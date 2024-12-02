【豪州】

小売売上高（10月）09:30

予想 0.5% 前回 0.1%（前月比)



【中国】

財新製造業PMI（購買担当者景気指数）（11月）10:45

予想 N/A 前回 50.3（財新製造業PMI)



【英国】

ネーションワイド住宅価格指数（11月）16:00

予想 0.3% 前回 0.1%（前月比)

予想 2.3% 前回 2.4%（前年比)



製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（11月）18:30

予想 48.6 前回 48.6（製造業PMI（購買担当者指数）)



【スイス】

小売売上高（10月）16:30

予想 N/A 前回 2.2%（前年比)



製造業PMI（購買担当者景気指数）（11月）17:30

予想 N/A 前回 49.9（製造業PMI)



【ユーロ圏】

ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（11月）17:55

予想 43.2 前回 43.2（製造業PMI（購買担当者指数）)



ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（11月）18:00

予想 45.2 前回 45.2（ユーロ圏製造業PMI)



ユーロ圏雇用統計（10月）19:00

予想 6.3% 前回 6.3%（ユーロ圏失業率)



【米国】

PMI（購買担当者景気指数・確報値）（11月）23:45

予想 48.8 前回 48.8（製造業PMI・確報値)



建設支出（10月）3日00:00

予想 0.3% 前回 0.1%（前月比)



ISM製造業景気指数（11月）3日00:00

予想 47.6 前回 46.5（ISM製造業景気指数)



※予定は変更することがあります

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