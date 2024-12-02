.ENDRECHERI.¡ÊÆ²ËÜ¹ä¡Ë¡¦´ßÃ«¸ÞÏ¯¡¦»ûÏÆ¹¯Ê¸¤éÅÐ¾ì ¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ë¤Æ4Ç¯¤Ö¤ê³«ºÅ¡ÚAct Against Anything VOL.3¡ØTHE VARIETY 29¡Ù¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/12/02¡Û´ßÃ«¸ÞÏ¯¤È»ûÏÆ¹¯Ê¸¤é½Ð±é¼Ô¤Ë¤è¤ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥·¥ç¡¼¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖAct Against Anything VOL.3¡ØTHE VARIETY 29¡Ù¡×¤¬12·î1Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û.ENDRECHERI.¡ÊÆ²ËÜ¹ä¡Ë¤é¿Íµ¤·ÝÇ½¿Í¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È½¸·ë
¥¨¥¤¥º¤ÈÆ®¤¦»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ø¤Î´óÉÕ¤Î¤¿¤á¡¢1993Ç¯¤Ë´ßÃ«¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖAct Against AIDS¡×¡ÊÎ¬¾ÎAAA¡Ë¤¬¡¢2020Ç¯¤ËÌ¾¾Î¤ò¡ÖAct Against Anything¡×¤È²þ¤á¡¢¥¨¥¤¥º°Ê³°¤Ë¤âÉý¤ò¹¤²¤¿»Ù±ç³èÆ°¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡ÖAct Against Anything¡×¤È¤·¤Æ¤Ï3ÅÙÌÜ¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤Î¸ø±é¤Ï4Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
2024Ç¯¤Î¡ÖAct Against Anything VOL.3¡ØTHE VARIETY 29¡Ù¡×¤Î¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢¡È³§¤Ç¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡ª°Û¶È¼ï¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼ÃÄ·ë¡ªÉðÆ»´Û¹ßÎ×¡ª¡É¡£´ßÃ«¡¢»ûÏÆ¤ÈÉñÂæ¤ä±ÇÁü¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¿ÇÐÍ¥¿Ø¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼ÂÎÏÇÉ¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ä¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤é¡¢°Û¶È¼ï¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤¿¤Á¤¬ÉðÆ»´Û¤Ë½¸·ë¡£²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤ÆÂç¤¤¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¡¢ÞÕ¿È¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë²ñ¾ì¤Ï½ª»ÏÂ¿¹¬´¶¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£
²ñ¾ì¤¬°ÅÅ¾¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸Î¾¥µ¥¤¥É¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¡ÖAct Against Anything VOL.3¡ØTHE VARIETY 29¡Ù¡×¤Ë¸þ¤±¤¿´ßÃ«¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Î®¤ì¤¿¡£¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Èá¤·¤à¤è¤¦¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÊ°¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¡È°¦¤·¤¤¸åÇÚ¡É¤Ç¤¢¤ë»°±º½ÕÇÏ¤Î»Ö¤ò¶»¤ËÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡£¤½¤ó¤ÊÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤¬ÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Ëë³«¤±¤Ï¡¢Â©¤Î¹ç¤Ã¤¿¿¶¤êÉÕ¤±¤Ç´ßÃ«¤È»ûÏÆ¤¬²Î¤Ã¤¿¡¢¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤Î¡Ö¥Ü¥Ç¥£¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¶¡ÊBODY SPECIAL¡Ë¡×¡£¿ù»³¿¿Íü²Â¡¢ÃæÂ¼É´²Ö¡¢¾®ÎÓÍ³²Â¡¢ÅÄ¸ý·ÃÆá¤Î¥³¡¼¥é¥¹Ââ¤ò½¾¤¨¡¢¡ÈÍÙ¤í¤¦¤è ÉðÆ»´Û¤Ç¡É¡È¥¹¥Æ¥¤Ê¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¤ò¡É¤È¡¢²Î»ì¤ò¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¸ÀÍÕ¤ËÊÑ¤¨¤Æ²Î¤¦¤È¡¢²ñ¾ì¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£´ßÃ«¤Ï¡Ö¤³¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÈïºÒÃÏ¤ËÆÏ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢ñ¥ÁÖ¤È¸½¤ì¤¿Âç¹õËàµ¨¤Ï¡¢¡ÖÇ®¤¯¤Ê¤ì¡Á²Æ¤¬Íè¤ë¡Á¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¸«¤Ä¤á¤Æ¤ë¡×¤È3¶Ê¤Î¥á¥É¥ì¡¼¤Ç¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê²ÎÀ¼¤òÄ°¤«¤»¡¢¡Ö¿´¤ò1¤Ä¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¡Ö¤é¡¦¤é¡¦¤é¡×¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ÈÂç¤¤Ê¥¯¥é¥Ã¥×¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¥µ¥Ó¤Ç¤Ïº¸±¦¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤éÂç¹ç¾§¡£²ñ¾ì¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÀÆÆ£ÏÂµÁ¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö²Î¤¦¤¿¤¤¤Î¥Ð¥é¥Ã¥É¡×¤ò²¹¤«¤¤À¼¤Ç²Î¤Ã¤¿¤Î¤Ï¾®´ØÍµÂÀ¤À¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¸þ¤«¤Ã¤Æ±¦Â¦¤Ë¿¤Ó¤ë²ÖÆ»¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤é¡¢´ÑµÒ¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤è¤¦¤ËÈþÀ¼¤òÄ°¤«¤»¤¿¡£
ÆüËÜÉðÆ»´Û¤ò²Î¤ÎÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ÇúÉ÷¥¹¥é¥ó¥×¤ÎÌ¾¶Ê¡ÖÂç¤¤Ê¶Ì¤Í¤®¤Î²¼¤Ç¡×¤ÇÂç¤¤Ê´¶Æ°¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥µ¥ó¥×¥é¥¶ÃæÌî¤¯¤ó¤È¥Ñ¥Ã¥Ñ¥é¡¼²Ï¹ç¡£1994Ç¯¤«¤é¤³¤Î³èÆ°¤Ë»²²Ã¤·¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤Èà¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÀ¸¤¹ÃÈå¤È¤·¤ÆÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤¾¡ª¡×¤È¡¢2024Ç¯¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÇúÉ÷¥¹¥é¥ó¥×¤ÎºÇ¿·¶Ê¡ÖIKIGAI¡×¤Ë·Ò¤²¤¿¡£
¡Ö¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬Íè¤ë¤è¡×¤È¶Ê¾Ò²ð¤·¤¿¸å¡¢·ý¤ò¾å¤²¤Æ²Î¤Ã¤¿¡ÖBrave Love¡¤ TIGA¡×¤Ï¡¢1996Ç¯¤ÎAAA¤Ç·ëÀ®¤·¤¿¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖÃÏµåËÉ±ÒÃÄ¡×¤Î³Ú¶Ê¤Ç¡¢¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Æ¥£¥¬¡×¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡£ÇÐÍ¥¤ÎÃöÄÍ·òÂÀ¤È¿·¸¶ÂÙÍ¤¤Ë¡¢´ßÃ«¤È»ûÏÆ¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë²Î¤¤¾å¤²¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Ý¡¼¥º¤ò¤¤á¤¿¡£¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿²ÎÀ¼¤Ç¶õµ¤¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÃæÂ¼²í½Ó¡£·¬ÅÄ²ÂÍ´¤¬ºî»ìºî¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡ÖÎø¿Í¤âÇ¨¤ì¤ë³¹³Ñ¡×¤È¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¤Õ¤ì¤¢¤¤¡×¤Î2¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¸½ºß¸ø±éÃæ¤Î¿¹ÀãÇ·¾çºî¡¢´ßÃ«¸ÞÏ¯±é½Ð¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖSONG WRITERS¡×¤«¤é¤Ï¡¢ÃæÀî¹¸¶µ¡¢²°ÎÉÄ«¹¬¡¢ÉðÅÄ¿¿¼£¤¬ÅÐ¾ì¡£¥á¥¤¥ó¥Æ¡¼¥Þ¤Î¡Ö¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¥º¡×¤Ç¤Ï¡¢W¼ç±é¤Î²°ÎÉ¤ÈÃæÀî¤¬·Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç²Î¤¤ÍÙ¤ê¡¢ÉðÅÄ¤Ï¥µ¥Ã¥¯¥¹¤ò±éÁÕ¡£¥í¥Ã¥¯¥Á¥å¡¼¥ó¤Î¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ç¤Ï¡¢´ßÃ«¤ÈÆ£ÎÓÈþº»¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê²Î¤È¥À¥ó¥¹¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸½¤ì¤¿Âç¤¤Ê³¬ÃÊ¤Î¾å¤Ë¤Ï¹ÃÈåæÆ¿¿¡£ÉñÂæ¡Önext to normal¡×¤è¤ê¡¢¡ÖI¡Çm Alive¡×¤òÑÛ¡¹¤·¤¤²ÎÀ¼¤Ç¶Á¤«¤»¡¢¥Ô¥¢¥Î¤ÎÄ´¤Ù¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¾ëÅÄÍ¥¤Ï¡¢¡ÖÌ´¤Î¼ï¡ÁI¡Çll be by your side¡×¤ò¾ð´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÆÏ¤±¤¿¡£
´ßÃ«¤Î¿·¤¿¤ÊÁêËÀ¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥í¥Ð¡¼¥È¤Î½©»³Îµ¼¡¡£¿ô¼ïÎà¤Î¤ªÌÌ¤ò»È¤Ã¤ÆÊÑ²½¤¹¤ë¡ÖÊÑÇß¥·¥ç¡¼¡×¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¸å¡¢´ßÃ«¤È¤Î°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÈÂÎ³Ê¡ªBefore After¡É¤ò·ëÀ®¡£¡ÖBefore¡¢After¡×¤È2¿Í¤Î¤ªÊ¢¤ò¸«¤»¤ë¤È¤¤¤¦¥Í¥¿¤Ï´ßÃ«¤ÎÈ¯°Æ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£½©»³¤Ï¥·¥ç¥ë¥¡¼¤ò¡¢´ßÃ«¤ÏÂç¤¤Ê¤Û¤¦¤¤ò¸ª¤Ë²¼¤²¤Æ¡ÖTOKAKUKA¡×¤ò²Î¤¤½ª¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¡ÖËÍ¤â¤³¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ëº®¤¼¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï»ûÏÆ¡£3¿ÍÂ·¤¤¤ÎÈ±·¿¤È¤Ä¤±É¦¤Ç¡¢¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê´ê¤¤¤ò²Î¤¤Ï¢¤Í¤ëÌ¾¶Ê¡Ö´ê¤¤¡×¤òÇ®¾§¡£¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È´ßÃ«¤¬²Î¤¦¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Í¯¤¤¤¿¡£
´ßÃ«¤È»ûÏÆ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖÃÏµå¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¡×¤âº£Ç¯¤Ç30¼þÇ¯¡£ÉñÂæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ì¾¶Ê¤¿¤Á¤¬Ä°¤±¤ë¤Î¤â¡¢¡ÖAct Against Anything¡×¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡£¡ØÃÏµå¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¡Ù¤ò¾þ¤ëÇÐÍ¥¿Ø¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½¸·ë¤·¡¢ÃÏµå¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¾þ¤Ã¤¿¡ÖX day¡×¤«¤é¤Ï¡Ö´ñÀ×¤Î±´¡×¡¢·¬ÅÄ²ÂÍ´¤Î³Ú¶Ê¤Ë¤è¤ë²»³Ú·à¡Ö¥¯¥é¥¦¥Ç¥£¥¢¡×¤«¤é¤Ï¡ÖÆ®¤¦Àï»Î¡Ê¤â¤Î¡Ë¤¿¤Á¤Ø°¦¤ò¹þ¤á¤Æ¡×¤È¡Ö¿¿²Æ¤Î²Ì¼Â¡×¡¢¡Ø¥¯¥¶¥ê¥¢¡¼¥Ê¤ÎÍã¡Ù¤«¤é¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥á¡¼¥ê¥¢¤è¡ªËªµ¯¤»¤è¡×¤È¡Ö¥¯¥¶¥ê¥¢¡¼¥Ê¤ÎÍã¡×¤ò¥»¥ì¥¯¥È¡£¡ÖThe PROM¡×¤Î¡ÖDance with you¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤ò¤È¤Ã¤¿»°µÈºÌ²Ö¤È°ª¤ï¤«¤Ê¤¬ºÇ¸å¤Ë¥Ï¥°¤ò¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤â¡£Æ±¤¸¤¯¡ØThe PROM¡Ù¤«¤é¡ÖIt¡Çs Time to Dance¡×¡¢¡ÖThe Love Bugs¡×¤«¤é¡ÖÅÁÀâ¤ÎÍº¡Ê¤ª¤È¤³¡Ë¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥é¥¹¥È¤Ï¡ØÀ±¤ÎÂçÃÏ¤Ë¹ß¤ëÎÞ¡Ù¤Î¡Ö°¦¤¹¤Ù¤Ì¤Íè¤Ø¡×¤È¡¢°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÄù¤á³ç¤Ã¤¿¡£
