２日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：５０ 日・四半期法人企業統計調査
０９：３０ 豪・住宅建設許可件数
０９：３０ 豪・小売売上高
１０：４５ 中・財新製造業購買担当者景気指数
１６：００ 英・ネーションワイド住宅価格
１７：５０ 仏・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：５５ 独・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１８：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１８：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１９：００ ユーロ・失業率
２３：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（改定値）
○決算発表・新規上場など
決算発表：伊藤園<2593>，ピープル<7865>
出所：MINKABU PRESS
０８：５０ 日・四半期法人企業統計調査
０９：３０ 豪・住宅建設許可件数
０９：３０ 豪・小売売上高
１０：４５ 中・財新製造業購買担当者景気指数
１６：００ 英・ネーションワイド住宅価格
１７：５０ 仏・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：５５ 独・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１８：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１８：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１９：００ ユーロ・失業率
２３：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（改定値）
○決算発表・新規上場など
決算発表：伊藤園<2593>，ピープル<7865>
出所：MINKABU PRESS