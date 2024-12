名古屋にチーズ×ハニーの「DROOLY」が初のポップアップを出店！人気スイーツが20日間限定で勢ぞろい

大阪発“チーズ with ハニー”がコンセプトのスイーツブランド「 DROOLY(ドローリー) 」が、初のポップアップストアを出店。12月4日(水)から23日(月)まで、ジェイアール名古屋タカシマヤにお目見えします。チーズ×ハニーのスイーツブランド「DROOLY」「DROOLY」は“チーズ with ハニー”をコンセプトに、ハチミツの甘さ×チーズの塩味が織りなすスイーツが楽しめる、大阪で大人気のブランドです。

いつもは大阪・阪神梅田本店の1店舗でしか買えない「DROOLY」ですが、この冬、初のポップアップをジェイアール名古屋タカシマヤに出店。お気に入りのチーズにハチミツをドロっとかけて食べるクマの“ドローリー”が大阪を初めて飛び出し、名古屋にお目見えしますよ。数量限定、季節限定アイテムはマストチェックポップアップストアには“チーズ with ハニー”の魅力が詰まった人気スイーツが勢ぞろい。各日数量限定「ハニーチーズケーキ〔カマンベール with ハニー〕」(1ホール:税込1944円)は、クリーミーなカマンベールムース×ハチミツのムースに、ハチの巣をイメージしたハチミツジュレをあしらった2層仕立て。アクセントのアプリコットがチーズ&ハニーを引き立てます。※冷凍アイテムです。「フィナンシェ〔ショコラ&カマンベールwithハニー〕」(5個入:税込1296円)クリーミーなカマンベール、ハチミツ、スペイン産クーベルチュールチョコを合わせた、季節限定アイテムも登場。各日数量限定「パウンドケーキ〔ショコラ&カマンベールwithハニー〕」(1個入:税込1404円)チーズの塩味&ハチミツの甘味に、ほんのり優しいカカオを感じる、この季節だけの味わいを堪能してくださいね。定番スイーツ&アソートボックスも気になる他にも、ちょっと大人でやさしい味わいの「フィナンシェ〔ゴルゴンゾーラ with ハニー〕」(5個入:税込972円〜)、塩味と甘味のバランスが楽しめる「クッキー〔カマンベール with ハニー〕」(10枚入:税込1080円)、香ばしくてサクサクの「パイサンド〔チェダー with ハニー〕」(4個入:税込1134円〜)など定番アイテムもラインナップ。いろいろ味わいたい人にはフィナンシェ、クッキー、ガレットを詰め合わせた「アソートボックス」がおすすめ。人数やシーンに合わせて選べるMサイズ(税込3240円)とLサイズ(税込5400円)がお目見えするそうですよ。いつもは阪神梅田本店でしか買えない「DROOLY」がゲットできる希少なポップアップストア。名古屋エリアの人はお見逃しのないようチェックしてくださいね。■ポップアップストア概要場所:愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4 ジェイアール名古屋タカシマヤB1Fウィークリースポット期間:12月4日(水)〜23日(月)営業時間:10:00〜20:00 ※館の営業時間に準ずるDROOLY 公式ホームページhttps://drooly.jp/参照元:株式会社シュクレイ プレスリリース