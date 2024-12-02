２日の主なマーケットイベント

写真拡大

○経済統計・イベントなど

０８：５０　日・四半期法人企業統計調査
０９：３０　豪・住宅建設許可件数
０９：３０　豪・小売売上高
１０：４５　中・財新製造業購買担当者景気指数
１６：００　英・ネーションワイド住宅価格
１７：５０　仏・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：５５　独・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１８：００　ユーロ・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１８：３０　英・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１９：００　ユーロ・失業率
２３：４５　米・製造業購買担当者景気指数（改定値）

○決算発表・新規上場など

決算発表：伊藤園<2593>，ピープル<7865>

出所：MINKABU PRESS