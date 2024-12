オモロイ企業大集結！北京都ジョブパーク『海の京都にオモロイ大集結！住みたい！働きたい！魅力発進！〜移住＆就活フェア2〜』

公的就労支援施設/北京都ジョブパークは、移住&就活の情報収集が同時にできるイベント『海の京都にオモロイ大集結!住みたい!働きたい!魅力発進!〜移住&就活フェア2〜』を2024年12月20日に京都府福知山市にある福知山公立大学内の食堂を貸し切って行います。

北京都ジョブパーク『海の京都にオモロイ大集結!住みたい!働きたい!魅力発進!〜移住&就活フェア2〜』

日程 :2024年12月20日(金)16:00〜19:30(受付開始 15:30)

開催場所:福知山公立大学内食堂

〒620-0886 京都府福知山市堀3370

オンライン同時配信(Zoomにてプレゼンの様子を配信)

■『海の京都にオモロイ大集結!住みたい!働きたい!魅力発進!〜移住&就活フェア2〜』について

1部では、我こそは「オモロイ企業だ」と魅力あふれる企業が、学生と一緒に考えたプレゼンテーションスタイルでPRを行います。

テーマは「うちの会社のここがオモロイ!」。

出展企業一覧(順不同)

・株式会社さとう

・社会福祉法人あしぎぬ福祉会

・社会福祉法人太陽福祉会

・社会福祉法人成光苑 岩戸ホーム

・江笠建材株式会社

・トヨタカローラ京都株式会社

・株式会社大嶋カーサービス

・井上株式会社

・株式会社大平電機

・特定非営利活動法人自立支援センターいかるがの郷

会社概要や、ありきたりな会社説明は一切不要。

ただひたすらに「オモロイこと」を全力で求職者に伝えていただきます。

また、プレゼンテーションのあとは学生スタッフによる質疑応答。

普段なら聞きづらいことも、このイベントでは企業に対して「ここが本当は聞きたい!」ということを素直に聞きます。

2部では、参加企業や求職者の方たちがざっくばらんに話をする場として、「立ち話スタイル」によるフリー座談会を開催します。

緊張をしていては本当に聞きたいことが聞けない。

企業と求職者との距離を近づけるための座談会です。

京都府北部には、海もあり森もありすばらしい資源がたくさんあります。

そんな自然豊かな環境の中で見落とされているのが「魅力ある企業」「魅力ある人たち」「魅力ある地域」もう一度、京都府北部の魅力を再発見し、たくさんの方たちに知っていただき、京都府北部を好きになってもらえたら嬉しいです。

参加対象者は「京都府北部に住み働きたいと思える方ならどなたでもOK」。

★オンラインお申込はこちら

https://webjobpark.kyoto.jp/event/detail/?id=2513&direct=true

イベントプログラム:

〇オープニング/福知山公立大学吹奏楽部による演奏

〇企業の魅力プレゼンテーションテーマ「うちの会社のここがオモロイ」

(1) 学生による企業概要紹介(1分スピーチ)

(2) 1社7分で「うちのここがオモロイ!」をテーマにプレゼンテーション。

(3) 学生スタッフから「企業のここが聞きたい」として2分程度の質問。

〇地域の魅力プレゼンテーション テーマ「地域のここがオモロイ」

北部移住者等による「地域の魅力」をテーマにパネルディスカッション。

〇参加企業や北部移住者等と求職者による座談会

参加対象者(求職者):2025年3月大学等卒業予定者、2026年3月以降大学等卒業予定者、移住・転職希望者

その他:参加無料、履歴書不要、入退場自由、服装自由

