました。

この写真展は、2025年3月上旬に日本の本学中野キャンパスや東京都港区「FUJIFILM SQUARE(フジフイルム スクエア)」でも開催が予定されています。

■「PHOTOGRAPHY / DESIGN - STOCKHOLM / TOKYO」

会期: 2024年11月19日(火)〜12月3日(火)

会場: Folkuniversitetet, Box 6901, SE-102 39 Stockholm.

Besoksadress: Kungstensgatan 45, 113 59 Stockholm. T-Odenplan.

URL : https://www.t-kougei.ac.jp/activity/archives/2024/article_86066.html

協賛: 富士フイルムイメージングシステムズ株式会社、

FUJIFILM Nordic AB. 富士フイルム株式会社、FUJIFILM Nordic AB.

■2025年3月に日本で開催予定の写真展概要

企画展名:「Each Perspective / STOCKHOLM ― TOKYO」

会期 :2025年3月6日(木)〜17日(月)

会場 :東京工芸大学中野キャンパス1号館、2号館

協賛 :富士フイルムイメージングシステムズ株式会社

企画展名:「PHOTOGRAPHY / DESIGN - STOCKHOLM / TOKYO」

会期 :2025年3月7日(金)〜3月27日(木)

会場 :FUJIFILM SQUARE(フジフイルム スクエア)内、

FUJIFILM PHOTO SALON Space3

協賛 :富士フイルムイメージングシステムズ株式会社

■参加者一覧

石塚晃、佐藤風歌、高橋桃夏、茶木原朋音、森下葵衣、荻野祥英、島田颯之介、佐々木杏葉、町田海、高田有輝(写真学科助手)

