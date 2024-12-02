東方神起、「ZONE」ツアーで東京ドーム3日間の追加公演発表 日本デビュー日開催にチャンミン「特別な記念日」
韓国出身グループの東方神起（ユンホ・チャンミン）が11月29日から、埼玉・さいたまスーパーアリーナを皮切りに日本デビュー20周年記念全国ツアー「東方神起 20th Anniversary LIVE TOUR 〜ZONE〜」公演をスタート。初日に東京ドームでの追加公演が発表された。
【別カット】多様な衣装で会場を盛り上げた東方神起
東京ドーム公演は来年2025年4月25日、26日、27日の「3DAYS」となる。チャンミンは「ちなみに4月27日は僕たち東方神起ふたりの日本デビュー丸20年になる特別な記念日です」とMCで語った。
これまで合計30回東京ドーム公演を行い、日本で海外アーティストとしての最多公演数記録を持つ東方神起。今回の東京ドーム公演で自身の記録をさらに更新し、合計33回となる。
■「東方神起 20th Anniversary LIVE TOUR 〜ZONE〜」追加公演
2025年4月25日（金）東京ドーム
開場15：30／開演17：30
2025年4月26日（土）［東 京］東京ドーム
開場15：00／開演17：00
2025年4月27日（日）［東 京］東京ドーム
開場14：00／開演16：00
【別カット】多様な衣装で会場を盛り上げた東方神起
東京ドーム公演は来年2025年4月25日、26日、27日の「3DAYS」となる。チャンミンは「ちなみに4月27日は僕たち東方神起ふたりの日本デビュー丸20年になる特別な記念日です」とMCで語った。
■「東方神起 20th Anniversary LIVE TOUR 〜ZONE〜」追加公演
2025年4月25日（金）東京ドーム
開場15：30／開演17：30
2025年4月26日（土）［東 京］東京ドーム
開場15：00／開演17：00
2025年4月27日（日）［東 京］東京ドーム
開場14：00／開演16：00