¡Ö¥È¥ß¥«¥×¥ì¥ß¥¢¥àRacing¡×¥·¥êー¥º¤Ë¡Ö¥Ú¥ó¥º¥ª¥¤¥ë¡¦¥Ë¥¹¥â GT-R¡×¡¢¡ÖARTA ¥¼¥¯¥»¥ë ¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£Í½Ìó¼õÉÕ³«»Ï
¡Ú¥È¥ß¥«¥×¥ì¥ß¥¢¥àRacing ¥Ú¥ó¥º¥ª¥¤¥ëŽ¥¥Ë¥¹¥â GT-R¡Û
¡Ú¥È¥ß¥«¥×¥ì¥ß¥¢¥àRacing ARTA ¥¼¥¯¥»¥ë ¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¡Û
2025Ç¯1·î18Æü È¯ÇäÍ½Äê
²Á³Ê¡§³Æ1,980±ß
2025Ç¯1·î18Æü È¯ÇäÍ½Äê
2025Ç¯1·î18Æü È¯ÇäÍ½Äê
¡Ú¥È¥ß¥«¥×¥ì¥ß¥¢¥àRacing ARTA ¥¼¥¯¥»¥ë ¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¡Û
2025Ç¯1·î18Æü È¯ÇäÍ½Äê
²Á³Ê¡§³Æ1,980±ß
¡¡¥¿¥«¥é¥È¥ßー¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥«ー¡Ö¥È¥ß¥«¥×¥ì¥ß¥¢¥àRacing ¥Ú¥ó¥º¥ª¥¤¥ëŽ¥¥Ë¥¹¥â GT-R¡×¤È¡Ö¥È¥ß¥«¥×¥ì¥ß¥¢¥àRacing ARTA ¥¼¥¯¥»¥ë ¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¡×¤ò2025Ç¯1·î18Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï³Æ1,980±ß¡£
¡¡À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥ìー¥·¥ó¥°¥«ー¤ò¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£ÅÉÁõ¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¡Ö¥È¥ß¥«¥×¥ì¥ß¥¢¥àRacing¡×¥·¥êー¥º¤è¤êJGTC¥·¥êー¥º¤Ç³èÌö¤·¤¿¡Ö¥Ú¥ó¥º¥ª¥¤¥ëŽ¥¥Ë¥¹¥â GT-R¡×¤È¡ÖARTA ¥¼¥¯¥»¥ë ¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¡×¤òÎ©ÂÎ²½¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£·Á¾õ¤ÎºÆ¸½¤Ë²Ã¤¨¡¢³Æ¼Ö¤Î¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤ä¼ÖÂÎ¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿¥í¥´¤Ê¤ÉºÙ¤«¤¯ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢º¸±¦¥É¥¢³«ÊÄ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥ß¥«¥×¥ì¥ß¥¢¥àRacing ¥Ú¥ó¥º¥ª¥¤¥ëŽ¥¥Ë¥¹¥â GT-R
2025Ç¯1·î18Æü È¯ÇäÍ½Äê
²Á³Ê¡§1,980±ß
¥È¥ß¥«¥×¥ì¥ß¥¢¥àRacing ARTA ¥¼¥¯¥»¥ë ¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó
2025Ç¯1·î18Æü È¯ÇäÍ½Äê
²Á³Ê¡§1,980±ß
(C) £Ô£Ï£Í£Ù