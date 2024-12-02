中国企業のアウトソーシング契約額、１〜１０月は６・３％増

中国商務部。（北京＝新華社記者/李賀）

【新華社北京12月2日】中国商務部が11月29日に発表した中国企業の1〜10月のサービス分野アウトソーシング受託契約額は前年同期比6.3％増の1兆9204億元（1元＝約21円）、実行額は11.2％増の1兆3641億7千万元となった。ドル建ての契約額は4.0％増の2740億2千万ドル（1ドル＝約150円）、実行額は7.7％増の1935億7千万ドルだった。

うちオフショアアウトソーシング契約額は3.2％増の1兆707億2千万元、実行額は9.7％増の7627億2千万元。ドル建てでは契約額が1.0％増の1522億8千万ドル、実行額が6.3％増の1080億9千万ドルとなった。

実行額ベースでは、オフショアIT（情報技術）アウトソーシング（ITO）が10.3％増の3207億7千万元、ビジネスプロセスアウトソーシング（BPO）が3.7％増の1201億元、知的生産活動のアウトソーシング（KPO）が11.5％増の3218億5千万元。伸び率が高かったのは情報技術（IT）研究開発サービスが14.2％増の2680億1千万元、設計サービスが17.3％増の2132億6千万元、修理・メンテナンスサービスが22.1％増の377億2千万元だった。

受注企業の地域分布は、全国37のサービス分野アウトソーシングモデル都市のオフショアアウトソーシングサービス契約額が9436億6千万元（2.2％増）、実行額が6634億6千万元（9.1％増）とそれぞれ全体の88.1％、87.0％を占めた。長江デルタ地域（上海・江蘇・浙江・安徽1市3省）は契約額が10.8％増の6235億3千万元、実行額が10.7％増の4206億4千万元で、全体に占める割合はそれぞれ58.2％、55.1％だった。京津冀地域（北京・天津・河北2市1省）は実行額が19.5％増の763億9千万元となった。

委託元では、米国が6.5％増の1514億7千万元、中国香港特別行政区が1.4％減の1376億元、欧州連合（EU）が9.6％増の1006億8千万元（いずれも実行額）で、合計でオフショアアウトソーシングサービスの51.1％を占めた。RCEP（地域的な包括的経済連携）協定加盟国は17.1％増の2052億元、「一帯一路」共同建設国は20.3％増の2371億8千万元だった。

企業種別では、内資企業のオフショアアウトソーシングサービス実行額が15.2％増の4484億5千万元と全体の58.8％を占めた。外資企業は2.8％増の3142億7千万元で41.2％を占めた。

10月末時点のサービス分野のアウトソーシング従事者は1648万9千人で、うち大卒者とそれ以上の学歴所持者は1077万人と65.3％を占めた。1〜10月の新規従事者は61万8千人、うち大卒者とそれ以上の学歴所持者は46万人で74.4％を占めた。