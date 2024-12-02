S.H.Figuarts「HUNTER×HUNTER」シリーズの開発が決定！ 12月4日YouTubeなどで情報配信
【HUNTER×HUNTER 新商品発表会】
12月4日9時 配信予定
12月4日9時 配信予定
BANDAI SPIRITSは、「HUNTER×HUNTER 新商品発表会」を12月4日9時より実施する。
発表会はYouTubeの他、X、instagramで実施予定。S.H.Figuartsの新商品を発表予定としている。【アニメキャラ 新ラインナップ発表会】
◤HUNTER×HUNTER- 魂ネイションズ公式 (@t_features) December 2, 2024
新商品発表会 ◢
12/4㈬ 9:00～生配信決定！
S.H.Figuartsより『HUNTER×HUNTER』シリーズ始動！
担当者が商品の魅力を紹介👀
🔵Xhttps://t.co/QyXMJpJC5v
🟣instagramhttps://t.co/2CqwV0tqfG
🔴YouTubehttps://t.co/9EtPQuz97y
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