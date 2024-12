『らんま1/2』の完全新作アニメ放送を記念して、TVアニメ『らんま1/2』CAFEが期間限定でオープン。

レトロな喫茶店のイメージで、キャラクターや作中のモチーフを取り入れたメニューと、カフェオリジナルの描き下ろしイラストを使用した限定グッズが楽しめます!

TVアニメ『らんま1/2』CAFE

スケジュール:

愛知・名古屋 BOX cafe&space 名古屋ラシック1号店所在地:愛知県名古屋市中区栄3-6-1 ラシック 地下1階開催期間:2024年12月5日(木)〜2025年1月26日(日)大阪・梅田 BOX cafe&space 梅田KITTE1号店所在地:大阪府大阪市北区梅田3-2-2 KITTE大阪 6階開催期間:2024年12月5日(木)〜2025年1月13日(月・祝)東京 2025年開催予定 ※詳細は後日公開

予約開始:2024年11月29日(金)11:00〜 ※17:00カフェ公式サイトオープン

予約金:770円(税込) ※1申込につき4席まで予約可能

※一部フリー入場の時間帯があります(詳細はTVアニメ『らんま1/2』CAFE公式HPを確認ください

高橋留美子先生によるドタバタ格闘ラブコメディーの名作『らんま1/2』が、完全新作アニメとして2024年10月5日より放送・配信中。

完全新作アニメ放送を記念して、カフェオリジナルの描き下ろしとなる和装姿のキャラクターイラストを使った、ワイワイ楽しいテーマカフェ「TVアニメ『らんま1/2』CAFE」が展開されます☆

TVアニメ『らんま1/2』CAFEは、2024年12月5日より愛知と大阪でスタートし、東京を巡回しながらの期間限定オープンです。

メニューは、レトロな喫茶店メニューに一工夫加えたフードメニューをはじめ、明るく・楽しく・愉快なラインナップ。

キャラクターやキャラクターカラーをイメージしたフードにデザート、ドリンクなどが楽しめます!

その他、カフェオリジナルの描き下ろしイラストを使用した、限定グッズや特典なども登場。

個性豊かなキャラクター達による世界観溢れる空間で、工夫を凝らしたメニューを味わいながら、TVアニメ『らんま1/2』談議に花を咲かせて堪能できるテーマカフェです☆

事前予約者限定カフェ利用特典「オリジナルポストカード」

内容:全5種のオリジナルポストカードからランダムで2枚プレゼント

対象者:事前予約(税込770円/1名)のうえ利用し、メニューを注文するとプレゼント

事前予約のうえTVアニメ『らんま1/2』CAFEを利用し、メニューを注文すると、オリジナルポストカードをプレゼント。

全部で5種類のデザインから、ランダムで2枚をもらえます!

ドリンク注文特典「オリジナル紙コースター」

内容:全5種のオリジナル紙コースターからランダムで1枚プレゼント

対象者:事前予約のうえ対象ドリンクを注文すると、オリジナル紙コースターをプレゼント

事前予約のうえ、ドリンクを注文するともらえるドリンク注文特典も用意。

対象ドリンクを注文すると、オリジナル紙コースターがもらえます☆

【早乙女乱馬】オムピラフ

価格:1,790円(税込)

主人公「早乙女乱馬」をイメージしたフードメニューは、チーズスクランブルエッグをのせたピラフ。

お馴染みのやかんには、温かい牛骨スープ入り!

スープをかけて味わうメニューです。

【らんま】冷製オムパスタ

価格:1,790円(税込)

水をかぶって女性の姿になってしまった「らんま」をイメージした冷製オムパスタ。

冷製クリームパスタの上にチーズスクランブルエッグがのせてあります。

お馴染みのバケツには冷たいトマトスープが入った、ひんやり楽しめるメニューです。

【響良牙】Pちゃんカレー

価格:1,790円(税込)

「響良牙」が水をかぶって変身してしまう黒ブタ「Pちゃん」をイメージしたカレーライス。

トッピングカボチャには、バンダナの柄をあしらい、「響良牙」と「Pちゃん」が表現されています。

肉だんごやじゃがいも、野菜などが入った、食べ応えあるフードメニューです!

