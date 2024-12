ランハンシャは、2024年12月6日(金)から25日(水)まで、入場無料のデジタルナイトイベント「光のナイトウォークin福岡城・鴻臚館 -竹花玄夜と舞-」を開催。

光のナイトウォークin福岡城・鴻臚館 -竹花玄夜と舞-

・日時 : 2024年12月6日(金)〜12月25日(水)

18:00-21:00消灯

・場所 : 福岡城・鴻臚館エリア

・アクセス: [地下鉄]「赤坂駅」または「大濠公園駅」より徒歩8分

[西鉄バス]「福岡城・鴻臚館前」など最寄り停留所より徒歩5〜8分

・入場料 : 無料(ワークショップや飲食は別途有料)

・主催 : 福岡市

ランハンシャは、2024年12月6日(金)から25日(水)まで、入場無料のデジタルナイトイベント「光のナイトウォークin福岡城・鴻臚館 -竹花玄夜と舞-」を開催します。

このイベントでは、竹あかりや舞などの日本の伝統文化と、プロジェクションマッピングやホログラムといった最新デジタル技術を融合し、歴史と未来が交錯する幻想的な空間が創り上げられます。

■ 主なコンテンツ

・プロジェクションマッピング「竹花玄夜と舞」

桜の美しさをデジタル技術で表現した、幻想的な光の演出。

・新たな日本の美「竹あかり」

竹を使った幻想的な灯りが会場を彩り、歴史的な福岡城に新たな命を吹き込む。

・竹あかりラリー「光の小径」

竹あかりを設置しキーワードを集めて、抽選で豪華景品をゲット。

・舞台芸術家・森弘一郎による「霊光の舞」

福岡城に宿る精霊の魂を象徴する幻想的なダンスパフォーマンス。

・ワークショップ&レンタル「竹灯庵」

竹あかり制作体験や、光の道を彩る竹あかりレンタル。

・茶店処「和光亭 presented by まつだ屋」

こだわりの団子や甘酒を味わいながら、心安らぐひとときを。

「光のナイトウォークin福岡城・鴻臚館 -竹花玄夜と舞-」は、福岡城の壮大な歴史と、精緻なデジタルアートが織りなす特別な時間を提供します。

この冬、忘れられないひとときを楽しめます。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 幻想的な光と舞の融合! 光のナイトウォークin福岡城・鴻臚館 -竹花玄夜と舞- appeared first on Dtimes.