¡ÖAAAÊó¹ð¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢2022Ç¯¿ÀÆàÀî¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡ÖAct Against Anything VOL¡¥2¡ØTHE VARIETY 28¡Ù¡×¤ÇÆÀ¤¿´óÉÕ¶â³Û¤È¡¢¤½¤Î»È¤¤Æ»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¡£¡ÖAct Against Anything VOL¡¥2¡×¤Ç¤Î´óÉÕ¶âÁí³Û¤Ï834Ëü8680±ß¡£´óÉÕÀè¤Ç¤¢¤ë¡ÖÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í¹ñÏ¢UNHCR¶¨²ñ¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¶ÛµÞ»Ù±ç¤Ë¡¢¡Ö¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í¥»¡¼¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¥È¥ë¥³¡¦¥·¥ê¥¢ÂçÃÏ¿Ì¤Î»Ù±ç¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤¿¡£
ºÇ¸å¤Î¥¢¥¯¥È¤È¤·¤Æ´ßÃ«¤È»ûÏÆ¤¬.ENDRECHERI.¡ÊÆ²ËÜ¹ä¡Ë¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¤È¡¢Âç¤¤Ê´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£±éÁÕ¤ËÆþ¤ëÁ°¤ËÈà¤ÏÀÅ¤«¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÖËÍ¤¬²»³Ú¤Ë¹þ¤á¤Æ¤¤¤ëÁÛ¤¤¤Ï3¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1¤Ä¤ÏÌ¿¡¢2¤Ä¤á¤ÏÊ¿ÏÂ¡¢3¤Ä¤á¤Ï°¦¤Ç¤¹¡×¡£º£²óÈäÏª¤¹¤ë3¶Ê¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤«¤éÁª¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£1¶ÊÌÜ¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡£.ENDRECHERI.¥Ð¥ó¥É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÌ¿¤ò½Å¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥®¥¿¡¼¤ò¥×¥ì¡¼¤·¡¢Ç®¤¤¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¡£¼¡¤ÏÊ¿ÏÂ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡ÖLOVE VS. LOVE¡×¤ò¡¢ºÇ¸å¤Ï°¦¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ëºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡ÖMachi....¡×¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÄ°¤«¤»¤¿¡£
¥é¥¹¥È¤ÏÁ´½Ð±é¼Ô¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½¸·ë¤·¤Æ¡¢¡ÖAct Against Anything¡×¤Ç²Î¤¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö°ì¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤òÂç¹ç¾§¡£´¶Æ°¤¬±²´¬¤¯Ãæ¡¢Ìó3»þ´Ö¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï½ªÎ»¤·¤¿¡£
½ª±é¸å¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿°Ï¤ß¼èºà¤Ç¤Ï¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤ËÎ©¤Ã¤¿ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÂÐ¤·¡¢´ßÃ«¤Ï¡Öº£Æü¤ªµÒÍÍ¤Î´é¤ò¸«¤é¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¤ªµÒÍÍ¤¿¤Á¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£30Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Æü¤ÏÆÃ¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÇ®¤ò¡×¤È¸ì¤ê¡¢»ûÏÆ¤Ï¡ÖÉðÆ»´Û¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËµÒÀÊ¤¬¶á¤¯¤Æ¡¢¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£º£Æü¤ÏºÇ½é¤«¤éµÕ¤Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬ËÍ¤¿¤Á¤ËÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½Ð¤À¤·¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¤¦¤ë¤Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
½é»²²Ã¤Î.ENDRECHERI.¤Ï¡¢¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢À¤³¦¤ËÂÐ¤·¤Æ²¿¤«¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤½¤ì¤¬·Ò¤¬¤ë¤Î¤«¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤¤¤¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤ª¤³¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤³¤È¤Ç²Í¤±¶¶¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤ê¡¢Æ±¤¸¤¯½é»²²Ã¤Î½©»³¤Ï¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬Í¥¤·¤¯¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ÆËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
ÃæÂ¼²í½Ó¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Í¥¤·¤¤¤·¡¢½Ð¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¤¹¤´¤¤¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤¯¤ì¤ë¤·¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¤È¤¤¤¦Ì¾ÌÜ¤Ç¤¹¤±¤ÉÁ±°Õ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¥é¥¤¥Ö¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ë³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤½¤·¤ÆÂç¹õ¤Ï¡Ö¶ì¤·¤¤¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¤ÏÂ³¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÁÇÅ¨¤Ê¥é¥¤¥Ö¤ò»à¤Ì¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢2¿Í¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
