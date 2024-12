山梨県で初めて美肌泉質『メルティング浄化温泉』と認定！竜王ラドン温泉 湯ーとぴあ

湯ーとぴあは、同館の温泉がポーラ・オルビスホールディングスによる肌科学分析を経て、美肌作用が証明され「美肌温泉証」を取得しました(図1)。

竜王ラドン温泉 湯ーとぴあ

所在地 : 〒400-0113 山梨県甲斐市富竹新田1300-1

アクセス : 竜王駅下車徒歩約8分

泉質 : ナトリウム―塩化物・炭酸水素塩泉

宿泊 : 1泊2食11,000円(税込)〜、素泊まり6,600円(税込)〜

立ち寄り湯 : 10:00〜23:00 大人770円(税込)、12歳以下660円(税込)

湯ーとぴあは、同館の温泉がポーラ・オルビスホールディングスによる肌科学分析を経て、美肌作用が証明され「美肌温泉証」を取得(図1)。

美肌温泉証は肌への作用の違いから7種あり、山梨県では「ほぐしブースター温泉」「バリア・オアシス温泉」「エクスプレス潤化温泉」が石和温泉(*1)で見つかっていました。

今回、同館の温泉が、『メルティング浄化温泉』と分類され、山梨県で初めて洗浄系の発見となり、初の認定となります。

(*1)ポーラ・オルビスHDの美肌泉質研究に新知見、「石和(いさわ)温泉」

■化粧品会社のポーラ・オルビスグループが、美肌作用を実証

温泉に入浴すると「肌が潤う」「肌がなめらかになる」といった声をよく耳にしますが、 その作用を科学的に裏付けるデータはほとんどありませんでした。

そこで、ポーラ・オルビスグループの研究所は、温泉の肌への影響を科学的に証明し、その作用を訴求することを目的に、2021年から研究を進めてきました。

今回、実証するにあたり研究者の方にお越しいただきました。

また、正確な美肌作用の検証のために、お客様が直接肌に触れる「浴槽に注がれるお湯」を採取し(図2)肌科学研究に基づいた分析を行いました。

その結果、同館の温泉は不要な皮脂を取り除く特長があり、みずみずしくすべすべな肌を目指す方におすすめのお湯であることがわかりました。

美肌泉質は、クレンジング後のピュアな肌が期待される『メルティング浄化温泉』という結果でした。

図1:美肌温泉証

図2:同館での「浴槽に注がれるお湯」の採取

【肌科学の専門的な説明】

精製水と比較して、竜王ラドン温泉のお湯は、赤く染色した人工皮脂が薄くなっていました。

これにより、不要な皮脂を取り除くクレンジング作用が確認できました。

・不要な皮脂を取り除くクレンジング効果

褐色のモール泉

■補足資料

【竜王ラドン温泉の特徴】

●天然ラドン温泉浴槽

・源泉名:竜王ラドン温泉

・泉質名:ナトリウム―塩化物・炭酸水素塩泉、硫黄(2.0mg)

・pH:8.0(弱アルカリ性)・ORP:270[mV]

・100%源泉かけ流し(加水なし・加温なし・循環ろ過なし・塩素入浴剤等の添加なし)

・各浴槽に毎分120Lかけ流ししているため、とても新鮮な温泉を味わえる

当温泉に含まれる硫黄成分はメラニン色素の抑制効果があるため美白効果があります。

当温泉に含まれるナトリウム―炭酸水素塩泉(重曹を含む温泉)は体の表面の角質を除去する美肌効果があります。

当温泉のpHは弱アルカリ性であるため、体の表面の角質を除去する美肌効果があります。

よって、当施設の温泉はトリプル美肌効果が期待できます。

さらに、当温泉に含まれるナトリウム―塩化物泉(塩分を含む温泉)はよく温まる温泉であり、保湿効果があります。

そのため、特に美や健康を求める女性のための温泉と言っても過言ではありません。

塩素を使っていないので肌を傷めません。

ORP値はアルカリイオン水より水素水に近い還元水です。

いわゆる『いのちの水』よりも濃い値を示しています。

ORP水の酸化還元電位比較表

【ラドン吸入室】

・源泉名:竜王ラドン温泉<温泉は天然浴槽と同等>

・泉質名:ナトリウム―塩化物・炭酸水素塩泉、硫黄(2.0mg)、《ラドン1000Bq》

※当温泉では、最高濃度のラドン発生装置(装置名:ラドン温泉)を使ってラドンを発生させ、浴室内の「ラドン吸入室」にて温泉効果+ラドン効果を堪能できます。

ラドン吸引により、細胞レベルでのアンチエイジング(若返り)、免疫細胞活性化が期待され“ウエルネス&ビューティー”がより簡単に手に入ります。

※当温泉は浴槽では放射能泉ではございませんが、放射能泉と同等、もしくはそれ以上の効果が期待できます。

ラドン吸入室

■「竜王ラドン温泉 湯ーとぴあ」の魅力

◯「やまなし立寄り百名湯」に認定

個性あふれる温泉のある120施設を選定した「やまなし立寄り百名湯」に、当竜王ラドン温泉も選出されています。

いろいろな泉質の種類を併せ持つ個性豊かな温泉で、多様性が高い山梨の温泉の中でも、最も強力な湯治効果を持ち、全国でもトップレベル。

湯量たっぷり完全かけ流しの天然温泉を使った贅沢なお風呂です。

◯元祖・吸う温泉 ラドン温泉

ラドン温泉とは、浴槽内へ安全な一定の濃度に保たれたラドンガスを送った温泉です。

入浴や呼吸により体内に取り込まれることで全身の細胞に働きかけ、「細胞の活性化」「自然治癒力の促進」「新陳代謝の亢進」「免疫力の向上」などを促します。

このことからラドン温泉は「吸う温泉」としても親しまれています。

当施設では医療にも用いられている濃度87マッヘのラドン発生装置を使用し、常に安全で安定したラドン温泉を提供しています。

◯「ヘルスケア」をコンセプトにしたサービスを推進

湯治やラドン療法にアロマテラピーを併用することによって期待以上の相乗効果を発揮。

さらに「地域の食材をいかした食事」「還元水のトリプル美人の湯」「日本で最高濃度のラドン温泉」「免疫活性率の非常に高い乳酸菌」「オーガニックアロマ」などを組み合わせた“心と体を癒やせる上質な過ごし方”を提案してもらえます。

