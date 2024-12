携帯電話やデジタルオーディオ端末等のアクセサリー商品を企画・製造・販売まで手掛けるスマートフォンアクセサリーブランド「PGA」

今回は、「PGA」から販売されている『トムとジェリー』ダイカットストラップホルダーを紹介します☆

PGA『トムとジェリー』ダイカットストラップホルダー

価格:各1,480円(税込)

販売店舗:Dtimes公式通販『Dtimes Store』Amazon店など

「PGA」から販売されている、スマートフォン用アクセサリー「ダイカット ストラップホルダー」

ストラップホールのないケースに挟むだけでストラップが付けられる、スマートフォン用アクセサリーです。

端末とケースの間にストラップホルダーを挟み込むだけで、ストラップホールが付けられます。

端末やケースに貼り付けしないので、汚れずいつでも付け外しが可能です。

今回紹介するのは、人気アニメーション『トムとジェリー』のデザイン。

「トム」「ジェリー」「タフィー」の3種類がラインナップされています☆

※手持ちのケースや充電口の形状によってはホルダーが収まらない場合があります

ダイカット ストラップホルダー「トム」

口に手を当てた表情が印象的な「トム」のダイカット ストラップホルダー。

「トム」をイメージしたグレーカラーが特徴です。

また、ダイカット ストラップホルダーはクリア素材なので、背部のスマートフォンが透けて見えるようになっています。

手持ちのスマートフォンにストラップを付けながら「トム」のユニークな表情も楽しめるグッズです。

ダイカット ストラップホルダー「ジェリー」

「トムとジェリー」の「ジェリー」デザインのダイカット ストラップホルダー。

下に落ちていくかのような「ジェリー」を黄色のラインアートで表現。

まるっとしたお尻や手足がかわいく描かれています。

端末やケースに貼り付けしないので、汚れずいつでも付け外しが可能なのもポイント。

ホルダーには、落下防止ストラップや、キーホルダーなど、色々なものを付けて活用できます☆

ダイカット ストラップホルダー「タフィー」

いつもおむつを着用している小さなねずみの「タフィー」

ストラップホールのないケースに挟むだけでストラップが付けられる、「トムとジェリー」の「タフィー」デザインのダイカット ストラップホルダーです。

何かをのぞき込んでいるような表情とポーズがとってもかわいい!

「タフィー」はピンク色のラインアートで表現されているので、色々なカラーのスマートフォンと合わせやすいのもポイント。

毎日使うスマートフォンを「タフィー」がかわいく演出してくれるストラップホルダーです。

「トム」「ジェリー」「タフィー」デザインの、ストラップホールを手軽に付けられるストラップホルダー。

PGAの『トムとジェリー』ダイカットストラップホルダー3種は、Dtimes公式通販『Dtimes Store』Amazon店などなどにて販売中です!

TOM AND JERRY and all related characters and elements © & TM Turner Entertainment Co. (s23)

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 挟み込むだけで使えるスマートフォン用アクセサリー!PGA『トムとジェリー』ダイカットストラップホルダー appeared first on Dtimes.