´ßÃ«¡¢»ûÏÆ¤Ë¤è¤ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÍèÇ¯2025Ç¯¤Ë30²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£³«ºÅ¤Î²ÄÇ½À¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤Þ¤¿ÍèÇ¯¤â¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ûÏÆ¤¬¸ì¤ë°ìÊý¡¢´ßÃ«¤Ï¡Ö¤³¤Î¥·¥ç¡¼¤òºî¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤Ä¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¡£¤·¤«¤·¡ÖÀ¤³¦¤Î¾ðÀª¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Îµã¤´é¤À¤é¤±¤Ç¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¼å²»¤òÅÇ¤¤¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ê¤¬¤é¤Þ¤¿²èºö¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£30²óÌÜ¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë´üÂÔ¤Ï¹â¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
´ßÃ«¸ÞÏ¯¡¿»ûÏÆ¹¯Ê¸
°ª¤ï¤«¤Ê¡¿½©»³Îµ¼¡¡Ê¥í¥Ð¡¼¥È¡Ë¡¿ÃöÄÍ·òÂÀ¡¿.ENDRECHERI.¡ÊÆ²ËÜ¹ä¡Ë¡¿Âç¹õËàµ¨¡¿ÂçÂ¼½Ó²ð¡ÊSHUN¡Ë¡¿¹ÃÈåæÆ¿¿¡¿¾®´ØÍµÂÀ¡¿¾®ÎÓÍ³²Â¡¿¥µ¥ó¥é¥¶ÃæÌî¤¯¤ó¡¦¥Ñ¥Ã¥Ñ¥é¡¼²Ï¹ç¡¿¾ëÅÄÍ¥¡¿¿ù»³¿¿Íü²Â¡¿ÅÄ¸ý·ÃÆá¡¿ÉðÅÄ¿¿¼£¡¿ÃæÀî¹¸¶µ¡¿ÃæÂ¼²í½Ó¡¿ÃæÂ¼É´²Ö¡¿¿·¸¶ÂÙÍ¤¡¿Æ£ÎÓÈþº»¡¿»°µÈºÌ²Ö¡¿²°ÎÉÄ«¹¬
M1.¡Ö¥Ü¥Ç¥£¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë II¡ÊBODY SPECIAL¡Ë¡×
¡¡¡¡ ´ßÃ«¸ÞÏ¯¡¿»ûÏÆ¹¯Ê¸¡¿¿ù»³¿¿Íü²Â¡¿ÃæÂ¼É´²Ö¡¿¾®ÎÓÍ³²Â¡¿ÅÄ¸ý·ÃÆá
M2. ¥á¥É¥ì¡¼¡ÖÇ®¤¯¤Ê¤ì¡Á²Æ¤¬Íè¤ë¡Á¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¸«¤Ä¤á¤Æ¤ë¡×
¡¡¡¡ Âç¹õËàµ¨
M3. ¡Ö¤é¡¦¤é¡¦¤é¡×
¡¡¡¡ Âç¹õËàµ¨
M4.¡Ö²Î¤¦¤¿¤¤¤Î¥Ð¥é¥Ã¥É¡×
¡¡¡¡ ¾®´ØÍµÂÀ
M5.¡ÖÂç¤¤Ê¶Ì¤Í¤®¤Î²¼¤Ç¡×
¡¡¡¡ ¥µ¥ó¥×¥é¥¶ÃæÌî¤¯¤ó¡¿¥Ñ¥Ã¥Ñ¥é¡¼²Ï¹ç
M6.¡ÖIKIGAI¡×
¡¡¡¡ ¥µ¥ó¥×¥é¥¶ÃæÌî¤¯¤ó¡¿¥Ñ¥Ã¥Ñ¥é¡¼²Ï¹ç
M7.¡ÖBrave Love¡¤ TIGA¡×
¡¡¡¡ ´ßÃ«¸ÞÏ¯¡¿»ûÏÆ¹¯Ê¸¡¿ÃöÄÍ·òÂÀ¡¿¥µ¥ó¥×¥é¥¶ÃæÌî¤¯¤ó¡¿¥Ñ¥Ã¥Ñ¥é¡¼²Ï¹ç¡¿¿·¸¶ÂÙÍ¤
M8.¡ÖÎø¿Í¤âÇ¨¤ì¤ë³¹³Ñ¡×
¡¡¡¡ ÃæÂ¼²í½Ó
M9.¡Ö¤Õ¤ì¤¢¤¤¡×
¡¡¡¡ ÃæÂ¼²í½Ó
M10.¡Ö¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¥º¡×¡Ê¡ØSONG WRITERS¡Ù¡Ë
¡¡¡¡ ÃæÀî¹¸¶µ¡¿²°ÎÉÄ«¹¬¡¿ÉðÅÄ¿¿¼£
M11.¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ê¡ØSONG WRITERS¡Ù¡Ë
¡¡¡¡ ÃæÀî¹¸¶µ¡¿²°ÎÉÄ«¹¬¡¿ÉðÅÄ¿¿¼£¡¿´ßÃ«¸ÞÏ¯¡¿Æ£ÎÓÈþº»
M12.¡ÖI釻m Alive¡×¡Ê¡Ønext to normal¡Ù¡Ë
¡¡¡¡ ¹ÃÈåæÆ¿¿
M13.¡ÖÌ´¤Î¼ï¡ÁI釻ll be by your side¡×
¡¡¡¡ ¾ëÅÄÍ¥
M14.¡ÖÊÑÇß¥·¥ç¡¼¡×
¡¡¡¡ ½©»³Îµ¼¡¡Ê¥í¥Ð¡¼¥È¡Ë
M15.¡ÖTOKAKUKA¡×
¡¡¡¡ ½©»³Îµ¼¡¡Ê¥í¥Ð¡¼¥È¡Ë¡¿´ßÃ«¸ÞÏ¯¡¿¿ù»³¿¿Íü²Â¡¿ÃæÂ¼É´²Ö¡¿¾®ÎÓÍ³²Â¡¿ÅÄ¸ý·ÃÆá¡¿ÂçÂ¼½Ó²ð¡ÊSHUN¡Ë
M16.¡Ö´ê¤¤¡×
¡¡¡¡ ½©»³Îµ¼¡¡Ê¥í¥Ð¡¼¥È¡Ë¡¿´ßÃ«¸ÞÏ¯¡¿»ûÏÆ¹¯Ê¸
M17.¡Ö¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¥³¡¼¥Ê¡¼ ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡×¡Ê¡ØX day¡Ù¡Ë
¡¡¡¡ ´ßÃ«¸ÞÏ¯¡¿»ûÏÆ¹¯Ê¸¡¿ÃæÀî¹¸¶µ¡¿Æ£ÎÓÈþº»¡¿°ª¤ï¤«¤Ê¡¿ÃöÄÍ·òÂÀ¡¿¹ÃÈåæÆ¿¿¡¿ÂçÂ¼½Ó²ð¡ÊSHUN¡Ë¡¿¾ëÅÄÍ¥¡¿¿ù»³¿¿Íü²Â¡¿ÃæÂ¼É´²Ö¡¿¿·¸¶ÂÙÍ¤¡¿»°µÈºÌ²Ö¡¿¾®ÎÓÍ³²Â¡¿ÅÄ¸ý·ÃÆá
M18.¡Ö´ñÀ×¤Î±´¡× ¡Ê¡ØX day¡Ù¡Ë
¡¡¡¡ ´ßÃ«¸ÞÏ¯¡¿»ûÏÆ¹¯Ê¸¡¿ÃæÀî¹¸¶µ¡¿Æ£ÎÓÈþº»¡¿ÃöÄÍ·òÂÀ¡¿¹ÃÈåæÆ¿¿¡¿ÂçÂ¼½Ó²ð¡ÊSHUN¡Ë¡¿¿ù»³¿¿Íü²Â¡¿ÃæÂ¼É´²Ö¡¿¿·¸¶ÂÙÍ¤¡¿¾®ÎÓÍ³²Â¡¿ÅÄ¸ý·ÃÆá
M19.¡ÖÆ®¤¦Àï»Î¡Ê¤â¤Î¡Ë¤¿¤Á¤Ø°¦¤ò¹þ¤á¤Æ¡×¡Ê¡Ø¥¯¥é¥¦¥Ç¥£¥¢¡Ù¡Ë
¡¡¡¡ ¿·¸¶ÂÙÍ¤¡¿´ßÃ«¸ÞÏ¯¡¿»ûÏÆ¹¯Ê¸¡¿ÃöÄÍ·òÂÀ¡¿¹ÃÈåæÆ¿¿¡¿ÂçÂ¼½Ó²ð¡ÊSHUN¡Ë¡¿¿ù»³¿¿Íü²Â¡¿ÃæÂ¼É´²Ö¡¿Æ£ÎÓÈþº»¡¿¾®ÎÓÍ³²Â¡¿ÅÄ¸ý·ÃÆá
M20.¡Ö¿¿²Æ¤Î²Ì¼Â¡×¡Ê¡Ø¥¯¥é¥¦¥Ç¥£¥¢¡Ù¡Ë
¡¡¡¡ ¹ÃÈåæÆ¿¿¡¿´ßÃ«¸ÞÏ¯¡¿»ûÏÆ¹¯Ê¸¡¿ÃöÄÍ·òÂÀ¡¿ÂçÂ¼½Ó²ð¡ÊSHUN¡Ë¡¿¿ù»³¿¿Íü²Â¡¿ÃæÂ¼É´²Ö¡¿¿·¸¶ÂÙÍ¤¡¿Æ£ÎÓÈþº»¡¿¾®ÎÓÍ³²Â¡¿ÅÄ¸ý·ÃÆá
M21.¡Ö¥¸¥ã¥á¡¼¥ê¥¢¤è¡ªËªµ¯¤»¤è¡× ¡Ê¡Ø¥¯¥¶¥ê¥¢¡¼¥Ê¤ÎÍã¡Ù¡Ë
¡¡¡¡¡¡´ßÃ«¸ÞÏ¯¡¿»ûÏÆ¹¯Ê¸¡¿Æ£ÎÓÈþº»¡¿ÃöÄÍ·òÂÀ¡¿ÂçÂ¼½Ó²ð¡ÊSHUN¡Ë¡¿¿·¸¶ÂÙÍ¤¡¿¿ù»³¿¿Íü¡¿ÃæÂ¼É´²Ö¡¿¾®ÎÓÍ³²Â¡¿ÅÄ¸ý·ÃÆá
M22.¡Ö¥¯¥¶¥ê¥¢¡¼¥Ê¤ÎÍã¡×¡Ê¡Ø¥¯¥¶¥ê¥¢¡¼¥Ê¤ÎÍã¡Ù¡Ë
¡¡¡¡¡¡´ßÃ«¸ÞÏ¯¡¿»ûÏÆ¹¯Ê¸¡¿ÃöÄÍ·òÂÀ¡¿ÂçÂ¼½Ó²ð¡ÊSHUN¡Ë¡¿¿ù»³¿¿Íü²Â¡¿ÃæÂ¼É´²Ö¡¿ÃæÂ¼²í½Ó¡¿Æ£ÎÓÈþº»¡¿¿·¸¶ÂÙÍ¤¡¿¾®ÎÓÍ³²Â¡¿ÅÄ¸ý·ÃÆá
M23.¡ÖDance with you¡×¡Ê¡ØThe PROM¡Ù¡Ë
¡¡¡¡¡¡°ª¤ï¤«¤Ê¡¿»°µÈºÌ²Ö¡¿´ßÃ«¸ÞÏ¯¡¿»ûÏÆ¹¯Ê¸¡¿ÃöÄÍ·òÂÀ¡¿ÂçÂ¼½Ó²ð¡ÊSHUN¡Ë¡¿¿ù»³¿¿Íü²Â¡¿ÃæÂ¼É´²Ö¡¿¿·¸¶ÂÙÍ¤¡¿Æ£ÎÓÈþº»¡¿¾®ÎÓÍ³²Â¡¿ÅÄ¸ý·ÃÆá
M24.¡ÖIt釻s Time to Dance¡×¡Ê¡ØThe PROM¡Ù¡Ë
¡¡¡¡¡¡°ª¤ï¤«¤Ê¡¿»°µÈºÌ²Ö¡¿Âç¹õËàµ¨¡¿´ßÃ«¸ÞÏ¯¡¿»ûÏÆ¹¯Ê¸¡¿ÃöÄÍ·òÂÀ¡¿ÂçÂ¼½Ó²ð¡ÊSHUN¡Ë¡¿¿ù»³¿¿Íü²Â¡¿ÃæÂ¼É´²Ö¡¿¿·¸¶ÂÙÍ¤¡¿Æ£ÎÓÈþº»¡¿¾®ÎÓÍ³²Â¡¿ÅÄ¸ý·ÃÆá
M25.¡ÖÅÁÀâ¤ÎÍº¡Ê¤ª¤È¤³¡Ë¡× ¡Ê¡ØThe Love Bugs¡Ù¡Ë
