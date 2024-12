Intelは日本時間の2024年12月3日に次世代ゲーミングGPUを正式発表することを予告しましたが、このタイミングで発表されるとウワサされるInte Arc Battlemageシリーズの「Arc B570」のスペックが、発表前の記事作成時点ですでに流出しています。Intel Arc B570 GPU specs leak just days before launch - The Verge

We’ve got some big graphics news ????… pic.twitter.com/sylnOZogMq— Intel Gaming (@IntelGaming) November 30, 2024

[image or embed]— Roland Quandt (@rquandt.bsky.social) 2024年12月1日 8:40

pic.twitter.com/M5ALLvkjex— 188号 (@momomo_us) November 27, 2024

Intel Gamingの公式Xアカウントは、新たなGPUの発表を日本時間の2024年12月3日に予告するムービーを投稿しています。12月3日には、Intel Arc Battlemageシリーズである「Arc B580」と「Arc B570」の2モデルについて明かされると予想されています。GPU関連に詳しいニュースサイトのVideoCardzによると、Intel Arc Battlemageシリーズは12月3日に発表され、12月12日に発売とレビューが解禁されるとのこと。このうち、Arc B570については、すでに詳細なスペックが記された資料がリークされています。これによると、Arc B570のVRAMは10GB GDDR6で、GPUクロックは約2.6GHz、Xeコア数は18基とされています。また、PCIe 4.0×8レーンをサポートしており、HDMI 2.1とDisplayPort 2.1に対応しているとのこと。さらに、上位モデルとなるArc B580については、ASRock製Arc B580グラフィックカードの情報がVideoCardzのフォーラムに投稿されていました。それによると、Arc B580のGPUクロックは約2.8GHzで、VRAMは12GB GDDRを192ビットメモリバスで接続し、8ピン電源コネクタを2つ搭載していることが判明しています。また、Xにリークされた価格表によれば、Arc B580搭載グラフィックカードの価格はリミテッドエディションで約250ドル(約3万7600円)〜約370ドル(約5万5600円)となっており、ゲーミングGPUとしては比較的低価格になるとみられています。IT系ニュースサイトのThe Vergeは「これらの仕様から判断すると、Intel Arc Battlemaeシリーズは、NVIDIAのRTX 4060 TiやAMD Radeon RX 7600などのやや手頃な価格のグラフィックカードと競合するように設計されているようです」と述べています。