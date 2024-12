任天堂が、掲示板型ソーシャルニュースサイト・Redditを通じて海賊版のゲームを販売していた人物を相手に起こした訴訟で、さらなる著作権侵害の証拠を得るためにRedditなどの企業に情報提供を求める法的措置を講じていることが報じられました。Nintendo Wants Reddit to Expose r/SwitchPirates Users in 'Pirate Shop' Lawsuit * TorrentFreak

https://torrentfreak.com/nintendo-wants-reddit-to-expose-r-switchpirates-users-in-pirate-shop-lawsuit-241130/任天堂は2024年7月に、Nintendo Switch用ゲームを無断で配布していたとして、アリゾナ州在住のジェームズ・ウィリアムズ氏を訴えました。「r/SwitchPirates」というサブレディットのモデレーターとして活動していたウィリアムズ氏には、自身が運営する複数の海賊版ショップに多数のユーザーを誘導していた疑いが持たれています。裁判文書によると、ウィリアムズ被告は「Jack-in-the-Shop」「Turtle in the Shop」「NekoDrive」という海賊版ショップの運営に関与していたとのこと。この3つの海賊版ショップは、任天堂が2024年3月に送った停止命令書によって閉鎖されました。また、Telegram上に「LiberaShop」という海賊版ショップもありましたが、これも裁判が開始された直後に閉鎖しています。訴状(PDFファイル)には「被告は、複数の海賊版ショップの運営者、監督者、および発起人であり、これらのショップを通じて、海賊版のNintendo Switch用ゲームの膨大なライブラリを提供してきました」と書かれています。これらの海賊版ショップにユーザーを呼び込むために、被告はr/SwitchPiratesでコピーガードを突破するための回避ソフトウェアの使い方や海賊版ゲームのプレイ方法を公開し、このサブレディットを19万人のメンバーを擁する一大海賊版コミュニティへと発展させたとのこと。任天堂は、被告がインターネット上に残したわずかな手がかりからウィリアムズ被告の身元を特定し、2024年8月に訴状を送達しました。任天堂がゲームの海賊版を販売するユーザーの身元を特定した方法が話題に、Redditへの投稿と公式修理サービスの利用で足がつく - GIGAZINEしかし、被告は訴状に対する答弁書を提出しておらず、11月上旬の裁判も欠席裁判となりました。任天堂の著作権侵害の訴えに対する反論、つまり抗弁が行われない場合、うまくいけば任天堂はまだ入手していない追加の証拠に基づいた欠席裁判を続行できます。そこで、任天堂はReddit、Discord、Google、GitHubといったプラットフォームや、ホスティングサービス会社のNamecheapなどの第三者に対し、情報提供を求める召喚令状を発行するよう、裁判所に要求しています。これらの企業から、海賊版ショップの運営や決済記録に関する情報が得られれば、ウィリアムズ被告以外の関係者の足取りもつかめるかもしれません。例えば、GitHubには海賊版ゲームをプレイするための回避ソフトウェアのダウンロード履歴が残っている可能性があるほか、GoogleはGmailでのやりとりやデータファイルのトラフィック情報を保有している可能性があります。特にRedditは、サブレディットのSwitchPiratesが被告らの主要な活動拠点のひとつだったことから、他のモデレーターとして活動していた人物などの特定につながる情報を握っている確率が高いとみられています。任天堂は、情報の開示を求める裁判文書(PDFファイル)に「Redditは任天堂が想定している被告に対する欠席裁判の申し立ての準備に役立ち、修正訴状に氏名を記載すべき他の個人を特定する上で有用な情報を保有している可能性が高いです。Redditはまた、被告の活動の関連期間におけるSwitchPiratesの拡大とトラフィックに関する情報も保有していることが想定されています」と記しました。