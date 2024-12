イヌトウキ100％使用！林技研「犬・猫イヌトウキ JINパワー100」

林技研は、代表 林 基弘(ハワイ国際大学客員准教授)が研究、開発した絶滅危惧II類の希少植物「イヌトウキ」を特別栽培した根によって、犬・猫の腎臓病をはじめとする諸疾患の改善が認められたサプリメント「JINパワー100」を2024年12月1日より販売中です。

林技研「犬・猫イヌトウキ JINパワー100」

発売日 : 2024年12月1日(日曜日)

価格 : 14,850円(税込)

内容量 : 9g

販売場所: Ulyseeedオンラインショップ、楽天市場HanaUly

URL : https://ulysses-shop.com/ 、 https://www.rakuten.co.jp/hanauly/

■他製品との違い

ペット用の腎ケアサプリメントは、大きく分けて「排尿促進タイプ」もしくは「腸内環境調整タイプ」になりますが、そのどちらも腎機能向上に関して直接効果を出すエビデンスはほとんど存在しません。

それは、腎障害の人間に「利尿剤」や「ヨーグルト」を摂取しても明確な効果がないのと同じです。

ところが、この製品はそのどちらでもないタイプであり、血流を向上させることのできる非常に珍しいサプリメントです。

■商品の特徴

原料は、絶滅危惧II類「イヌトウキ」和名『日本山人参』という栽培が非常に難しい5年根のみ使用。

日本国内特別栽培、国内製造で安心安全な製品です。

犬・猫のカラダの負担にならない少量(0.1g)(体重3kg想定)をペットフードに混ぜるだけですので与え方も簡単です。

またペット業界初の「医学団体 日本成人病予防協会」の推奨品となり、同協会では健康相談窓口にて対応することとなりました。