¡¡¡¡¡¡¾ëÅÄÍ¥¡¿´ßÃ«¸ÞÏ¯¡¿»ûÏÆ¹¯Ê¸¡¿ÃöÄÍ·òÂÀ¡¿ÂçÂ¼½Ó²ð¡ÊSHUN¡Ë¡¿¿ù»³¿¿Íü²Â¡¿ÃæÂ¼É´²Ö¡¿¿·¸¶ÂÙÍ¤¡¿Æ£ÎÓÈþº»¡¿¾®ÎÓÍ³²Â¡¿ÅÄ¸ý·ÃÆá
M26.¡Ö°¦¤¹¤Ù¤Ì¤Íè¤Ø¡×¡Ê¡ØÀ±¤ÎÂçÃÏ¤Ë¹ß¤ëÎÞ¡Ù¡Ë
¡¡¡¡¡¡´ßÃ«¸ÞÏ¯¡¿»ûÏÆ¹¯Ê¸¡¿ÃöÄÍ·òÂÀ¡¿ÂçÂ¼½Ó²ð¡ÊSHUN¡Ë¡¿¾ëÅÄÍ¥¡¿¿ù»³¿¿Íü²Â¡¿ÃæÂ¼É´²Ö¡¿¿·¸¶ÂÙÍ¤¡¿Æ£ÎÓÈþº»¡¿¾®ÎÓÍ³²Â¡¿ÅÄ¸ý·ÃÆá
M27.¡Ö¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡×
¡¡¡¡¡¡.ENDRECHERI.¡ÊÆ²ËÜ¹ä¡Ë
M28.¡ÖLOVE VS. LOVE¡×
¡¡¡¡¡¡.ENDRECHERI.¡ÊÆ²ËÜ¹ä¡Ë
M29.¡ÖMachi....¡×
¡¡¡¡¡¡.ENDRECHERI.¡ÊÆ²ËÜ¹ä¡Ë
M30.¡Ö°ì¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡×
¡¡¡¡¡¡ALL CAST
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û.ENDRECHERI.¡ÊÆ²ËÜ¹ä¡Ë¤é¿Íµ¤·ÝÇ½¿Í¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È½¸·ë
¢¡¡ÖAct Against AIDS¡×3ÅÙÌÜ¤Î³«ºÅ
¥¨¥¤¥º¤ÈÆ®¤¦»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ø¤Î´óÉÕ¤Î¤¿¤á¡¢1993Ç¯¤Ë´ßÃ«¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖAct Against AIDS¡×¡ÊÎ¬¾ÎAAA¡Ë¤¬¡¢2020Ç¯¤ËÌ¾¾Î¤ò¡ÖAct Against Anything¡×¤È²þ¤á¡¢¥¨¥¤¥º°Ê³°¤Ë¤âÉý¤ò¹¤²¤¿»Ù±ç³èÆ°¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡ÖAct Against Anything¡×¤È¤·¤Æ¤Ï3ÅÙÌÜ¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤Î¸ø±é¤Ï4Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
²ñ¾ì¤¬°ÅÅ¾¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸Î¾¥µ¥¤¥É¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¡ÖAct Against Anything VOL.3¡ØTHE VARIETY 29¡Ù¡×¤Ë¸þ¤±¤¿´ßÃ«¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Î®¤ì¤¿¡£¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Èá¤·¤à¤è¤¦¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÊ°¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¡È°¦¤·¤¤¸åÇÚ¡É¤Ç¤¢¤ë»°±º½ÕÇÏ¤Î»Ö¤ò¶»¤ËÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡£¤½¤ó¤ÊÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤¬ÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡Âç¹õËàµ¨¡õ¥µ¥ó¥×¥é¥¶ÃæÌî¤¯¤ó¤éÌ¾¶Ê²Î¾§
Ëë³«¤±¤Ï¡¢Â©¤Î¹ç¤Ã¤¿¿¶¤êÉÕ¤±¤Ç´ßÃ«¤È»ûÏÆ¤¬²Î¤Ã¤¿¡¢¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤Î¡Ö¥Ü¥Ç¥£¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¶¡ÊBODY SPECIAL¡Ë¡×¡£¿ù»³¿¿Íü²Â¡¢ÃæÂ¼É´²Ö¡¢¾®ÎÓÍ³²Â¡¢ÅÄ¸ý·ÃÆá¤Î¥³¡¼¥é¥¹Ââ¤ò½¾¤¨¡¢¡ÈÍÙ¤í¤¦¤è ÉðÆ»´Û¤Ç¡É¡È¥¹¥Æ¥¤Ê¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¤ò¡É¤È¡¢²Î»ì¤ò¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¸ÀÍÕ¤ËÊÑ¤¨¤Æ²Î¤¦¤È¡¢²ñ¾ì¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£´ßÃ«¤Ï¡Ö¤³¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÈïºÒÃÏ¤ËÆÏ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢ñ¥ÁÖ¤È¸½¤ì¤¿Âç¹õËàµ¨¤Ï¡¢¡ÖÇ®¤¯¤Ê¤ì¡Á²Æ¤¬Íè¤ë¡Á¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¸«¤Ä¤á¤Æ¤ë¡×¤È3¶Ê¤Î¥á¥É¥ì¡¼¤Ç¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê²ÎÀ¼¤òÄ°¤«¤»¡¢¡Ö¿´¤ò1¤Ä¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¡Ö¤é¡¦¤é¡¦¤é¡×¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ÈÂç¤¤Ê¥¯¥é¥Ã¥×¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¥µ¥Ó¤Ç¤Ïº¸±¦¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤éÂç¹ç¾§¡£²ñ¾ì¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÀÆÆ£ÏÂµÁ¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö²Î¤¦¤¿¤¤¤Î¥Ð¥é¥Ã¥É¡×¤ò²¹¤«¤¤À¼¤Ç²Î¤Ã¤¿¤Î¤Ï¾®´ØÍµÂÀ¤À¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¸þ¤«¤Ã¤Æ±¦Â¦¤Ë¿¤Ó¤ë²ÖÆ»¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤é¡¢´ÑµÒ¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤è¤¦¤ËÈþÀ¼¤òÄ°¤«¤»¤¿¡£
ÆüËÜÉðÆ»´Û¤ò²Î¤ÎÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ÇúÉ÷¥¹¥é¥ó¥×¤ÎÌ¾¶Ê¡ÖÂç¤¤Ê¶Ì¤Í¤®¤Î²¼¤Ç¡×¤ÇÂç¤¤Ê´¶Æ°¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥µ¥ó¥×¥é¥¶ÃæÌî¤¯¤ó¤È¥Ñ¥Ã¥Ñ¥é¡¼²Ï¹ç¡£1994Ç¯¤«¤é¤³¤Î³èÆ°¤Ë»²²Ã¤·¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤Èà¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÀ¸¤¹ÃÈå¤È¤·¤ÆÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤¾¡ª¡×¤È¡¢2024Ç¯¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÇúÉ÷¥¹¥é¥ó¥×¤ÎºÇ¿·¶Ê¡ÖIKIGAI¡×¤Ë·Ò¤²¤¿¡£
