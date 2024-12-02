「ワンピース『エッグヘッド編』」よりナミが新衣装でフィギュア化！ 12月6日受注開始
【Portrait.Of.Pirates ワンピース “Evolutionary History” ナミ】
受注期間：2024年12月6日13時～2025年3月下旬
2025年7月下旬 発売予定
価格：19,800円
受注期間：2024年12月6日13時～2025年3月下旬
2025年7月下旬 発売予定
価格：19,800円
メガハウスは、フィギュア「Portrait.Of.Pirates ワンピース “Evolutionary History” ナミ」を2025年7月下旬に発売する。受注は「プレミアムバンダイ」などにて2024年12月6日13時より2025年3月下旬まで実施予定。価格は19,800円。
本商品は、同社の「P.O.Pワンピース」シリーズより、アニメ「ONE PIECE『エッグヘッド編』」に登場するキャラクターを立体化する「Evolutionary History」シリーズの第1弾。今回は、新衣装姿のナミがフィギュア化された。
「エッグヘッド編」における新衣装を身にまとい、笑顔で振り返る様が表現されている。
「Portrait.Of.Pirates ワンピース “Evolutionary History” ナミ」詳細仕様：彩色済み完成品フィギュア サイズ：全高約240mm(アンテナ先端まで250mm) 素材：PVC,ABS 専用台座付
(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション