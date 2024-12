バレンタインデーに合せて、ゴディバが任天堂の人気ゲーム『ピクミン』や『どうぶつの森』とコラボレーション!

人気キャラクターと共に想いを伝えられる、限定バレンタインコレクションが販売されます☆

「ゴディバ meets ピクミン」コレクション/「ゴディバ meets どうぶつの森」コレクション

販売期間:2025年1月8日(水)〜2025年2月15日(土)予定

※販売期間は店舗により異なります

取扱店:全国のゴディバショップ、GODIVA café、ゴディバ オンラインショップ、各バレンタインデー催事場

※取扱商品は店舗により異なります

2025年のバレンタインに合せて、ゴディバから任天堂のゲーム『ピクミン』と『どうぶつの森』とコラボレーションした限定コレクションが登場。

「ゴディバmeets ピクミン」コレクションと「ゴディバmeets どうぶつの森」コレクションが販売されます!

ゴディバの2025年バレンタインコレクション「ブーケドゴディバコレクション」のコンセプトと連動した「花」をモチーフにした、限定チョコやパッケージデザインのコレクションです☆

「ゴディバmeets ピクミン」コレクション

「赤ピクミン」「青ピクミン」「黄ピクミン」をデザインしたチョコレートなどを詰め合わせた「ゴディバmeets ピクミン」コレクション。

オリジナルデザインの缶には、キュートな「ピクミン」たちの姿が描かれています。

ひとつひとつは小さなものでも、かけがえのない想いを丁寧に束ねるて形にし、バレンタインに届けて欲しいというコンセプトでデザイン。

アソートメントには、ダークチョコレートフィリングが入った「赤ピクミン」のダークチョコレートや

イチゴ風味のフィリングが入った「青ピクミン」のミルクチョコレート(※製品中いちご0.6%使用)

りんご風味のフィリングが入った「青ピクミン」のミルクチョコレート

バニラ風味のフィリングが入った「黄ピクミン」のミルクチョコレートなどが詰まっています!

「ゴディバmeetsピクミン」のロゴをあしらったミルクチョコレートもあり、「ピクミン」たちが集まるアソートメントで、大切な想いを伝えられそうです☆

ゴディバmeets ピクミン アソートメント7粒入

価格:3,240円(税込)

「赤ピクミン」「青ピクミン」「黄ピクミン」をデザインしたチョコレートなど、全7種類が詰まった「ゴディバmeets ピクミン アソートメント7粒入」

オリジナルデザインの缶には、「ピクミン」たちの姿がキュートに描かれています。

どのチョコレートから味わうか、迷ってしまうようなかわいらしいアソートメントです!

ゴディバmeets ピクミン アソートメント4粒入

価格:2,160円(税込)

「ピクミン」たちをデザインした、ミルクチョコレートやダークチョコレートから、選りすぐりの4種類を詰め合わせた「ゴディバmeets ピクミン アソートメント4粒入」

パッケージは、花の形をした缶に「ピクミン」たちを描いたオリジナルデザインです。

缶の形も可愛らしく、小さくても想いが詰まったプレゼントにできます☆

ゴディバmeets ピクミン アソートメント4粒入With3ピースポーチセット

価格:3,300円(税込)

選りすぐりの4種類が詰まったフラワー缶の「ゴディバmeets ピクミンアソートメント4粒入」と、オリジナルデザインのポーチがセットになったコレクションも!

セットのポーチはサイズ違いで3種類入っており、様々なシーンで使えます。

草花のなかを駆けるような「ピクミン」たちがかわいいポーチや

「赤ピクミン」「青ピクミン」「黄ピクミン」の総柄デザイン

くつろぐような姿がキュートなポーチがあり、サイズによってデザインが違うのもポイントです☆

「ゴディバmeets どうぶつの森」コレクション

「ゴディバmeets どうぶつの森」コレクションの限定チョコレートには、『どうぶつの森』に登場する「つぶきち」と「まめきち」や「しずえ」などが登場。

お花をモチーフにしたチョコレートもあり、全10種類の限定チョコレートが楽しめるコレクションです。

バニラ風味のフィリングが入った「リリィ」のダークチョコレートや

ローズ風味のフィリングが入った「ブーケ」のミルクチョコレート

ミルクティ風味のフィリングが入った「ティーナ」のミルクチョコレート

ジャスミンティ風味のフィリングが入った「メイ」のダークチョコレートなど、さまざまなフレーバーをアソート。

「しずえ」と「とたけけ」を描いたミルクチョコレートや

「つぶきち」と「まめきち」デザインのミルクチョコレートもあります!

キャラクターデザインの他にも、作中に登場するモチーフを使った限定チョコレートも魅力です。

「葉っぱのマーク」は、ホワイトチョコレートで表現。

『どうぶつの森』に登場するアイテムをかたどった「ハートのチョコレート」は、ミルクチョコレートで作られています☆

ローズが香るダークチョコレートで表現した「黒バラ」と

ストロベリー&ローズ風味のホワイトチョコレート「ピンクのバラ」もかわいらしいデザインです。(※製品中いちご0.5%使用)

オリジナルデザインの缶には『どうぶつの森』に登場するキャラクターたちが大集合。

また、限定フレーバーの「Gショコラ」を、オリジナルデザインの缶に詰め合わせたアソートメントも用意されています!

ゴディバmeets どうぶつの森アソートメント10粒入

価格:3,240円(税込)

「つぶきち」と「まめきち」「しずえ」などをデザインしたチョコレートや、作中に登場するモチーフなど、コレクション限定チョコレート全10種類を詰め合わせたアソートメント。

葉っぱやバレンタインチョコレート、花のモチーフで、『どうぶつの森』の世界観を感じられます!

パッケージは、ギフトにも自分用にも嬉しい、『どうぶつの森』のキャラクターたちが大集合したオリジナルデザインです。

ゴディバmeets どうぶつの森Gショコラアソートメント6粒入

価格:1,944円

オリジナルラッピングの「Gショコラ」を、キュートなハート缶に詰め合わせた「ゴディバmeets どうぶつの森Gショコラアソートメント6粒入」

Gショコラは限定フレーバーのローズとミルク 塩キャラメル ガナッシュ、ダーク カカオ ガナッシュの全3種類6粒入です。

『どうぶつの森』のキャラクターたちが大集合した、オリジナルデザインのパッケージに入っています☆

『ピクミン』や『どうぶつの森』のキャラクターと一緒に、想いを伝える限定チョコレートが詰まったコレクション。

「ゴディバ meets ピクミン/どうぶつの森」コレクションは、2025年1月8日から2月15日まで販売です!

© Nintendo

