横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズに、“食を満喫する”フェスティブシーズンが到来。

館内各レストランに、新作クリスマスケーキや横浜の夜景と楽しむディナーコースなど、“上質なクリスマス”を堪能できる限定メニューが登場します!

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「クリスマスメニュー/プラン」まとめ

煌めきに満ちたクリスマスシーズンに向けて、横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズに、特別なメニューやプランが期間限定で登場。

ラグジュアリーな空間で、優雅なひと時を演出する、さまざまなメニューが展開されています☆

ホテルのロビーには、「Christmas Carnival」をテーマに、大胆な色彩で華やかに装飾されたクリスマスツリーが登場。

クリスマスムード一色に染まる館内へと、訪れたゲストを誘います。

館内レストランでは、こだわりの厳選食材を使用した豪華なクリスマスコースを提供するほか、煌めく横浜の夜景を望む宿泊プランも。

また、多数の出展品から選べるクリスマスチャリティーオークションも開催され、記憶に残る上質なクリスマスを、横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズで過ごせます。

ペストリーショップ「ドーレ」クリスマスケーキや焼き菓子

2024年9月にリニューアルオープンしたペストリーショップ「ドーレ」では、クリスマスケーキの予約を受付中。

手土産にも喜ばれる、クリスマスだけの焼き菓子も販売されています。

Chuao blanc aux fraises チュアオ ブラン オー フレーズ〜伝説のチュアオホワイトとあまおう〜

予約期間:2024年10月22日(火)〜2024年12月14日(土)

料金:12,000円(15cm)

※店頭・予約にて販売、数量限定

「Chuao blanc aux fraises チュアオ ブラン オー フレーズ〜伝説のチュアオホワイトとあまおう〜」は、横浜ベイシェラトンホテルだけのスペシャリティーなクリスマスケーキです。

ショコラティエ パレオドールの三枝俊介シェフが作り上げる希少なカカオに、ベネズエラ産“チュアオ”のホワイトチョコレートを使ったクリスマスケーキは唯一無二。

北海道産の生クリームを合わせたコク深い極上のクリームに、華やかな香りが広がる旬の国産いちご ‟あまおう”を贅沢に使用し、特別感ある仕上がりです!

希少なカカオを使ったクリスマスケーキ「チュアオ ブラン オー フレーズ」!横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「ドーレ」 希少なカカオを使ったクリスマスケーキ「チュアオ ブラン オー フレーズ」!横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「ドーレ」 続きを見る

シュトレン

販売期間:2024年11月1日(金)〜12月25日 (水)

料金:3,700円(20cm)

シュトレンは、クリスマスイブの4週間前からイブ当日までの期間、すこしずつ味わいながらクリスマスを迎えるドイツの伝統的な発酵菓子。

日ごとに熟成が進むシュトレンは、ベーカーシェフ森広が焼き上げる、毎年人気の一品です☆

クグロフ

販売期間: 2024年12月1日(日)〜2024年12月25日 (水)

料金:1,200円M(16cm)、1,600円L(20cm)

王冠のような形や斜めに通った柔らかな曲線が印象的なクグロフ。

フランス・アルザス地方で、お祝いやお祭りの際に登場する伝統的なお菓子です!

チーズとろける進化系クロワッサンとトリュフ風味のクグロフ!横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「ドーレ」 チーズとろける進化系クロワッサンとトリュフ風味のクグロフ!横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「ドーレ」 続きを見る

フレンチ「ベイ・ビュー」最上階からの夜景と共に楽しむフレンチディナー

横浜の美しい夜景が楽しめる「ベイ・ビュー」では、旬の素材をふんだんに使用した、本格フレンチディナーコースを提供。

珠玉のフレンチコースと極上ワインとのマリアージュが堪能できるペアリングセットもあり、街が煌めくホリデーシーズンに特別なひとときを過ごせます。

クリスマスディナーコース『Christmas Dinner』

開催日:2024年12月21日(土)〜2024年12月25日(水)

料金:Christmas Dinner 30,000円、Luxury Christmas Dinner 40,000円

キャビアと三崎港直送本マグロのタルタルからスタートする、クリスマスディナーコース『Christmas Dinner』

オードブルには、タラバ蟹・ホタテ・雲丹のコンソメゼリーの上に、クリスマスリースに見立てたカダイフを乗せたフォトジェニックな一皿が用意されています。

ダブルメインの1つ目となる魚料理には、オマール海老の口当たりの良いナージュ仕立てが登場。

2つ目のメイン・肉料理には黒毛和牛とフォアグラのポワレをトリュフのソースで贅沢に仕上げた一皿が楽しめます。

黒毛和牛とオマール海老がWメインのディナー!横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「クリスマスメニュー」 黒毛和牛とオマール海老がWメインのディナー!横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「クリスマスメニュー」 続きを見る

