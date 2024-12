■11月29日・30日・12月1日に真駒内セキスイハイムアイスアリーナにて『Number_i LIVE TOUR 2024 No.I』北海道公演を開催したNumber_i

【画像】Number_i平野紫耀&神宮寺勇太&岸優太の北海道ライブ舞台裏ショット

Number_iの公式SNSが「Thank you for the 3 days in Hokkaido!」と綴り、無事に北海道公演を終えたことをオフショットとともに報告した。

この度公開された写真は、北海道だけに生息する鳥“シマエナガ”の帽子をかぶり、“シマエナガ”のぬいぐるみを持った(左から)神宮寺勇太、平野紫耀、岸優太の3ショット。神宮寺は頬に手を当てて目線を外し、平野と岸はカメラに目線を向けている。また3人とも“シマエナガ”のくちばしの真似なのか口を少し尖らせている。

コメント欄には「みんなシマエナガちゃんの顔しててかわいい」「おくちかわいすぎ」「かわいいが大渋滞」「パフォーマンスでブチかました後にこのかわいさズルい」「顔面偏差値高すぎ」「今日も宇宙一かっこいい」「ライブ最高だったよ!」といった声が寄せられている。