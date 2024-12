『マーベル・ライバルズ』予告編が公開 ─ 33体のヒーローを無料プレイ、チーム対抗型シューティングゲーム

マーベル待望のスーパーヒーローPvPチームシューティングゲーム『マーベル・ライバルズ(Marvel Rivals)』より、リリーストレーラーが公開された。お馴染みのマーベル・ヒーローやヴィランたちがクールな世界観の中で次々と登場する。

『マーベル・ライバルズ』は、ヒーローの特殊能力に基づき、ヴァンガード、ファイター、ストラテジストの3種類からキャラクターを選択して戦う。好きなキャラクターやヒーローを自由に選んで仲間とチームを組み、個性豊かで活気に満ちたパーティーを作ることができる。ヒーローの「連携スキル」を駆使し、 仲間と共に強力なコンボ技を発動し、戦場を支配して華麗な勝利を掴み取れ。



このタイトルは日本時間2024年12月6日午前9時に正式リリースされ、リリース時およびその後もすべてのヒーローが無料でアンロック&プレイできる。12月4日午前9時から、Steamで事前ダウンロードが開始される。

この度公開されたトレーラーのテーマ曲『Rivals 'Til the End』は、有名なロックシンガーのChrissy Costanzaが担当。バンドAgainst The Currentのボーカルとして、Chrissyはゲームのヒット曲『Legends Never Die』と『Phoenix』で世界的に有名となった。『マーベル・ライバルズ』の公式サウンドトラック『Galactic Tunes』は、12月6日にApple Music、Spotify、 YouTube Musicを始めとするストリーミングプラットフォームで配信され、数量限定のアナログ盤は現在 Mutant で予約注文が可能になっている。

また、クリンター(Klyntar)の新マップ「シンビオシスフィールド」の情報も明らかに。以下のストーリーが公開されている。

蘇るヌルが豹神バストに影を落とす。この脅威に立ち向かうため、シュリはガーディアンズ・オブ・ギャラクシーをクリンターへ派遣し、対策を探らせることにした。ミラノ号がクリンターで墜落した後、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーは予期せぬ形でヴェノムと遭遇した。二人はヌルを倒す方法について意見が分かれた。ヴェノムはかつて制御されたシンビオートからヌルの闇の力を抽出したことがあり、その力が不安定で星のシンビオートに害を及ぼす可能性があると考え、慎重な対応を主張している。 そこで、ヌルがまだ休眠状態にあるため、ヴェノムはこの力を完全に操れるようになるまで待つことを提案した。一方、シュリの依頼を受けたガーディアンズ・オブ・ギャラクシーは、バストをはじめとする神々へのヌルの影響を早急に排除しようとしている。このように二人は意見が合わないため、それぞれの道を進むことに決めたのだ。

今後、ゲームのリリース日まで、毎日新しいヒーローが1体公開される。5体のヒーローはスクイレル・ガール、ブラック・ウィドウ、クローク&ダガー、アイアン・フィスト、ウルヴァリンになる。

ゲーム『マーベル・ライバルズ』は2024年12月6日午前9時に正式リリース。