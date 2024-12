ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、「NO LIMIT! クリスマス」を2025年1月5日(日)まで開催中。この冬でフィナーレを迎える30メートル超えのクリスマス・ツリー「NO LIMIT! パーティ・ツリー」がパークを照らすほか、寒さを吹き飛ばす熱狂的な夜のライブショー「フロスティーズ・エレクトリック・スノー・パーティ」がパークを盛り上げている。さらに、クリスマスをイメージした限定フードも続々登場。本記事では、特別なひと皿から気軽に食べられるワンハンドグルメまで、おすすめのメニューを紹介する。

■クリスマス気分を盛り上げるチキンのプレートとキュートなケーキ「スタジオ・スターズ・レストラン」で味わえるのが、「クリスマス・チキンセット」(1900円)。クリーミーなチキンのクリーム煮は、ナイフを入れるとほろほろ崩れる柔らかさも魅力。デミグラスソースを絡めて食べれば、ひと味違うおいしさに。ポテトグラタンやローストした芽キャベツなどのサイドに加え、リーフ形のパイや雪の結晶を模った大根など、ほっこりするあしらいにもご注目。「クリスマスツリーケーキ 〜マロン&チョコレート〜」(700円)は、緑のクランブルで覆われたツリーに雪が積もり、てっぺんにはチョコの星が輝く。濃厚なチョコとマロンをベースに、バウムクーヘンで作られた木の幹やサクサク食感のオーナメントなど、さまざまな味と食感が楽しめる。「ビバリーヒルズ・ブランジェリー」には、華やかなケーキが勢ぞろい。「ブッシュ・ド・ノエル 〜グリオットチェリーのガトーショコラ〜」(950円)は、トッピングのドライフルーツで大人な味わい。「サンタクロース 〜マスカルポーネムース&ストロベリージュレ〜」(900円)は、クリームのひげに赤い鼻、いちごの帽子でおめかししたサンタさんを表現している。「クリスマス・リースケーキ 〜ピスタチオクリームのモンブラン仕立て〜」(900円)は、ピスタチオの香ばしさとフルーツの甘酸っぱさがマッチした一品。「ホワイトプリン・パフェ 〜チーズムース&レモングラスゼリー〜」(900円) は、リンゴソースやレモンゼリーのさわやかな味わいがアクセントになっている。■衝撃のボリューム!満腹必至の食べ歩きフードニューヨーク・エリアの「クリスマス・マーケット」では、インパクト抜群の食べ歩きフードにびっくりすること間違いなし。クルーが「Let's party!」と言いながら渡してくれるので、パーティ気分がさらに盛り上がる。「ハピネス・ワゴン」で販売されている「Let’s party! クリスマス・ケーキチュリトス 〜ベリー・ストロベリー〜」(750円)は、「横にして持ってくださいね」と声をかけられるほど、トッピングがてんこ盛り。いちごソースの上にはホイップやコンポート状のいちご、キャンディケーンがトッピングされ、1本でパーティーをしているかのような華やかさを醸し出している。「トローリー・トリート」で手に入る「cheers! フライドチキン・コーン 〜タルタル&マッシュポテト〜」(900円)は、ワッフルコーンの中にフライドチキン&マッシュポテトがぎっしり。トルティーヤチップスでマッシュポテトをすくったり、フライドチキンに旗を刺して食べたりすれば、気分がワクワクしてくるはず。具材にしっかり味が付いているので、ほんのり甘いコーンが箸休め的な存在としても活躍してくれる。「ホットドッグカート」では、「Say Cheese! チーズフォンデュ・ドッグ 〜キャラメル&メルティバター〜」(1000円)にかじりつきたい。肉肉しさ満点の太いソーセージがはさまれたパンの上には、チーズフォンデュソースとキャラメルバターがたっぷり。さらに塊のバターも乗り、クセになるあまじょっぱさとボリュームが襲ってくる!カップの中にもたっぷりチーズソースが流れ込んでいるので、パンにつけながら味わおう。ほかにも、スヌーピーやマリオ、ミニオンモチーフのグルメもクリスマス&ウインター仕様に変身中。目と舌で、パークの冬を満喫しよう。取材・文=上田芽依撮影=大林博之画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパンMinions and all related elements and indicia (TM) & (C) 2024 Universal Studios. All rights reserved.※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。