PEANUTS HOTELに、クリスマスを彩るスペシャルディナーコース付き宿泊プランが登場。

「スヌーピー」と「チャーリー・ブラウン」がモチーフの、地元食材を使った贅沢なディナーを楽しみ、PEANUTS HOTELに宿泊できます☆

PEANUTS HOTEL「スヌーピー」クリスマススペシャルディナーコース付き宿泊プラン

販売期間:2024年11月29日(金)〜12月25日(水) ※2024年12月26日(水)チェックアウトまで

価格:お部屋代+12,100円(税込)

コース内容(スーベニア付き):

【アミューズ】チャーリー・ブラウンのピーナッツ南瓜のポタージュスモークサーモンディップのスヌーピーサブレポルチーニ茸のアランチーニ【前菜】香住カニとカリフラワーのムース キャビア添え【温菜】フォアグラのポワレ ブリオッシュ 樽熟アップルビネガーソース【魚料理】真鯛のポワレ 柚子と青のりのブールブランソース【肉料理】黒毛和牛イチボのロースト【デザート】ベリームースのクリスマスカラー仕立て【ドリンク】コーヒーor 紅茶

※宿泊以外のお客様もPEANUTS DINER 神戸(17:00〜23:00 L.O.21:00)でディナーを注文できます

※スーベニアは無くなり次第終了

毎年好評の、PEANUTS DINER 神戸のクリスマスディナーコース。

2024年冬も、地元食材を楽しみめる贅沢なコース付き宿泊プランが、PEANUTS HOTELに登場します!

ディナーコースには「スヌーピー」と「チャーリー・ブラウン」がモチーフの前菜をはじめ、高級食材と地元食材を掛け合わせたスペシャルなメニューを用意。

地元香住ガニやキャビア、フォアグラなど、贅沢な食材を使ったシェフ渾身の一品も堪能できます。

ベリームースのクリスマスカラー仕立て

クリスマスを彩るデザートもあり、見た目も楽しいスペシャルディナーです!

さらに、期間中にクリスマスディナーを注文すると、クリスマスのテーマアートが施されたプレートをプレゼント。

PEANUTSの世界観をイメージした空間で、特別なひとときを過ごせるプランです☆

PEANUTS HOTEL

コミックから「スヌーピー」のドッグハウスで寛いで寝てしまう小鳥たちをみて、“IT’S NICE TO HAVE A HOME WHERE YOUR GUESTS FEEL COMFORTABLE. ”〜 お客さんが居ごこちよく思ってくれるうちをもっているのはすてきだな。〜と感じる「スヌーピー」がコンセプトのPEANUTS HOTEL。

ホテルコンセプトに合せて、「IMAGINE」「HAPPY」「LOVE」と、3つのフロアにそれぞれテーマを設定しています。

さらに、全18室の客室は、すべて異なるコミックをコンセプトにしているのもポイントです!

1F PEANUTS Cafe

PEANUTS HOTELの1階にある「PEANUTS Cafe」では、テイクアウトのドリンクやフードを、誰でも楽しめます。

PEANUTS HOTELオリジナルグッズなども多数取り揃えて、おみやげお買い物にもピッタリです!

3F PEANUTS DINER

3階の「PEANUTS DINER」は、PEANUTSにゆかりの深い“アメリカ西海岸”のダイナーをイメージした、海と山に囲まれた神戸にあるエフォートレスなレストラン。

神戸の地産地消の食材をベースに、「スヌーピー」が大好きなピザやPEANUTSの仲間たちをモチーフにした、西海岸的コンフォートフードが楽しめるお店です☆

「スヌーピー」たちをイメージしたスペシャルなディナーを味わい、PEANUTS HOTELで宿泊できる期間限定プラン。

PEANUTS HOTELの「スヌーピー」クリスマススペシャルディナーコース付き宿泊プランは、2024年12月25日まで販売中です☆

© 2024 Peanuts Worldwide LLC

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 地元食材を使った贅沢メニュー!PEANUTS HOTEL「スヌーピー」クリスマススペシャルディナーコース付き宿泊プラン appeared first on Dtimes.