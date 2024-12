鈴木雅之＆こっちのけんとが披露した楽曲のアーカイブ公開決定！「REAL TIME THE FIRST TAKE」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■初回の公開は、こっちのけんと「死ぬな!」

チャンネル登録者が1,000万人を突破し、日本発の音楽ジャンルYouTubeチャンネルとして存在感を放ってきた『THE FIRST TAKE』。チャンネル開設5周年を迎えた11月15日に行われた一発撮り生配信企画『REAL TIME THE FIRST TAKE』のディレクターズカット版としてアーカイブ公開が決定し、12月2日より順次公開される。

11月15日に行われた『THE FIRST TAKE』初の一発撮り生配信企画には、“ラヴソングの王様”として名を馳せる鈴木雅之と、マルチクリエイターこっちのけんとの2組が出演。

鈴木雅之は、2025年にアーティストデビュー45周年を迎えるラッツ&スターが1983年にリリースし、キャッチーなメロディでリリースから40年を経た今も幅広い世代から愛されている名曲「め組のひと」と、ミリオンヒットを記録したシャネルズ時代のデビュー曲「ランナウェイ」の全2曲を披露。

当日はラッツ&スターのメンバー佐藤善雄と桑野信義がサプライズ登場し、彼らの母校である大田区立大森第八中学校の校歌をアカペラで披露するというスペシャルパフォーマンスも行われた。

こっちのけんとは、過去の自分自身が苦しんだ経験から「劣等感を抱く人に手を差し伸べたい」という想いから生まれた「死ぬな!」と、10月にリリースされ、すでにMVが1,000万回再生を突破している新曲「もういいよ」、そしてサプライズで8月の初登場の際にも披露し話題となった人気の楽曲「はいよろこんで」全3曲を披露した。(※「はいよろこんで」は生配信限定でのコンテンツ)

当日は視聴者からリアルタイムで約12万件を超えるリアクションとコメントが寄せられ、生配信後にはアーカイブを望む声が多数届いたことも受け、今回のディレクターズカット版のアーカイブが決定した。一夜限りの生配信をリアルタイムで視聴した方も、見逃した方も楽しめる内容となっている。

■アーカイブ公開スケジュール

12/02(月)22:00~

こっちのけんと「死ぬな!」/ REAL TIME THE FIRST TAKE

12/09(月)22:00~

鈴木雅之「め組のひと」/ REAL TIME THE FIRST TAKE

12/16(月)22:00~

こっちのけんと「もういいよ」/ REAL TIME THE FIRST TAKE

12/23(月)22:00~

鈴木雅之「ランナウェイ」/ REAL TIME THE FIRST TAKE