¡Ö¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬Íè¤ë¤è¡×¤È¶Ê¾Ò²ð¤·¤¿¸å¡¢·ý¤ò¾å¤²¤Æ²Î¤Ã¤¿¡ÖBrave Love¡¤ TIGA¡×¤Ï¡¢1996Ç¯¤ÎAAA¤Ç·ëÀ®¤·¤¿¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖÃÏµåËÉ±ÒÃÄ¡×¤Î³Ú¶Ê¤Ç¡¢¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Æ¥£¥¬¡×¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡£ÇÐÍ¥¤ÎÃöÄÍ·òÂÀ¤È¿·¸¶ÂÙÍ¤¤Ë¡¢´ßÃ«¤È»ûÏÆ¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë²Î¤¤¾å¤²¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Ý¡¼¥º¤ò¤¤á¤¿¡£¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿²ÎÀ¼¤Ç¶õµ¤¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÃæÂ¼²í½Ó¡£·¬ÅÄ²ÂÍ´¤¬ºî»ìºî¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡ÖÎø¿Í¤âÇ¨¤ì¤ë³¹³Ñ¡×¤È¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¤Õ¤ì¤¢¤¤¡×¤Î2¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¢¡²°ÎÉÄ«¹¬¡¦¾ëÅÄÍ¥¡¦¥í¥Ð¡¼¥È½©»³¤éÅÐ¾ì
¸½ºß¸ø±éÃæ¤Î¿¹ÀãÇ·¾çºî¡¢´ßÃ«¸ÞÏ¯±é½Ð¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖSONG WRITERS¡×¤«¤é¤Ï¡¢ÃæÀî¹¸¶µ¡¢²°ÎÉÄ«¹¬¡¢ÉðÅÄ¿¿¼£¤¬ÅÐ¾ì¡£¥á¥¤¥ó¥Æ¡¼¥Þ¤Î¡Ö¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¥º¡×¤Ç¤Ï¡¢W¼ç±é¤Î²°ÎÉ¤ÈÃæÀî¤¬·Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç²Î¤¤ÍÙ¤ê¡¢ÉðÅÄ¤Ï¥µ¥Ã¥¯¥¹¤ò±éÁÕ¡£¥í¥Ã¥¯¥Á¥å¡¼¥ó¤Î¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ç¤Ï¡¢´ßÃ«¤ÈÆ£ÎÓÈþº»¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê²Î¤È¥À¥ó¥¹¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸½¤ì¤¿Âç¤¤Ê³¬ÃÊ¤Î¾å¤Ë¤Ï¹ÃÈåæÆ¿¿¡£ÉñÂæ¡Önext to normal¡×¤è¤ê¡¢¡ÖI¡Çm Alive¡×¤òÑÛ¡¹¤·¤¤²ÎÀ¼¤Ç¶Á¤«¤»¡¢¥Ô¥¢¥Î¤ÎÄ´¤Ù¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¾ëÅÄÍ¥¤Ï¡¢¡ÖÌ´¤Î¼ï¡ÁI¡Çll be by your side¡×¤ò¾ð´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÆÏ¤±¤¿¡£
´ßÃ«¤Î¿·¤¿¤ÊÁêËÀ¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥í¥Ð¡¼¥È¤Î½©»³Îµ¼¡¡£¿ô¼ïÎà¤Î¤ªÌÌ¤ò»È¤Ã¤ÆÊÑ²½¤¹¤ë¡ÖÊÑÇß¥·¥ç¡¼¡×¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¸å¡¢´ßÃ«¤È¤Î°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÈÂÎ³Ê¡ªBefore After¡É¤ò·ëÀ®¡£¡ÖBefore¡¢After¡×¤È2¿Í¤Î¤ªÊ¢¤ò¸«¤»¤ë¤È¤¤¤¦¥Í¥¿¤Ï´ßÃ«¤ÎÈ¯°Æ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£½©»³¤Ï¥·¥ç¥ë¥¡¼¤ò¡¢´ßÃ«¤ÏÂç¤¤Ê¤Û¤¦¤¤ò¸ª¤Ë²¼¤²¤Æ¡ÖTOKAKUKA¡×¤ò²Î¤¤½ª¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¡ÖËÍ¤â¤³¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ëº®¤¼¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï»ûÏÆ¡£3¿ÍÂ·¤¤¤ÎÈ±·¿¤È¤Ä¤±É¦¤Ç¡¢¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê´ê¤¤¤ò²Î¤¤Ï¢¤Í¤ëÌ¾¶Ê¡Ö´ê¤¤¡×¤òÇ®¾§¡£¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È´ßÃ«¤¬²Î¤¦¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Í¯¤¤¤¿¡£
´ßÃ«¤È»ûÏÆ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖÃÏµå¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¡×¤âº£Ç¯¤Ç30¼þÇ¯¡£ÉñÂæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ì¾¶Ê¤¿¤Á¤¬Ä°¤±¤ë¤Î¤â¡¢¡ÖAct Against Anything¡×¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡£¡ØÃÏµå¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¡Ù¤ò¾þ¤ëÇÐÍ¥¿Ø¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½¸·ë¤·¡¢ÃÏµå¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¾þ¤Ã¤¿¡ÖX day¡×¤«¤é¤Ï¡Ö´ñÀ×¤Î±´¡×¡¢·¬ÅÄ²ÂÍ´¤Î³Ú¶Ê¤Ë¤è¤ë²»³Ú·à¡Ö¥¯¥é¥¦¥Ç¥£¥¢¡×¤«¤é¤Ï¡ÖÆ®¤¦Àï»Î¡Ê¤â¤Î¡Ë¤¿¤Á¤Ø°¦¤ò¹þ¤á¤Æ¡×¤È¡Ö¿¿²Æ¤Î²Ì¼Â¡×¡¢¡Ø¥¯¥¶¥ê¥¢¡¼¥Ê¤ÎÍã¡Ù¤«¤é¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥á¡¼¥ê¥¢¤è¡ªËªµ¯¤»¤è¡×¤È¡Ö¥¯¥¶¥ê¥¢¡¼¥Ê¤ÎÍã¡×¤ò¥»¥ì¥¯¥È¡£¡ÖThe PROM¡×¤Î¡ÖDance with you¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤ò¤È¤Ã¤¿»°µÈºÌ²Ö¤È°ª¤ï¤«¤Ê¤¬ºÇ¸å¤Ë¥Ï¥°¤ò¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤â¡£Æ±¤¸¤¯¡ØThe PROM¡Ù¤«¤é¡ÖIt¡Çs Time to Dance¡×¡¢¡ÖThe Love Bugs¡×¤«¤é¡ÖÅÁÀâ¤ÎÍº¡Ê¤ª¤È¤³¡Ë¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥é¥¹¥È¤Ï¡ØÀ±¤ÎÂçÃÏ¤Ë¹ß¤ëÎÞ¡Ù¤Î¡Ö°¦¤¹¤Ù¤Ì¤Íè¤Ø¡×¤È¡¢°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÄù¤á³ç¤Ã¤¿¡£
¡ÖAAAÊó¹ð¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢2022Ç¯¿ÀÆàÀî¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡ÖAct Against Anything VOL¡¥2¡ØTHE VARIETY 28¡Ù¡×¤ÇÆÀ¤¿´óÉÕ¶â³Û¤È¡¢¤½¤Î»È¤¤Æ»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¡£¡ÖAct Against Anything VOL¡¥2¡×¤Ç¤Î´óÉÕ¶âÁí³Û¤Ï834Ëü8680±ß¡£´óÉÕÀè¤Ç¤¢¤ë¡ÖÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í¹ñÏ¢UNHCR¶¨²ñ¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¶ÛµÞ»Ù±ç¤Ë¡¢¡Ö¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í¥»¡¼¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¥È¥ë¥³¡¦¥·¥ê¥¢ÂçÃÏ¿Ì¤Î»Ù±ç¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤¿¡£
¢¡.ENDRECHERI.¡ÊÆ²ËÜ¹ä¡Ë¡¢3¶ÊÈäÏª
ºÇ¸å¤Î¥¢¥¯¥È¤È¤·¤Æ´ßÃ«¤È»ûÏÆ¤¬.ENDRECHERI.¡ÊÆ²ËÜ¹ä¡Ë¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¤È¡¢Âç¤¤Ê´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£±éÁÕ¤ËÆþ¤ëÁ°¤ËÈà¤ÏÀÅ¤«¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÖËÍ¤¬²»³Ú¤Ë¹þ¤á¤Æ¤¤¤ëÁÛ¤¤¤Ï3¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1¤Ä¤ÏÌ¿¡¢2¤Ä¤á¤ÏÊ¿ÏÂ¡¢3¤Ä¤á¤Ï°¦¤Ç¤¹¡×¡£º£²óÈäÏª¤¹¤ë3¶Ê¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤«¤éÁª¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£1¶ÊÌÜ¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡£.ENDRECHERI.¥Ð¥ó¥É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÌ¿¤ò½Å¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥®¥¿¡¼¤ò¥×¥ì¡¼¤·¡¢Ç®¤¤¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¡£¼¡¤ÏÊ¿ÏÂ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡ÖLOVE VS. LOVE¡×¤ò¡¢ºÇ¸å¤Ï°¦¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ëºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡ÖMachi....¡×¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÄ°¤«¤»¤¿¡£
¥é¥¹¥È¤ÏÁ´½Ð±é¼Ô¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½¸·ë¤·¤Æ¡¢¡ÖAct Against Anything¡×¤Ç²Î¤¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö°ì¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤òÂç¹ç¾§¡£´¶Æ°¤¬±²´¬¤¯Ãæ¡¢Ìó3»þ´Ö¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï½ªÎ»¤·¤¿¡£
¢¡´ßÃ«¸ÞÏ¯¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û²ó¸Ü¡ÖËÜÅö¤Ë¹¬¤»¡×
½ª±é¸å¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿°Ï¤ß¼èºà¤Ç¤Ï¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤ËÎ©¤Ã¤¿ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÂÐ¤·¡¢´ßÃ«¤Ï¡Öº£Æü¤ªµÒÍÍ¤Î´é¤ò¸«¤é¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¤ªµÒÍÍ¤¿¤Á¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£30Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Æü¤ÏÆÃ¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÇ®¤ò¡×¤È¸ì¤ê¡¢»ûÏÆ¤Ï¡ÖÉðÆ»´Û¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËµÒÀÊ¤¬¶á¤¯¤Æ¡¢¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£º£Æü¤ÏºÇ½é¤«¤éµÕ¤Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬ËÍ¤¿¤Á¤ËÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½Ð¤À¤·¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¤¦¤ë¤Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
½é»²²Ã¤Î.ENDRECHERI.¤Ï¡¢¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢À¤³¦¤ËÂÐ¤·¤Æ²¿¤«¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤½¤ì¤¬·Ò¤¬¤ë¤Î¤«¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤¤¤¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤ª¤³¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤³¤È¤Ç²Í¤±¶¶¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤ê¡¢Æ±¤¸¤¯½é»²²Ã¤Î½©»³¤Ï¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬Í¥¤·¤¯¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ÆËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
ÃæÂ¼²í½Ó¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Í¥¤·¤¤¤·¡¢½Ð¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¤¹¤´¤¤¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤¯¤ì¤ë¤·¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¤È¤¤¤¦Ì¾ÌÜ¤Ç¤¹¤±¤ÉÁ±°Õ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¥é¥¤¥Ö¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ë³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤½¤·¤ÆÂç¹õ¤Ï¡Ö¶ì¤·¤¤¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¤ÏÂ³¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÁÇÅ¨¤Ê¥é¥¤¥Ö¤ò»à¤Ì¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢2¿Í¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
´ßÃ«¡¢»ûÏÆ¤Ë¤è¤ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÍèÇ¯2025Ç¯¤Ë30²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£³«ºÅ¤Î²ÄÇ½À¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤Þ¤¿ÍèÇ¯¤â¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ûÏÆ¤¬¸ì¤ë°ìÊý¡¢´ßÃ«¤Ï¡Ö¤³¤Î¥·¥ç¡¼¤òºî¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤Ä¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¡£¤·¤«¤·¡ÖÀ¤³¦¤Î¾ðÀª¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Îµã¤´é¤À¤é¤±¤Ç¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¼å²»¤òÅÇ¤¤¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ê¤¬¤é¤Þ¤¿²èºö¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£30²óÌÜ¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë´üÂÔ¤Ï¹â¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡½Ð±é¼Ô°ìÍ÷
