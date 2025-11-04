糖尿病の診断に使われる「HbA1c」とは? 糖尿病の診断基準や血糖値との違いを医師に聞く

糖尿病の診断に欠かせない「HbA1c」という指標をご存じですか？ これは血糖値とは異なり、過去2～3ヶ月間の血糖コントロールの状態を示す重要な数値です。この記事では、糖尿病の診断基準やHbA1cの役割、血糖値との違いについて、糖尿病専門医の川名部先生が解説します。糖尿病の早期発見と管理に役立つ知識を学びましょう。

監修医師：

川名部 新（おばな内科クリニック）

聖マリアンナ医科大学卒業。同大学病院では代謝内分泌を主として、糖尿病や生活習慣病を専門に経験を重ねる。2023年4月より川崎市中原区にある『おばな内科クリニック』を継承し、院長を務める。日本内科学会認定医、日本糖尿病学会認定糖尿病専門医、日本内分泌学会認定内分泌代謝科専門医、臨床研修指導医

編集部

糖尿病について教えてください。

川名部先生

糖尿病は、高血糖（血中の糖濃度が正常値を超える状態）が持続的に続く疾患です。放っておくと進行し、全身の血管に障害が出てきます。これにより視力障害、腎臓病、神経障害、心血管疾患などのさまざまな合併症を引き起こすため、早期診断と早期の治療が必要です。

編集部

どのような基準で診断されるのですか？

川名部先生

糖尿病の診断は、個々の病状やリスク要因などによって若干異なりますが、主に空腹時の血糖値が126mg/dL以上、もしくは食後の血糖値が200mg/dL以上だと、糖尿病と診断される確率が高いと思われます。さらに、血中のHbA1c（ヘモグロビンA1c）が基準以上であれば「糖尿病」と診断されます。

編集部

HbA1cとはなんですか？

川名部先生

HbA1cは、赤血球が血液中でどれだけの糖（グルコース）と結合しているかを示す値です。糖尿病の診断だけでなく、すでに糖尿病と診断された方の血糖が適切にコントロールされているかを調べるための指標として用いられています。

編集部

血糖値とは違うのですか？

川名部先生

そうですね。血糖値が、測定した時点での即時的な血糖の値であるのに対し、HbA1cは過去2～3ヶ月間の平均血糖値を示す指標として使用されます。一時的な食事や運動の影響を受けないので、長期間の血糖管理の評価に適していると言えるでしょう。

※この記事はメディカルドックにて【糖尿病を判別する｢HbA1c｣の見方を医師が解説 健康診断･血液検査で調べるこの数値の意味とは？】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。