【天道あかね】どらパンケーキ

価格:1,690円(税込)

「天道あかね」のカラーを使ったパンケーキ。

あずきやバニラアイスを挟んだデザートメニューです。

パンケーキの上には、白桃と抹茶白玉がトッピングされています。

【シャンプー】あんみつパフェ

価格:1,690円(税込)

「シャンプー」をイメージしたデザートメニューは、カラフルなパフェを用意。

あずきや白玉、フルーツみつ豆のほか、「シャンプー」が使う武器を表現したカシスシャーベットがトッピングされています☆

【早乙女乱馬】バタフライピーティー

価格:990円(税込)

バタフライピーティーで「早乙女乱馬」をイメージしたドリンクメニュー。

グレープフルーツをドリンクに入れると、ほんのり色が変わるのがポイントです!

【天道あかね】ホット抹茶ミルク

価格:990円(税込)

温かい抹茶ミルクに、女の子らしいいちごフレークをトッピングしたドリンク。

ドリンクやトッピングのカラーで、「天道あかね」をイメージしています☆

【響良牙】ホットウインナーコーヒー

価格:990円(税込)

ドリンクとトッピングのカラーで「響良牙」をイメージしたホットウインナーコーヒー。

温かいウィンナーコーヒーに、パンプキンパウダーとココアビスケットがトッピングされています!

【シャンプー】杏仁フロート

価格:990円(税込)

「シャンプー」をイメージしたドリンクメニューは、中華風のテイスト。

杏仁風味のドリンクに白桃シャーベットがトッピングされています☆

SIDE DRINK

価格:690円(税込)

種類:

・ホットコーヒー

・ホットティー

・アイスコーヒー

・アイスティー

・コーラ

・オレンジ

・ジンジャエール

※ワンオーダー対象外

※ドリンク注文特典配布対象外メニュー

キャラクターをイメージしたドリンクのほかにも、コーヒーやオレンジジュースなどのドリンクも用意されます。

オリジナルグッズ

キャラクターイメージのフードやデザート、ドリンクを楽しめるほか、TVアニメ『らんま1/2』CAFEではオリジナルグッズも販売。

和カフェをイメージしたキャラクターイラストをお家でも楽しめるグッズがそろっています!

缶バッジ

価格:605円

種類:ランダム5種

レトロな喫茶で働く「早乙女乱馬」や「天道あかね」たちのイラストを使った缶バッジ。

全5種類からランダムで登場するコレクタブルなグッズです。

アクリルキーホルダー

価格:770円(税込)

種類:ランダム5種

持ち物などに取り付けて楽しめるアクリルキーホルダー。

和装姿のキャラクターたちを連れ歩けるグッズです!

ステッカー

価格:605円(税込)

種類:ランダム5種

貼って楽しめるステッカーも全5種類を用意。

どのデザインが出てくるかはお楽しみです☆

アクリルスタンド

価格:各1,430円(税込)

種類:全5種

和装姿のキャラクターたちを飾れるアクリルスタンド。

全身イラストが使われ、お家でもTVアニメ『らんま1/2』CAFEの気分を楽しめそうです。

缶入りメモ

価格:各1,650円(税込)

種類:全5種

※2024年12月下旬発売予定

2024年12月下旬からは、オリジナルグッズに丸い缶に入ったメモが登場。

メモを使い終わった後は、缶を小物入れとして使えます☆

ミニ巾着

価格:990円(税込)

※2024年12月下旬発売予定

2024年12月下旬からは、ミニ巾着も登場します。

5人の姿をあしらった、和風のデザインがポイントです!

ドタバタ格闘ラブコメディーの名作『らんま1/2』の世界を楽しめるテーマカフェ。

2024年12月5日より愛知・大阪でスタートし、東京も巡回する、TVアニメ『らんま1/2』CAFEの紹介でした☆

©高橋留美子・小学館/「らんま1/2」製作委員会

※画像はイメージです

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post レトロな喫茶店イメージのカフェで乱馬やあかねたちをイメージしたメニューを堪能!TVアニメ『らんま1/2』CAFE appeared first on Dtimes.