´ßÃ«¸ÞÏ¯¡¿»ûÏÆ¹¯Ê¸
°ª¤ï¤«¤Ê¡¿½©»³Îµ¼¡¡Ê¥í¥Ð¡¼¥È¡Ë¡¿ÃöÄÍ·òÂÀ¡¿.ENDRECHERI.¡ÊÆ²ËÜ¹ä¡Ë¡¿Âç¹õËàµ¨¡¿ÂçÂ¼½Ó²ð¡ÊSHUN¡Ë¡¿¹ÃÈåæÆ¿¿¡¿¾®´ØÍµÂÀ¡¿¾®ÎÓÍ³²Â¡¿¥µ¥ó¥é¥¶ÃæÌî¤¯¤ó¡¦¥Ñ¥Ã¥Ñ¥é¡¼²Ï¹ç¡¿¾ëÅÄÍ¥¡¿¿ù»³¿¿Íü²Â¡¿ÅÄ¸ý·ÃÆá¡¿ÉðÅÄ¿¿¼£¡¿ÃæÀî¹¸¶µ¡¿ÃæÂ¼²í½Ó¡¿ÃæÂ¼É´²Ö¡¿¿·¸¶ÂÙÍ¤¡¿Æ£ÎÓÈþº»¡¿»°µÈºÌ²Ö¡¿²°ÎÉÄ«¹¬
¢¡¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
M1.¡Ö¥Ü¥Ç¥£¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë II¡ÊBODY SPECIAL¡Ë¡×
¡¡¡¡ ´ßÃ«¸ÞÏ¯¡¿»ûÏÆ¹¯Ê¸¡¿¿ù»³¿¿Íü²Â¡¿ÃæÂ¼É´²Ö¡¿¾®ÎÓÍ³²Â¡¿ÅÄ¸ý·ÃÆá
M2. ¥á¥É¥ì¡¼¡ÖÇ®¤¯¤Ê¤ì¡Á²Æ¤¬Íè¤ë¡Á¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¸«¤Ä¤á¤Æ¤ë¡×
¡¡¡¡ Âç¹õËàµ¨
M3. ¡Ö¤é¡¦¤é¡¦¤é¡×
¡¡¡¡ Âç¹õËàµ¨
M4.¡Ö²Î¤¦¤¿¤¤¤Î¥Ð¥é¥Ã¥É¡×
¡¡¡¡ ¾®´ØÍµÂÀ
M5.¡ÖÂç¤¤Ê¶Ì¤Í¤®¤Î²¼¤Ç¡×
¡¡¡¡ ¥µ¥ó¥×¥é¥¶ÃæÌî¤¯¤ó¡¿¥Ñ¥Ã¥Ñ¥é¡¼²Ï¹ç
M6.¡ÖIKIGAI¡×
¡¡¡¡ ¥µ¥ó¥×¥é¥¶ÃæÌî¤¯¤ó¡¿¥Ñ¥Ã¥Ñ¥é¡¼²Ï¹ç
M7.¡ÖBrave Love¡¤ TIGA¡×
¡¡¡¡ ´ßÃ«¸ÞÏ¯¡¿»ûÏÆ¹¯Ê¸¡¿ÃöÄÍ·òÂÀ¡¿¥µ¥ó¥×¥é¥¶ÃæÌî¤¯¤ó¡¿¥Ñ¥Ã¥Ñ¥é¡¼²Ï¹ç¡¿¿·¸¶ÂÙÍ¤
M8.¡ÖÎø¿Í¤âÇ¨¤ì¤ë³¹³Ñ¡×
¡¡¡¡ ÃæÂ¼²í½Ó
M9.¡Ö¤Õ¤ì¤¢¤¤¡×
¡¡¡¡ ÃæÂ¼²í½Ó
M10.¡Ö¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¥º¡×¡Ê¡ØSONG WRITERS¡Ù¡Ë
¡¡¡¡ ÃæÀî¹¸¶µ¡¿²°ÎÉÄ«¹¬¡¿ÉðÅÄ¿¿¼£
M11.¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ê¡ØSONG WRITERS¡Ù¡Ë
¡¡¡¡ ÃæÀî¹¸¶µ¡¿²°ÎÉÄ«¹¬¡¿ÉðÅÄ¿¿¼£¡¿´ßÃ«¸ÞÏ¯¡¿Æ£ÎÓÈþº»
M12.¡ÖI釻m Alive¡×¡Ê¡Ønext to normal¡Ù¡Ë
¡¡¡¡ ¹ÃÈåæÆ¿¿
M13.¡ÖÌ´¤Î¼ï¡ÁI釻ll be by your side¡×
¡¡¡¡ ¾ëÅÄÍ¥
M14.¡ÖÊÑÇß¥·¥ç¡¼¡×
¡¡¡¡ ½©»³Îµ¼¡¡Ê¥í¥Ð¡¼¥È¡Ë
M15.¡ÖTOKAKUKA¡×
¡¡¡¡ ½©»³Îµ¼¡¡Ê¥í¥Ð¡¼¥È¡Ë¡¿´ßÃ«¸ÞÏ¯¡¿¿ù»³¿¿Íü²Â¡¿ÃæÂ¼É´²Ö¡¿¾®ÎÓÍ³²Â¡¿ÅÄ¸ý·ÃÆá¡¿ÂçÂ¼½Ó²ð¡ÊSHUN¡Ë
M16.¡Ö´ê¤¤¡×
¡¡¡¡ ½©»³Îµ¼¡¡Ê¥í¥Ð¡¼¥È¡Ë¡¿´ßÃ«¸ÞÏ¯¡¿»ûÏÆ¹¯Ê¸
M17.¡Ö¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¥³¡¼¥Ê¡¼ ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡×¡Ê¡ØX day¡Ù¡Ë
¡¡¡¡ ´ßÃ«¸ÞÏ¯¡¿»ûÏÆ¹¯Ê¸¡¿ÃæÀî¹¸¶µ¡¿Æ£ÎÓÈþº»¡¿°ª¤ï¤«¤Ê¡¿ÃöÄÍ·òÂÀ¡¿¹ÃÈåæÆ¿¿¡¿ÂçÂ¼½Ó²ð¡ÊSHUN¡Ë¡¿¾ëÅÄÍ¥¡¿¿ù»³¿¿Íü²Â¡¿ÃæÂ¼É´²Ö¡¿¿·¸¶ÂÙÍ¤¡¿»°µÈºÌ²Ö¡¿¾®ÎÓÍ³²Â¡¿ÅÄ¸ý·ÃÆá
M18.¡Ö´ñÀ×¤Î±´¡× ¡Ê¡ØX day¡Ù¡Ë
¡¡¡¡ ´ßÃ«¸ÞÏ¯¡¿»ûÏÆ¹¯Ê¸¡¿ÃæÀî¹¸¶µ¡¿Æ£ÎÓÈþº»¡¿ÃöÄÍ·òÂÀ¡¿¹ÃÈåæÆ¿¿¡¿ÂçÂ¼½Ó²ð¡ÊSHUN¡Ë¡¿¿ù»³¿¿Íü²Â¡¿ÃæÂ¼É´²Ö¡¿¿·¸¶ÂÙÍ¤¡¿¾®ÎÓÍ³²Â¡¿ÅÄ¸ý·ÃÆá
M19.¡ÖÆ®¤¦Àï»Î¡Ê¤â¤Î¡Ë¤¿¤Á¤Ø°¦¤ò¹þ¤á¤Æ¡×¡Ê¡Ø¥¯¥é¥¦¥Ç¥£¥¢¡Ù¡Ë
¡¡¡¡ ¿·¸¶ÂÙÍ¤¡¿´ßÃ«¸ÞÏ¯¡¿»ûÏÆ¹¯Ê¸¡¿ÃöÄÍ·òÂÀ¡¿¹ÃÈåæÆ¿¿¡¿ÂçÂ¼½Ó²ð¡ÊSHUN¡Ë¡¿¿ù»³¿¿Íü²Â¡¿ÃæÂ¼É´²Ö¡¿Æ£ÎÓÈþº»¡¿¾®ÎÓÍ³²Â¡¿ÅÄ¸ý·ÃÆá
M20.¡Ö¿¿²Æ¤Î²Ì¼Â¡×¡Ê¡Ø¥¯¥é¥¦¥Ç¥£¥¢¡Ù¡Ë
¡¡¡¡ ¹ÃÈåæÆ¿¿¡¿´ßÃ«¸ÞÏ¯¡¿»ûÏÆ¹¯Ê¸¡¿ÃöÄÍ·òÂÀ¡¿ÂçÂ¼½Ó²ð¡ÊSHUN¡Ë¡¿¿ù»³¿¿Íü²Â¡¿ÃæÂ¼É´²Ö¡¿¿·¸¶ÂÙÍ¤¡¿Æ£ÎÓÈþº»¡¿¾®ÎÓÍ³²Â¡¿ÅÄ¸ý·ÃÆá
M21.¡Ö¥¸¥ã¥á¡¼¥ê¥¢¤è¡ªËªµ¯¤»¤è¡× ¡Ê¡Ø¥¯¥¶¥ê¥¢¡¼¥Ê¤ÎÍã¡Ù¡Ë
¡¡¡¡¡¡´ßÃ«¸ÞÏ¯¡¿»ûÏÆ¹¯Ê¸¡¿Æ£ÎÓÈþº»¡¿ÃöÄÍ·òÂÀ¡¿ÂçÂ¼½Ó²ð¡ÊSHUN¡Ë¡¿¿·¸¶ÂÙÍ¤¡¿¿ù»³¿¿Íü¡¿ÃæÂ¼É´²Ö¡¿¾®ÎÓÍ³²Â¡¿ÅÄ¸ý·ÃÆá
M22.¡Ö¥¯¥¶¥ê¥¢¡¼¥Ê¤ÎÍã¡×¡Ê¡Ø¥¯¥¶¥ê¥¢¡¼¥Ê¤ÎÍã¡Ù¡Ë
¡¡¡¡¡¡´ßÃ«¸ÞÏ¯¡¿»ûÏÆ¹¯Ê¸¡¿ÃöÄÍ·òÂÀ¡¿ÂçÂ¼½Ó²ð¡ÊSHUN¡Ë¡¿¿ù»³¿¿Íü²Â¡¿ÃæÂ¼É´²Ö¡¿ÃæÂ¼²í½Ó¡¿Æ£ÎÓÈþº»¡¿¿·¸¶ÂÙÍ¤¡¿¾®ÎÓÍ³²Â¡¿ÅÄ¸ý·ÃÆá
M23.¡ÖDance with you¡×¡Ê¡ØThe PROM¡Ù¡Ë
¡¡¡¡¡¡°ª¤ï¤«¤Ê¡¿»°µÈºÌ²Ö¡¿´ßÃ«¸ÞÏ¯¡¿»ûÏÆ¹¯Ê¸¡¿ÃöÄÍ·òÂÀ¡¿ÂçÂ¼½Ó²ð¡ÊSHUN¡Ë¡¿¿ù»³¿¿Íü²Â¡¿ÃæÂ¼É´²Ö¡¿¿·¸¶ÂÙÍ¤¡¿Æ£ÎÓÈþº»¡¿¾®ÎÓÍ³²Â¡¿ÅÄ¸ý·ÃÆá
M24.¡ÖIt釻s Time to Dance¡×¡Ê¡ØThe PROM¡Ù¡Ë
¡¡¡¡¡¡°ª¤ï¤«¤Ê¡¿»°µÈºÌ²Ö¡¿Âç¹õËàµ¨¡¿´ßÃ«¸ÞÏ¯¡¿»ûÏÆ¹¯Ê¸¡¿ÃöÄÍ·òÂÀ¡¿ÂçÂ¼½Ó²ð¡ÊSHUN¡Ë¡¿¿ù»³¿¿Íü²Â¡¿ÃæÂ¼É´²Ö¡¿¿·¸¶ÂÙÍ¤¡¿Æ£ÎÓÈþº»¡¿¾®ÎÓÍ³²Â¡¿ÅÄ¸ý·ÃÆá
M25.¡ÖÅÁÀâ¤ÎÍº¡Ê¤ª¤È¤³¡Ë¡× ¡Ê¡ØThe Love Bugs¡Ù¡Ë
¡¡¡¡¡¡¾ëÅÄÍ¥¡¿´ßÃ«¸ÞÏ¯¡¿»ûÏÆ¹¯Ê¸¡¿ÃöÄÍ·òÂÀ¡¿ÂçÂ¼½Ó²ð¡ÊSHUN¡Ë¡¿¿ù»³¿¿Íü²Â¡¿ÃæÂ¼É´²Ö¡¿¿·¸¶ÂÙÍ¤¡¿Æ£ÎÓÈþº»¡¿¾®ÎÓÍ³²Â¡¿ÅÄ¸ý·ÃÆá
M26.¡Ö°¦¤¹¤Ù¤Ì¤Íè¤Ø¡×¡Ê¡ØÀ±¤ÎÂçÃÏ¤Ë¹ß¤ëÎÞ¡Ù¡Ë
¡¡¡¡¡¡´ßÃ«¸ÞÏ¯¡¿»ûÏÆ¹¯Ê¸¡¿ÃöÄÍ·òÂÀ¡¿ÂçÂ¼½Ó²ð¡ÊSHUN¡Ë¡¿¾ëÅÄÍ¥¡¿¿ù»³¿¿Íü²Â¡¿ÃæÂ¼É´²Ö¡¿¿·¸¶ÂÙÍ¤¡¿Æ£ÎÓÈþº»¡¿¾®ÎÓÍ³²Â¡¿ÅÄ¸ý·ÃÆá
M27.¡Ö¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡×
¡¡¡¡¡¡.ENDRECHERI.¡ÊÆ²ËÜ¹ä¡Ë
M28.¡ÖLOVE VS. LOVE¡×
¡¡¡¡¡¡.ENDRECHERI.¡ÊÆ²ËÜ¹ä¡Ë
M29.¡ÖMachi....¡×
¡¡¡¡¡¡.ENDRECHERI.¡ÊÆ²ËÜ¹ä¡Ë
M30.¡Ö°ì¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡×
¡¡¡¡¡¡ALL CAST
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û