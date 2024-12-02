moon drop、4thフルアルバム『Sweetest』リリース決定
moon dropが、自身初となる東名阪ホール公演を含む全国ツアー＜moon drop 10th Anniversary 祝！ムーンドロップ秋の10周年ツアー！＞のファイナル公演を超満員の大阪NHKホールにて開催し、4thフルアルバム『Sweetest』のリリースを発表した。
『Sweetest』は、難しい言葉・着飾ったメロディ・奇をてらった表現よりも、甘ったるいほどの真っ直ぐな恋心を歌うラブソングこそがアイデンティティだと今一度証明する、ラブソングだけを歌い続けるロックバンドらしい作品。
Blu-rayには3rd ALリリースツアー＜前途洋々ラブストーリー＞より、自身初のホールワンマンとなったLINE CUBE SHIBUYA公演のライブ映像を収録。moon dropの魅力であるライブバンドとしての一面が詰まった貴重な映像作品となっている。
さらにVICTOR ONLINE STORE限定セットとして、完全生産限定盤に加えて、ここでしか手に入らないオリジナルTシャツ・タオルを加えた2パターンの超豪華盤も発売する。
さらに、4th Full Album『Sweetest』のリリースを記念して、5大都市での「ジャケットサイン会」開催も決定した。タワーレコード各対象店舗にて対象商品購入者のみが参加できる貴重な機会となっている。
また、アルバムリリースに際して、先日発表された全国21公演で約15,000人を動員する自身最大規模の全国ワンマンツアーが、＜moon drop 4th Full Album “Sweetest” Release Sweet Home Tour＞と題したアルバムリリースツアーとなることも合わせて発表となった。12月3日(火)までオフィシャル先行が受付中となっている。
リリース情報
完全生産限定盤(CD+Blu-ray)
通常盤(CD)
2025.01.29 Release
VICTOR ONLINE STORE限定セットA(完全生産限定盤+Tシャツ) / VOSF-13570 / \8,250(tax in)
VICTOR ONLINE STORE限定セットB(完全生産限定盤+タオル) / VOSF-13571 / \7,700(tax in)
完全生産限定盤(CD+Blu-ray) / VIZL-2406 / \5,500(tax in)
通常盤(CD) / VICL-66035 / \3,400(tax in)
【 CD 】
01. 僕らのラブソング02. 裸の言葉 03. 「消しゴム貸して、 ありがとう」 04. ダダII 05. やめにして 06. 閃光花火 07. ねぇ、返事は??? 08. スーパームーン 09. 風のお便り 10. みよじ
【 Blu-ray 】
「前途洋々ラブストーリー」Live at LINE CUBE SHIBUYA
Opening / 僕の季節 / どうにもならんわ / ラストラブレター / 君の猫になりたい / グッバイ僕の恋人
ヒメゴト / ダダ / doubt girl / Let "moon drop" down? / excuse!excuse!
往日 / 僕といた方がいいんじゃない / 愛の縫目 / 晩夏の証 / 青春はいつだって / シンデレラ
閃光花火 / アダムとイブ
CD購入はこちら：https://moondrop.lnk.to/Sweetest_cd
ライブ・イベント情報
2月4日(火)神奈川 F.A.D YOKOHAMA 開場17:45/開演18:30
2月7日(金)鹿児島 CAPARVO HALL 開場17:45/開演18:30
2月9日(日)長崎 DRUM Be-7 開場16:30/開演17:00
2月15日(土)福島 郡山Hip Shot Japan 開場16:00/開演17:00
2月16日(日)宮城 仙台Rensa 開場16:00/開演17:00
2月21日(金)奈良 EVANS CASTLE HALL 開場17:30/開演18:30
2月23日(日)石川 金沢EIGHT HALL 開場16:00/開演17:00
2月24日(月祝)滋賀 U★STONE 開場16:00/開演17:00
3月1日(土)愛媛 松山WStudioRED 開場16:00/開演17:00
3月2日(日)香川 高松DIME 開場16:30/開演17:00
3月8日(土)北海道 PENNY LANE24 開場16:00/開演17:00
3月9日(日)北海道 函館cocoa 開場16:30/開演17:00
3月15日(土)静岡 LIVE ROXY SHIZUOKA 開場16:00/開演17:00
3月16日(日)栃木 HEAVEN'S ROCK 宇都宮 VJ-2 開場16:30/開演17:00
3月20日(木祝)長野 CLUB JUNK BOX 開場16:00/開演17:00
3月29日(土)山口 周南RISING HALL 開場16:00/開演17:00
3月30日(日)広島 HIROSHIMA CLUB QUATTRO 開場16:00/開演17:00
4月6日(日)愛知 Zepp Nagoya 開場16:00/開演17:00
4月11日(金)大阪 Zepp Namba 開場17:30/開演18:30
4月12日(土)福岡 DRUM LOGOS 開場16:00/開演17:00
4月20日(日)東京 Zepp DiverCity 開場16:00/開演17:00
＊全公演ONEMAN LIVE＊
＜チケット情報＞
【価格】前売り：4,500円(税込)
【詳細】https://moondrop-official.com/news/detail/35955
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