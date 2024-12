モデルのマギーが11月30日(土)、ヘルシーな美スタイルのキャミソールワンピースショットを公開した。



【別カット3点】ヘルシーボディが美しい、マギーのキャミワンピ姿



171センチの長身を活かしてモデルとして活躍するマギー。スキンケアブランドを立ち上げるなど、実業家としても活動している。



マギーは30日、「Thanks giving dinner with @toryburch It was a lovely wormy night Thank you so much for having meee!」とInstagramを更新。ヘルシーボディあらわなキャミソールワンピース姿を披露した。



投稿には「今日も本当に最高」「マギーちゃん可愛い!」「大人っぽくて素敵」「実に美しい!!」などのコメントが寄せられている。



