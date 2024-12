◆横浜流星主演「わかっていても the shapes of love」

【モデルプレス=2024/12/02】俳優の横浜流星が主演を務めるオリジナル連続ドラマ「わかっていても the shapes of love」(12月9日よる9時〜全8話/ABEMA・Netflixにて世界同時配信)の主題歌が決定。あわせて、本予告映像が公開された。本作は、中川龍太郎監督を中心とした国内外で活躍する珠玉のクリエイティブチームが集結し、同名のwebtoonをもとにした韓国ドラマNetflixシリーズ「わかっていても」(Netflixにて独占配信中)を日本・鎌倉を舞台に再構築。恋をしたことのある誰もが共感できる「傷つくとわかっていても、愛に手を伸ばしてしまう人間の衝動」を、美しい世界観で繊細に描き出した大人の恋の物語となっている。

このたび主題歌に決定した「Faster than me」は、シンガーソングライター・iriの最新楽曲。作詞・作曲は音楽プロデューサーの小袋成彬が務め、「過ぎゆく日々が書き換えた思い出/あなたの背中ばかり浮かぶの」「君が当然いると思っていたよ毎日/だから振り向かないで私の前で」と、横浜演じる“沼男”漣と、その魅力に惹きつけられる南演じる美羽の関係性を想起させるような、恋愛感情における繊細な心情をメロウな曲調にのせて表現している。主題歌決定に際しiriは「漣、美羽の物語をイメージしながら歌わせていただきました」とし、「ドラマをご覧になる皆さんの気持ちに寄り添うことが出来れば嬉しい」とコメントを寄せている。また、本作の音楽プロデュースは、Yaffleと小袋成彬を中心に活動するミュージック・クリエイティブカンパニーTOKAが担当。Yaffle、knoak、桜木力丸、FOUXが参画し、uin、Reo Anzaiなど各ジャンルで活躍している気鋭のプロデューサー陣とともに劇版を手掛けています。挿入歌には、chelmicoより鈴木真海子、AAAMYYY、ROTH BART BARONの三船雅也、オープニング楽曲にはFriday Night Plansなど今注目の豪華アーティストも参加し、本作のために制作したトラックにのせて、ドラマの世界観に華を添えている。そして主題歌の決定に伴い、本作の本予告映像も公開。美術大学の特別講師として赴任した漣と、同じ美大で助手を務める美羽の出会いや、バーでの運命的な再会、初めて一夜を共にした日のこと…関係性が徐々に変化していく2人の様子を、主題歌「Faster than me」にのせて描いている。「望んではいけないとわかっていても…」と思いを募らしながらも、漣がまとう艶やかな魅力にどうしようもなく惹かれてしまう美羽。約束のない関係が続いていくと思われた2人の関係性にも次第に変化が?そして、周囲に対し明確な感情表現をあまりしない漣が涙をこぼしたわけとは?中川監督の作りあげた繊細な世界に沿う音楽になるように心掛けました。それぞれシーンの最前線で闘っているプロデューサーやアーティスト、スタッフたちと一緒にこういう形で作品を作り上げられたことを誇りに思います。今回、小袋くんがドラマの世界観に沿って制作された「Faster than me」を、漣、美羽の物語をイメージしながら歌わせていただきました。この楽曲がこれからドラマをご覧になる皆さんの気持ちに寄り添うことが出来れば嬉しいです。ご縁あって、学生時代に知り合わせていただき、それからずっとそのご活躍を追いかけていた小袋成彬さんとご一緒できると決まったとき、とてもワクワクしました。自分の原点である『走れ、絶望に追いつかれない速さで』に歌声を捧げてくださったことは一生忘れられない思い出です。Yaffleさんのことも、共通の友人が多く、ずっと近しく感じていました。日本版の『わかっていても』は、1話ごとに1人ずつの人物にフォーカスされる構成になっています。すべての人間がそれぞれの人生においては主人公であるように、1人ずつに主題となるメロディを作ってもらっています。彼らの心を代弁する音楽を統括してくださったYaffleさんは、この物語のもう1人の主人公です。南沙良さん演じる美羽の心の声をイメージしたとき、iriさんの歌声はぴったりハマってくるのではないかと感じました。繊細で静かに見える美羽の、心の中の激しさ。iriさんの切実さと力強さのこもった歌声が、美羽の心を表現してくださったと思っています。流星さん演じる漣の秘められた感情があらわになる時、物語を鮮やかに彩ってきてくれた"Faster than me"にある魔法がかかり、漣の、そしてふたりの物語が音楽を通して、成就します。その瞬間まで、ぜひ目を離さず、このラブストーリーを見届けてください!【Not Sponsored 記事】