北海道産ワインラムディナー〜北海道の恵み〜

開催日:2024年8月15日(木)〜2025年3月31日(月)

※2024年12月21日(土)〜2024年12月25日(水)を除く

料金:1名 22,000円、ペアリングセット 3グラス10,500円、ペアリングセット 4グラス14,000円

北海道産の高級食材をふんだんに使用した珠玉のフレンチコースと、極上ワインのマリアージュが楽しめるペアリングセット。

メインディッシュには、シェフが選び抜いた希少な「北海道産のワインラム」を用意しています。

ワインラムは、北海道の自然豊かなエルムケップ山の牧場で、近隣のワイナリーの葡萄の搾りかすを飼料として育てられた極めて希少な食材。

臭みのない、ジューシーで上品な味わいが特徴です!

スカイラウンジ「ベイ・ビュー」Christmas× Gatherings

開催日:2024年12月2日(月)〜12月20日(金)※平日限定

料金:8,500円

スカイラウンジ「ベイ・ビュー」では、親しい友人やお仲間とのクリスマスパーティーに最適な‟Gatherings”を開催。

カクテルやモクテルなど、25種類以上をフリーフローで楽しめる平日限定のプランです。

料理にはハモンセラーノやサーモンのマリネに加え、シェフ郄木特製の骨付きチキンのローストにアツアツのじゃがいものグラタンなどを用意。

カジュアルスタイルでありながら、上質な料理の数々を味わえます。

また、期間限定のカクテルやスパークリングワインなど、ドリンクメニューも充実。

仕事帰りに、親しい人たちと楽しいクリスマスのひとときを過ごせます!

オールデイブッフェ「コンパス」グルメパレット ヨーロッパフェア〜北欧〜

開催日:2024年11月1日(金)〜2025年1月5日(日)

料金:

<ランチ>平日:大人5,500円/子供2,750円 土日祝:大人8,000円/子供4,000円

<ディナー>全日:大人8,000円/子供4,000円

※2024年12月21日(土)〜12月25日(水)/12月28日(土)〜2025年1月5日(日)は料金が変わります

オールデイブッフェ「コンパス」には、横浜にいながら料理で北欧気分を味わえる、多彩メニューを用意したブッフェを提供。

ブッフェ料理の原点といわれるスウェーデン発祥「スモーガスボード」をはじめ、フェスティブシーズンにぴったりなバラエティー豊かなグルメが用意されています。

アンガス牛の「ハーフポンドステーキ」や、南フランスの代表料理「丸ごと一匹のブイヤベース」など、北欧を旅するように楽しめるブッフェ。

12月21日から25日までのクリスマス期間には、「ローストチキン」や「黒毛和牛の赤ワイン煮込み」など、シェフ特製のスペシャルメニューも登場します。

豪華食材を惜しみなく使った「グルメパレット ヨーロッパフェア〜北欧〜」!横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「コンパス」 豪華食材を惜しみなく使った「グルメパレット ヨーロッパフェア〜北欧〜」!横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「コンパス」 続きを見る

中国料理「彩龍」クリスマス(聖誕祭)コース

開催日:2024年12月20日(金)〜2024年12月25日(水)

料金:23,000円(個室プラン 28,000円)

素材の魅力を余すところなく引き出した本格中国料理「彩龍」では、高級食材をふんだんに使用した、クリスマスディナーコースを用意。

こだわりの窯焼き北京ダックや豪華海鮮などの贅沢な料理と、中国のクリスマスの風習にちなんだ、リンゴを使った特製クリスマスデザートが楽しめます。

日本料理「木の花」〜山吹〜 クリスマス ディナーコース

開催日:2024年12月21日(土)〜2024年12月25日(水)

料金:30,000円

日本料理「木の花」内にある鉄板焼個室「山吹」では、クリスマス期間のディナーに北陸銘柄牛‟能登牛”を用意。

他にも、まるでアートのような氷の器に盛り付けられたお造里や目の前で焼き上げる鮑など、クリスマスにぴったりな逸品が並びます。

ご飯ものは日本料理ならではの蟹ご飯、目の前で仕上げる梅焼き飯、定番のガーリックライスからお好みのメニューを選択可能。

クリスマス料理にあわせたソムリエ厳選のワイン・日本酒のペアリングも堪能でき、「山吹」でしか味わえない大人の聖夜を愉しめる内容です。

鉄板焼「さがみ」クリスマスディナー

開催日:2024年12月24日(火)〜2024年12月25日(水)

料金:X‘mas ディナー能登牛35,000円、X‘mas ディナー松阪牛40,000円、X‘mas ディナー 神戸ビーフ45,000円

鉄板焼「さがみ」では、日本を代表する極上和牛の「松阪牛」「神戸ビーフ」「能登牛」から選べる、鉄板焼きクリスマスディナーを提供。

それぞれのブランド牛のフィレ・サーロインをメインに、3大珍味のフランス産のフォアグラのソテーやキャビア、トリュフも堪能できます。

また、伊勢海老や黒鮑といった、厳選された魚介料理も贅を尽くして提供。

コースの締めくくりには、ストロベリーアイスとガトーショコラのクリスマスデザートプレートが楽しめます!

