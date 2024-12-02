【豪州】
小売売上高（10月）09:30
予想　0.5%　前回　0.1%（前月比)

【中国】
財新製造業PMI（購買担当者景気指数）（11月）10:45
予想　N/A　前回　50.3（財新製造業PMI)

【英国】
ネーションワイド住宅価格指数（11月）16:00
予想　0.3%　前回　0.1%（前月比)　
予想　2.3%　前回　2.4%（前年比)

製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（11月）18:30
予想　48.6　前回　48.6（製造業PMI（購買担当者指数）)

【スイス】
小売売上高（10月）16:30
予想　N/A　前回　2.2%（前年比)

製造業PMI（購買担当者景気指数）（11月）17:30　
予想　N/A　前回　49.9（製造業PMI)

【ユーロ圏】
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（11月）17:55
予想　43.2　前回　43.2（製造業PMI（購買担当者指数）)

ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（11月）18:00
予想　45.2　前回　45.2（ユーロ圏製造業PMI)

ユーロ圏雇用統計（10月）19:00
予想　6.3%　前回　6.3%（ユーロ圏失業率)

【米国】
PMI（購買担当者景気指数・確報値）（11月）23:45
予想　48.8　前回　48.8（製造業PMI・確報値)

建設支出（10月）3日00:00
予想　0.3%　前回　0.1%（前月比)

ISM製造業景気指数（11月）3日00:00
予想　47.6　前回　46.5（ISM製造業景気指数)

※予定は変更することがあります