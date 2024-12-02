・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝６８．００ドル（－０．７２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２６８１．０ドル（＋１６．２ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３０６８．５セント（＋５７．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５３２．２５セント（－５．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４２３．００セント（＋７．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝９８９．５０セント（＋０．７５セント）
・ＣＲＢ指数
　２８６．９４（＋０．２２）

出所：MINKABU PRESS