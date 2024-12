運転に対する自信は高齢になるほど高くなる傾向は変わらず！MS&ADインターリスク総研「自動車運転をテーマとするアンケート調査」

MS&ADインターリスク総研は、2024年11月に、全国の日常的に自動車を運転している1,000人を対象に、「自動車運転をテーマとするアンケート調査」を実施しました。

調査は、2021年、2019年、2017年に続き4回目となります。

【高齢者の自動車運転に関する実態と意識のポイント】

(1)自動車運転に対する自信は高齢になるほど高くなる傾向にある。

これは過去に実施した2021年の調査と同様の傾向である(図1)。

(2)自信の度合いは性別で大きく差がある。

75〜79歳の男性は78.7%が「自信がある」とする一方、女性は44.0%と30ポイントを超える開きがある(図2)。

(3)ドライバーが不安を感じる状況について回答の上位3つは、「夜間(暗い状況)」、「狭い道路」、「降雨時」である。

「不安を感じることはない」は全体で4.9%と回答の中で最も少ない。

ただし、この値は、回答者の年齢が上がるにつれ減少しており、つまり年齢が上がるにつれ「不安に感じる」ことが多いことが窺える(表1)。

【図1】自動車の運転に対する自信(年代別)

【図2】自動車運転に対する自信(男女、年代別の比較)

【表1】運転時に不安を感じる状況(年代別)

【調査の概要】

(1)調査実施期間

2024年11月11日〜16日に実施した事前調査において、「月に数回以上運転することがある」と回答した各年代の男女計1,000人を抽出し、2024年11月18日〜22日の間にインターネットによる調査を行った。

(2)回答者属性

対象者1,000人(47都道府県、男性500人、女性500人)の主な属性は以下のとおりである。

■年齢

20〜29歳、30〜59歳、60〜64歳、65歳〜69歳、70歳〜74歳、75歳〜79歳の年齢区分ごとに150人、80歳以上が100人 (最若年20歳、最高齢90歳、平均60.9歳)。

■運転の頻度

【運転の頻度】

(3)職業

無職(28.8%)、専業主婦・主夫(21.4%)、会社員(20.9%)、パート・アルバイト(15.1%)、自営業・自由業(6.1%)、学生(0.4%) 等

