「ドクターフィーネボーテ」から、新たなラインアップとして6種類の植物由来成分で原因の異なる男女別のヘア悩みにアプローするサプリメント『Beaulix-S(ビューリックス-エス)』を2024年12月2日(月)より販売中。

ドクターフィーネボーテ『Beaulix-S(ビューリックス-エス)』

◇名称 :混合油脂加工食品

◇原材料名 :混合油脂(亜麻仁油、ボラージ油、小麦胚芽油、

ノコギリヤシ油、欧州松樹皮エキス、ライ麦エキス)

(イタリア製造)/ゼラチン、グリセリン、カラメル色素、

(一部に小麦・ゼラチンを含む)

◇内容量 :27.9g(90粒×1粒総重量310mg、1粒内容物重量200mg)

◇希望小売価格:8,424円(税込み)

◇医療機関専用サプリメント

セリスタは、医療機関専用サプリメントブランドの「ドクターフィーネボーテ」から、新たなラインアップとして6種類の植物由来成分で原因の異なる男女別のヘア悩みにアプローするサプリメント『Beaulix-S(ビューリックス-エス)』を2024年12月2日(月)より販売中です。

<男女で異なる抜け毛の原因>

男性の抜け毛の原因として、遺伝以外では、男性ホルモンの影響が大きいと言われています。

特に、年齢を重ねるごとに男性ホルモンの分泌量が減少していき、ハリコシや毛量の変化を感じる方が増えてきます。

一方で、女性の抜け毛の原因は多岐にわたり、産後や閉経後などのホルモンバランスの変化やストレス、食習慣など様々で、多角的なアプローチが必要になります。

<6種類の有用成分>

・ノコギリヤシ

ヤシの仲間で、特に男性の健康(薄毛(AGA)や前立腺肥大の改善に期待)に関連する成分を含んでいるとされており、男性のライフスタイルサポートとして注目されています。

[1]

・ボラージ

地中海地域原産のハーブの仲間で、和名は「ルリジサ」と呼ばれています。

香り豊かな花は料理や装飾に使用されています。

また、γ-リノレン酸が豊富に含まれており、アトピーの改善や乾燥ケアや炎症の抑制が期待できます。

[2]

・フラックスシード

亜麻仁油の原料にもなる種子でα-リノレン酸が豊富に含まれています。

その他にも亜麻には、「亜麻リグナン」と呼ばれる成分が含まれており、女性ホルモンのエストロゲンに似た働きがあります。

女性のホルモンバランスの乱れによる頭皮環境をケアする働きが期待できます。

[3]

・ライ麦

イネ科の植物で、ライ麦抽出物は炎症を抑えることが知られており、生活習慣やストレスなど、様々な要因によって炎症が起きた頭皮環境を整える働きが期待できます。

[4]

・小麦胚芽

小麦中に2%ほどしかない栄養価の高い部位で、食物繊維をはじめビタミンEやカリウムなどが含まれています。

小麦胚芽エキスのビタミンEの働きで血流を改善し、頭皮に酸素や栄養を届けてくれる働きが期待できます。

[5]

・欧州松樹皮

欧州に生育する松を複数種類ブレンドしました。

ビタミンEが豊富に含まれているほか、他の5種類の成分との相互作用によってAGAの原因となる酵素の活動を抑制することが期待されています。

<お召上がり方>

1日3粒を目安に、水またはぬるま湯などと一緒にお召し上がりください。

<こんな方におすすめ>

□髪が細くなったと感じる

□髪のハリコシが気になる

□髪の抜ける量が気になりだした

□年齢とともに髪の質が変わったと感じる

□髪の乾燥やパサつきが気になる

□ストレスを感じている事が多い

□健康や美容を意識されている

□生活習慣が気になる

□将来のためのケアをしたい

□まずは薬からではなく、食品でケアしたい

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 6種類の植物由来成分で男女別の髪のお悩みにアプローチ!ドクターフィーネボーテ『Beaulix-S』 appeared first on Dtimes.