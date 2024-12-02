２日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・四半期法人企業統計調査

０９：３０ 豪・住宅建設許可件数

０９：３０ 豪・小売売上高

１０：４５ 中・財新製造業購買担当者景気指数

１６：００ 英・ネーションワイド住宅価格

１７：５０ 仏・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１７：５５ 独・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１８：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１８：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１９：００ ユーロ・失業率

２３：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（改定値）



○決算発表・新規上場など



決算発表：伊藤園<2593>，ピープル<7865>



出所：MINKABU PRESS