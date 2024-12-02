１１月２９日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６８．００ドル（－０．７２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２６８１．０ドル（＋１６．２ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３０６８．５セント（＋５７．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３２．２５セント（－５．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２３．００セント（＋７．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９８９．５０セント（＋０．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２８６．９４（＋０．２２）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６８．００ドル（－０．７２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２６８１．０ドル（＋１６．２ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３０６８．５セント（＋５７．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３２．２５セント（－５．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２３．００セント（＋７．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９８９．５０セント（＋０．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２８６．９４（＋０．２２）
出所：MINKABU PRESS