「新しい日本のカタチ」をコンセプトにした、日本発のカフェブランド「nana’s green tea」にて、「2025年福袋」の店頭予約を開催中!

福袋の中に入っている「360KYUSU \1,000offチケット」のシリアルナンバーで、豪華賞品が当たる「ナナズの夢くじ2025」にも参加できます☆

nana’s green tea「ナナズの夢くじ2025」

当選番号発表日:2025年1月10日(金)12:00予定

番号発表の方法:nana’s green tea 公式ホームページのお知らせと、店頭に掲載

ナナズの夢くじ2025:https://www.nanasgreentea.com/blogs/news/2025-yumekuji

nana’s green teaでは、「2025年福袋」を数量限定で販売。

オリジナルグッズや店舗で使えるギフトカードなどの入ったセットで、5,000円セットと8,500円セットの2種類がラインナップされています。

茶葉を使ったノートやギフトカード入り!nana's green tea「2025年福袋」 茶葉を使ったノートやギフトカード入り!nana's green tea「2025年福袋」 続きを見る

各セットに入っている「360KYUSU \1,000offチケット」のシリアルナンバーで抽選される、「ナナズの夢くじ2025」に参加できます!

「ナナズの夢くじ」は、今回が初開催!

2025年福袋に封入される「360KYUSU \1,000off」チケットのおもて面に記載されているシリアルナンバーで、新年の運だめしができます☆

「ナナズの夢くじ」のドキドキも一緒に楽しめる福袋となっています。

当選した場合は、「ナナズの夢くじ2025」ページの、当選番号お知らせフォームから、必要情報を記入+券面の写真を送付してください。

※ 「360KYUSU \1,000offチケット」を店頭で利用された場合、ミシン目より下の部分が返却されます。下部のみの写真を送付してください

【特賞】たっぷり楽しむナナズのおやつどきティーセット

内容:

・えらべる抹茶のケーキ(1台)

・4種の日本茶(宇治煎茶・ほうじ茶・玄米茶・オーガニック煎茶)

・360KYUSU

※ 抹茶のケーキは、「抹茶ガトーショコラ」「抹茶チーズケーキ」「抹茶ロールケーキ」から選べます

みんなで楽しめる抹茶のケーキに、すぐにお茶が淹れられる「360KYUSU」と日本茶のセット!

届いた瞬間、充実のティータイムが満喫できます。

【一等】たっぷり楽しむナナズティーセット

内容:

・急須と湯呑みセット(湯呑み2個)

・抹茶染め オリジナルコースター(2枚)

・2種の日本茶(宇治煎茶・ほうじ茶)

モダンなデザインの急須&湯呑に、趣のある抹茶染めのコースター、さらに日本茶がセットになっています。

ほっこりとした気持ちでお茶の時間が楽しめます。

【二等】ほんわかナナズのちょっとお茶セット

内容:

・360KYUSU

・4種の日本茶(宇治煎茶・ほうじ茶・玄米茶・オーガニック煎茶)

「360KYUSU」と4種の日本茶のセット。

気分に合わせて、いろいろなお茶が楽しめます☆

【三等】ナナズの抹茶をいっぱい楽しむセット

内容:

・えらべる抹茶のケーキ(1台)

・抹茶ガレット(2枚)

・抹茶ラテ缶

・抹茶染め オリジナルポーチ

※ 抹茶のケーキは、「抹茶ガトーショコラ」「抹茶チーズケーキ」「抹茶ロールケーキ」から選べます

抹茶スイーツがたっぷり楽しめるセット!

品の良い抹茶染めのオリジナルポーチも付いています。

【四等】ナナズのお菓子ぜんぶ食べちゃうセット

内容:

・かき餅全種(玄米・カレー・豆・海老・胡麻)

・抹茶ガレット(2枚)

・抹茶・ほうじ茶フィナンシェ(各2枚)

・抹茶染め オリジナル巾着

お菓子をたっぷり楽しめる、うれしいセット。

かき餅も焼き菓子も両方味わえます☆

【五等】マグカップでおうち抹茶ラテセット

内容:

・抹茶ラテ缶

・オリジナルロゴ入りマグカップ

おしゃれなロゴ入りマグカップ!

おうちで抹茶ラテが楽しめる「抹茶ラテ缶」のセットです。

タンブラーでおうち抹茶ラテセット/サーモボトルで抹茶ラテとお出かけセット

「抹茶ラテ缶」には、タンブラーやサーモボトルのセットも。

散歩や仕事のお供にぴったりです☆

わらび餅でちょっとひといきセット/ミニチュアナナズコンプリートセット

「わらび餅でちょっとひといきセット」は、かわいらしいオリジナル菓子皿「萩の花ひらくお菓子皿(萩焼)」とわらび餅がセットになっています。

また、「ミニチュアナナズコンプリートセット」は、和スイーツのガシャポンキーホルダーが5種類セットに!

2024年11月に発売したばかりのガシャポングッズが一気にそろいます☆

抹茶で気軽なティータイムセット/ナナズのオリジナルテーブルセット

オリジナルグラス(2個)&抹茶染め オリジナルコースター(2枚)が入ったセットは2種類。

「抹茶ラテ缶」と「抹茶生チョコレート(18粒入)」がセットになった「抹茶で気軽なティータイムセット」と、「萩の花ひらくお菓子皿(萩焼)」がセットになった「ナナズのオリジナルテーブルセット」です☆

すべての賞に越前和紙のカードケース付き!

すべての賞に、越前和紙のオリジナルカードケースが付いています。

2025年福袋8,500円セット限定商品「茶の花に包まれるお茶缶」に使われている、手漉き越前和紙「浮き紙」を使用したカードケース。

お茶缶と同じチャノキがデザインされた和紙を、和紙の風合いがもっともよく分かるナチュラルな色合いで使用しています。

「浮き紙」は、福井県越前市大滝町「山次製紙所」様のオリジナル和紙です。

2025年 nana’s green tea 福袋

店頭予約:2024年12月1日(日)〜

※店頭での事前予約が可能な店舗・発売日から販売のみの店舗があります

※一部、施設の福袋特設ホームページで12月1日以前に予約可能な店舗もあります

取扱店舗:nana’s green tea店舗、公式オンラインサイト

※店舗によって取り扱いセットが異なるので、各店舗に問い合わせください

※東京ドーム店、名古屋パルコ店、関西国際空港第2ターミナルビル店、神戸ハーバーランド店、シャミネ鳥取店、沖縄パルコシティ店では取り扱いなし

2025年福袋:https://www.nanasgreentea.com/blogs/news/2025-fukubukuro

2025年福袋には、”日本のいいもの”として「越前和紙」をセレクト!

8,500円と5,000円のセットの2種類がラインアップしています。

福袋8,500円セット

内容:

・〈福袋限定〉茶の花に包まれるお茶缶(手漉き越前和紙「浮き紙」使用)

・〈福袋限定〉茶葉を再利用 日本茶を楽しむオリジナルノート&しおり

・〈福袋限定〉nana’s green teaロゴ入りボールペン

・〈福袋限定〉天然鮪とアボカドのとろろどんぶり柄 今治タオルハンカチ

・〈福袋限定〉オリジナルあずま鞄

・〈福袋限定〉オリジナルクッキーセット

・宇治煎茶ティーバッグ(5個入り)

・ほうじ茶ティーバッグ(5個入り)

・玄米茶ティーバッグ(5個入り)

・ドリンクギフトカード×4枚

・パフェギフトカード×4枚

・360KYUSU \1,000offチケット×1枚(”ナナズの夢くじ”抽選番号付き)

越前和紙のお茶缶とともに、nana’s green teaをたっぷり楽しむ8,500円の福袋セット。

今回紹介した「ナナズの夢くじ」抽選番号付きの「360KYUSU \1,000offチケット」が1枚入っています。

福袋5,000円セット

内容:

・〈福袋限定〉茶葉を再利用 日本茶を楽しむオリジナルノート&しおり

・〈福袋限定〉nana’s green tea ロゴ入りボールペン

・〈福袋限定〉天然鮪とアボカドのとろろどんぶり柄 今治タオルハンカチ

・〈福袋限定〉オリジナルあずま鞄

・〈福袋限定〉オリジナルクッキーセット

・宇治煎茶ティーバッグ(5個入り)

・ほうじ茶ティーバッグ(5個入り)

・ドリンクギフトカード×2枚

・パフェギフトカード×2枚

・360KYUSU \1,000offチケット×1枚(”ナナズの夢くじ”抽選番号付き)

茶葉を再利用したグッズと日本茶で、nana’s green teaのお茶を楽しむ福袋。

もちろん、「ナナズの夢くじ」にも参加可能です☆

抹茶ケーキやnana’s green teaのテーブルウェアなどが当たる、豪華な夢くじ!

「ナナズの夢くじ」に参加できる「360KYUSU \1,000offチケット」が入った「2025年福袋」は、2024年12月1日(日)より店頭予約受付中です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 福袋購入で豪華賞品が当たるくじに参加!nana's green te「ナナズの夢くじ2025」 appeared first on Dtimes.