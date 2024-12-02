¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥é¡¼¤¬ÇÀ²È¤ËÅ¾¿È!?¡ÈÂçº¬3¥·¥ç¥Ã¥È¡É¸ø³«¤Ë¡Ö»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤ì¤Þ¤¿³¨¤Ë¤Ê¤ë¤ï¡¼¡×
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÇ÷ÅÄ¤µ¤ª¤ê¤µ¤ó¡Ê36¡Ë¤¬2Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÈÂçº¬3¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÇÀ±à¤Ç¿·Á¯¤ÊÌîºÚ¤ò³§¤ó¤Ê¤Ç¼ý³Ï¤·¤Æ¡¢²È¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë½ÐÍè¤ëÎÁÍý¤â¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤¤Ã¤È¿·Á¯¤ÊÌîºÚ¤¬¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢11·î30ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ö½ÜºÚÆüÏÂ¡×¡ÊÅÚÍË¡¦¸å4¡¦00¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿¡¢08Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¥·¥ó¥¯¥í¥Ê¥¤¥º¥É¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¡Ê¸½¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¡ËÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀÄÌÚ°¦¡¢2·î¤Ë¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦AKB48¤òÂ´¶È¤·ÉñÂæÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëÂçÀ¾Åí¹á¤È¤Î¡ÈÂçº¬3¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¤ÊÂçº¬¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¤¤¤Âçº¬¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÂçº¬»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÈª»Å»ö¤Î¤µ¤ª¤ê¤ª»Ð¤µ¤óÁÇÅ¨¡õåºÎï¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö¤³¤ì¤Þ¤¿³¨¤Ë¤Ê¤ë¤ï¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ç÷ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼¯»ùÅç¡¦¼¯»ùÅçÀ¾¹âÂ´¶È¸å¡¢Åì¥ì¤ËÆþÃÄ¤·¡¢5Ç¯ÌÜ¤Î2010Ç¯¤ËÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¡£¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë75¤Ç¡¢¼ç¤Ë¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£2012Ç¯¤Î¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¤Î3°Ì·èÄêÀï¤Ç¤Ï23ÆÀÅÀ¤·¤ÆÆ¼¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¡¢16Ç¯¥ê¥ª¸ÞÎØ¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¡£