なとり、2025年全国ツアー「Zepp Tour 2025」追加公演決定
なとりが、2025年に開催する全国ツアー「なとり Zepp Tour 2025」の追加公演を発表した。
関連記事：なとりロングインタビュー 海外も魅了する若きヒットメーカーの素顔
12月1日、「須田景凪 presents"MINGLE"DAY2奇縁」に出演したなとり。オープニングは「金木犀」から始まり、先日ストリーミング1億回再生を突破した人気曲の「フライデー・ナイト」、また11月29日にリリースされたばかりの新曲「IN_MY_HEAD」や自身の代表曲「Overdose」を含む計12曲を披露。自身初の対バンにも関わらず、会場を盛り上げたなとりが、MCにて「なとり Zepp Tour 2025」の追加公演を発表した。
同ツアーは、ワンマンで全国5都市を巡るZeppツアーとなっており、ファン待望の初めて訪れる都市も巡る。チケットのオフィシャル先行も控えている。
＜ライブ情報＞
「なとり Zepp Tour 2025」
追加公演 日程・会場
2025年5月22日（木）東京 Zepp DiverCity(TOKYO)
開場18:00 / 開演 19:00
2025年5月9日（金）愛知 Zepp Nagoya 開場 18:00 / 開演 19:00
2025年5月17日（土）大阪 Zepp Osaka Bayside 開場 17:00 / 開演 18:00
2025年5月18日（日）福岡 Zepp Fukuoka 開場16:00 / 開演 17:00
2025年5月22日（木）東京 Zepp DiverCity 開場18:00 / 開演 19:00 ※追加公演
2025年5月23日（金）東京 Zepp DiverCity 開場 18:00 / 開演 19:00
2025年6月1日（日）北海道 Zepp Sapporo 開場 17:00 / 開演 18:00
※開場・開演時間は変更となる場合がございます。
ツアーに関するお問い合わせ：Sony Music Solutions
https://sonymusic-lcg.com/contact/
「なとり ONE-MAN LIVE at 日本武道館 2026」
2026年2月19日(木) 日本武道館
開場 17:30 / 開演 18:30
※開場・開演時間は変更となる場合がございます。
お問合せ：DISK GARAGE
問合せフォーム https://www.diskgarage.com/form/info
https://natori-official.com/
Official HP：https://natori-official.com/
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12月1日、「須田景凪 presents"MINGLE"DAY2奇縁」に出演したなとり。オープニングは「金木犀」から始まり、先日ストリーミング1億回再生を突破した人気曲の「フライデー・ナイト」、また11月29日にリリースされたばかりの新曲「IN_MY_HEAD」や自身の代表曲「Overdose」を含む計12曲を披露。自身初の対バンにも関わらず、会場を盛り上げたなとりが、MCにて「なとり Zepp Tour 2025」の追加公演を発表した。
＜ライブ情報＞
「なとり Zepp Tour 2025」
追加公演 日程・会場
2025年5月22日（木）東京 Zepp DiverCity(TOKYO)
開場18:00 / 開演 19:00
2025年5月9日（金）愛知 Zepp Nagoya 開場 18:00 / 開演 19:00
2025年5月17日（土）大阪 Zepp Osaka Bayside 開場 17:00 / 開演 18:00
2025年5月18日（日）福岡 Zepp Fukuoka 開場16:00 / 開演 17:00
2025年5月22日（木）東京 Zepp DiverCity 開場18:00 / 開演 19:00 ※追加公演
2025年5月23日（金）東京 Zepp DiverCity 開場 18:00 / 開演 19:00
2025年6月1日（日）北海道 Zepp Sapporo 開場 17:00 / 開演 18:00
※開場・開演時間は変更となる場合がございます。
ツアーに関するお問い合わせ：Sony Music Solutions
https://sonymusic-lcg.com/contact/
「なとり ONE-MAN LIVE at 日本武道館 2026」
2026年2月19日(木) 日本武道館
開場 17:30 / 開演 18:30
※開場・開演時間は変更となる場合がございます。
お問合せ：DISK GARAGE
問合せフォーム https://www.diskgarage.com/form/info
https://natori-official.com/
Official HP：https://natori-official.com/