新年の食卓を彩る和・洋・中 おせち料理3種

予約期間:2024年9月15日(日)〜2024年12月28日(土)

料金:三段重 (4〜5人前)49,680円 、二段重(3〜4人前) 36,720円、一段重 (2人前) 20,520円

クリスマスディナーや限定メニューだけでなく、2025年新春の食卓を華やかに彩る、至高の味わいを詰め込んだ特製おせち料理の予約も受付中。

様々な利用シーンに合わせて選べるよう、人数に合わせた3種類のサイズ展開で用意しています。

新しい年を祝う縁起の良い「祝い肴」やじっくりと焼き上げたジューシーな「十勝ハーブ牛ローストビーフ」など、豪華なラインナップを展開。

中国料理 「彩龍」の、肉厚な海老の甘みとチリソースが絶妙に調和する「皇帝エビのチリソース」も新年を彩る贅沢な料理です☆

お正月の食卓に相応しい至高の味わい!横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「特製おせち料理 2025」 お正月の食卓に相応しい至高の味わい!横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「特製おせち料理 2025」 続きを見る

日本料理「木の花」特製おせち

予約期間:2024年9月15日(日)〜2024年12月20日(金)

料金:65,000円 ※限定40食

日本料理「木の花」では、料理長が一品一品丹精込めて作り上げ、縁起ものを贅沢に詰め込んだ一段重おせちを用意。

限定40食にて、予約受付中です!

極上の美食と宿泊がセットになったクリスマス特別宿泊プラン

フレンチ「ベイ・ビュー」のクリスマスディナーコースを堪能できる、特別な宿泊プラン。

シェフ郄木が腕を振るう、素材にこだわったクリスマスならではのフレンチを、ホテル最上階からの横浜の夜景を眺めながら堪能できます。

翌朝には、神奈川県の良質食材を存分に味わえる、オールデイブッフェ「コンパス」 の「神奈川朝食」を用意。

大切な人と一緒に、ラグジュアリーな気分を満喫できる、横浜デート時間を楽しめる宿泊プランです!

シャンパン付ルームサービスディナー

期間:2024年12月21日(土)〜2024年12月25日(水)

2024年12月21日〜12月25日限定で、シャンパン付ルームサービスディナーを用意。

シェフが季節の素材にこだわり、心を込めて用意するフレンチディナーコースとシャンパンを、ルームサービスで部屋まで届けてくれます。

美しい横浜の街並みを一望できる、2人だけの空間でクリスマスのひとときを堪能でき、カップルや夫婦におすすめのプランです☆

クリスマスチャリティーオークション

青木小学校 よこはまAOKIジュニアコーラス 開催日時:2024年12月21日(土)16:30〜17:00

クリスタルビーズ(ゴスペル)開催日時:2024年12月22日(日)16:30〜17:00

「クリスマスチャリティーオークション “HOPE FOR SMILE”」が、2024年11月15日よりスタート。

大胆な色彩と、上質な装飾がクリスマスの煌めきと高揚感を演出する「カーニバル」がテーマのクリスマスツリー点灯式を合図に始まりました!

ホテル公式PRアンバサダーのアレックス・ ラミレス氏が運営する、一般社団法人VAMOS TOGETHERと共同開催となるチャリティーオークション。

横浜を拠点に活躍するプロスポーツチームや地元企業、マリオット・インターナショナル傘下の国内ホテルの協力を得て開催されるチャリティー活動は、2024年で5回目となります。

出展品には、横浜DeNAベイスターズ選手のサイン入りグッズや豪華宿泊券など、80点以上の品々が登場。

チャリティーオークションは、WEBフォームから応募できます☆

さらに、ホテル1階のメザニンロビーでは、コーラスの合唱やゴスペルも実施。

2024年12月21日は横浜市立青木小学校 よこはまAOKIジュニアコーラスの合唱を、2024年12月22日はクリスタルビーズのゴスペルが披露されます!

上質なクリスマスを堪能できるメニューやプランを、館内各所で展開。

クリスマスに向けて展開中の、横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「クリスマスメニュー/プラン」の紹介でした☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 優雅なひと時を演出する特別なディナーやプラン!横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「クリスマスメニュー」まとめ appeared first on Dtimes.