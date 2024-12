ディズニーストアにて、クリスマスまでのわくわくのカウントダウンを楽しめるアドベントカレンダー企画がスタート!

クリスマスをより楽しむための特別なコンテンツが日替わりで楽しめるほか、一部店舗では、キャラクター探しや、じゃんけんカードのランダム柄に冬限定デザインが登場するなど、心躍るコンテンツが日替わりで展開されています☆

ディズニーストア「アドベントカレンダー企画」

開催期間:2024年12月1日(日)〜12月25日(水)

開催店舗:ディズニーフラッグシップ東京、ディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストア

※ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー(大阪会場)は対象外です

ディズニーストア店舗とディズニー公式オンラインストアにて、クリスマスまでのわくわくのカウントダウンを楽しめるアドベントカレンダー企画を実施中。

「ディズニーストアが皆さまのクリスマス準備をお手伝い」をテーマに、クリスマスをより楽しむための特別なコンテンツが日替わりで楽しめます。

店舗では、キャラクター探しや、じゃんけんカードのランダム柄に冬限定デザインが登場するなど、心躍るコンテンツを日替わりで展開。

どんなコンテンツが楽しめるかは当日のお楽しみです☆

オンラインストアでも、12月のオリジナルカレンダー壁紙プレゼントや、ギフトにもぴったりなアイテム紹介など、日替わりで楽しめるコンテンツが実施されます。

「クリスマスギフトお手伝いアイテム」をプレゼント

スケジュール:

対象店舗:ディズニーフラッグシップ東京、 ディズニーストア店舗配布日:2024年12月4日(水)、11日(水)、18日(水)対象店舗:ディズニー公式オンラインストア配布開始日:2024年12月11日(水)10:00〜なくなり次第終了※12月4日(水)、11日(水)、18日(水)にディズニーストア店舗で配布しているプレゼントのセットです※なくなり次第終了となります※ご注文商品と一緒に発送されます。交換はできません

ディズニーフラッグシップ東京とディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストアで、アドベントカレンダー企画の期間中に、「クリスマスギフトお手伝いアイテム」をプレゼント。

お店に来店されたゲストに先着順でプレゼントされます。

※各日なくなり次第終了となります

※各店の開店時間、配布状況は異なります。詳しくは各店舗のディズニーストアキャストの方に確認ください

ディズニーストア一部店舗に特大サイズのアドベントカレンダーが登場

実施期間:2024年12月1日(日)〜12月25日(水)

実施店舗:ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、名古屋ゲートタワーモール店

ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、名古屋ゲートタワーモール店に特大サイズのアドベントカレンダーが登場。

全店で実施される日替わりコンテンツはもちろん、フォトスポットとしても楽しむことができます。

ディズニーフラッグシップ東京

究極のディズニーショッピング体験が楽しめる日本最大のディズニーストア「ディズニーフラッグシップ東京」

キャンディケーンに色付けする「チップ」と「デール」を描いた背景の前にアドベントカレンダーが設置されています。

クリスマスの衣装に身を包んだディズニーキャラクターたちに注目です。

東京ディズニーリゾート店

東京ディズニーリゾート内の商業施設「イクスピアリ」シアターフロント2階にある「東京ディズニーリゾート店」

東京ディズニーリゾート店には「ミニーマウス」にプレゼントする「ミッキーマウス」のフォトスポットも設置されています。

壁際に設置された大きなアドベントカレンダーも必見です。

名古屋ゲートタワーモール店

名古屋ゲートタワーモール店

タカシマヤゲートタワーモール1階にある「名古屋ゲートタワーモール店」

棚の中に設置されたアドベントカレンダーと共に登場する、クリスマスの準備をする「ミッキー&フレンズ」のアートも注目ポイントです☆

「ディズニーストアが皆さまのクリスマス準備をお手伝い」をテーマに、クリスマスをより楽しむための特別なコンテンツを日替わりで実施。

ディズニーストアにて2024年12月25日まで開催されている「アドベントカレンダー企画」の紹介でした☆

© Disney

※ イベントやキャンペーンの内容は都合により中止、または変更になる場合があります

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 東京ディズニーリゾート店などに特大サイズのアドベントカレンダーが登場!ディズニーストア「アドベントカレンダー企画 appeared first on Dtimes.