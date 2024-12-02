Ì¾¸Å²°»Ô¡¦¿ú»³½÷³Ø±àÂç³ØÈ¯¡ª½÷»ÒÂçÀ¸¤¬ºî¤Ã¤¿¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤Ç´¥ÇÕ¡Ú°¦ÃÎ¸©¡Û
¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬°û¤ß¤¿¤¤¥Ó¡¼¥ë¤òºî¤ê¤¿¤¤¡ª¡×
¤Ê¤ó¤È¤âÄÁ¤·¤¤¡¢½÷»ÒÂçÀ¸¤Ë¤è¤ë¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¡ÊÃÏ¥Ó¡¼¥ë¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£Âç³Ø¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ú»³(¤¹¤®¤ä¤Þ)½÷³Ø±àÂç³Ø¡ÊÌ¾¸Å²°»Ô¡Ë¤À¡£¡Ö½÷À¤¬°û¤ß¤¿¤¤¥Ó¡¼¥ë¤òÂ¤¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦³ØÀ¸¤ÎÀ¼¤¬È¯Ã¼¤Ç¡¢³°¹ñÉô³ØÉô¤Î¼Ç³ÀÎ¼²ð¶µ¼ø¤ÈÍ»Ö¤Î³ØÀ¸¤é¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
È¯°Æ¤·¤¿³°¸ì³ØÉô£´Ç¯¤Î¿å¾å°¦Í£(¤á¤¤)¤µ¤ó¡Ê21¡Ë¤ÈÃÓ¸ÍÈþºé´õ(¤ß¤µ¤)¤µ¤ó¡Ê22¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢
¡Ö¼ã¼Ô¤Ï¥Ó¡¼¥ëÎ¥¤ì¤Î·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢¤È¤¯¤Ë¶ì¤ß¤¬·ù¤¤¤Ê½÷À¤ÏÂ¿¤¤¡£½÷»ÒÂç¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤éÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
µ¬³Ê³°¤ÎÅí¤ò»È¤Ã¤Æ¥Õ¡¼¥É¥í¥¹ºï¸º
Âè°ìÃÆ¤ÏËÅÄ»Ô¤Ç¼ý³Ï¤µ¤ì¤¿Åí¤òÆþ¤ì¤¿¡Ø¿ú»³¥Ô¡¼¥Á¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¡Ù¤Ç¡¢½ÕÆü°æ»ÔÆâ¤Î¥Ó¡¼¥ë¹©Ë¼¡Ø¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥ï¥ê¡¼¡Ù¤¬¶¨ÎÏ¡£
¡Ö·Á¤¬°¤¤¡×¤Ê¤Éµ¬³Ê³°¤Ç½Ð²Ù¤Ç¤¤Ê¤¤¸©Æâ»º¤ÎÅí¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡Ö¥Õ¡¼¥É¥í¥¹¤Îºï¸º¤äÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ì¤Ð¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï£¹·î¤«¤é»ÏÆ°¤·¡¢£²¥õ·î¤Û¤É¤«¤«¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯ºÇ½é¤Î¥Ó¡¼¥ë¤¬´°À®¤·¤¿¡£Çþ²ê¤ÎÊ´ºÕ¤«¤é¡¢¼ÑÊ¨¤·¤¿Çþ½Á¤ÎÉÔÍ×Êª¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤¿¤á¤Ë±²´¬¤¾õ¤Ë¤«¤º®¤¼¤ë¡Ö¥ï¡¼¥ë¥×¡¼¥ë¡×¤Þ¤Ç¡¢15¿Í¤Î³ØÀ¸¤¬Á´¹ÔÄø¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë°ìÈÖ¶ìÏ«¤·¤¿¤È¤³¤í¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢
¡ÖÅíÌ£¤ò½Ð¤¹¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ì£¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤º¡¢40Ô¤¹¤Ù¤Æ¤òÅêÆþ¤·¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯ÅíÌ£¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê³ØÀ¸¡Ë
´°À®¤·¤¿¥Ó¡¼¥ë¤Ï¡¢11·î£²¡Á£³Æü¤Î¡Ø°ìµÜ¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¥¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡Ù¤Ç½ÐÉÊ¡£Âç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤µ¤é¤Ë»Ô¾ìÄ´ºº¤äÊ¬ÀÏ¤ò¤·¤Æ¡¢ÂèÆóÃÆ¤ò½Ð¤¹Í½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ØFRIDAY¡Ù2024Ç¯12·î6Æü¹æ¤è¤ê
»£±Æ¡¦Ê¸¡§Í§¾¾Íµ´î¡Ê¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë