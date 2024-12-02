【HUNTER×HUNTER 新商品発表会】
12月4日9時 配信予定

　BANDAI SPIRITSは、「HUNTER×HUNTER 新商品発表会」を12月4日9時より実施する。

　発表会はYouTubeの他、X、instagramで実施予定。S.H.Figuartsの新商品を発表予定としている。

【アニメキャラ 新ラインナップ発表会】

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