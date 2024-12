ONE OR EIGHTが、リミックスシングル「KAWASAKI (with Big Sean)」を12月6日(金)にリリースすることを発表した。同楽曲は、ファンから音源化の熱いリクエストが寄せられていた「KAWASAKI」で、アメリカの超大物ラッパー・Big Seanを迎えてリリースされることとなった。「KAWASAKI」は、ONE OR EIGHTがデビューを控えた6月に突如公開されたパフォーマンス映像で、公開からわずか10日にして1000万回再生を達成し、一躍注目を集めた楽曲。バイク音と重厚なベースに乗せて繰り広げられる一糸乱れぬダンスは、視聴者に強烈なインパクトを与えた。

ジャスティン・ビーバーやケイティ・ペリーといった世界的アーティストの作品にも携わり、BETアワードで7度受賞、さらに、グラミー賞にも6度ノミネートされているスーパースターBig Seanが、日本人アーティストとコラボレーションするのはこれが初めてのこと。Big Seanが加わることで、原曲のパワフルさをそのままに、スリリングな新たな魅力が生まれた「KAWASAKI (with Big Sean)」。異なる文化が交錯し、どんな新たなシナジーを生み出すのか期待が集まる。<リリース情報>ONE OR EIGHT「KAWASAKI (with Big Sean)」2024年12月6日(金)リリースOFFICIAL SITE https://oneoreight.com/