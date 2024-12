スペースX、NROL-126ミッションの人工衛星とスターリンク衛星の打ち上げに成功

スペースXは日本時間2024年11月30日、「ファルコン9」ロケットでNROL-126ミッションの打ち上げを実施しました。搭載されていた人工衛星は、予定通りの軌道へ投入されたことを同社のSNSや公式サイトで報告しています。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

ロケット:ファルコン9 ブロック5打ち上げ日時:日本時間 2024年11月30日17時10分【成功】発射場:ヴァンデンバーグ宇宙軍基地(アメリカ)ペイロード:名称不明の偵察衛星、スターリンク衛星(Starlink V2 Mini)20機

今回のミッションでは、NROL-126ミッションの人工衛星および、スペースXのスターリンク衛星20機が同時に打ち上げられました。なお、今回使用されたファルコン9の第1段ブースターは6回目の使用となります。これまでにスターリンク衛星の打ち上げミッションに2回、さらにCRS-31、Crew 8、Polaris Dawnの打ち上げミッションにも使用されました。

Falcon 9 launches the @NatReconOfc's NROL-126 mission and 20 Starlink satellites to orbit, completing our 100th successful launch from pad 4E in California pic.twitter.com/ac8YLHXrJ3