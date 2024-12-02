本日の予定【経済指標】
【豪州】
小売売上高（10月）09:30
予想 0.5% 前回 0.1%（前月比)
【中国】
財新製造業PMI（購買担当者景気指数）（11月）10:45
予想 N/A 前回 50.3（財新製造業PMI)
【英国】
ネーションワイド住宅価格指数（11月）16:00
予想 0.3% 前回 0.1%（前月比)
予想 2.3% 前回 2.4%（前年比)
製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（11月）18:30
予想 48.6 前回 48.6（製造業PMI（購買担当者指数）)
【スイス】
小売売上高（10月）16:30
予想 N/A 前回 2.2%（前年比)
製造業PMI（購買担当者景気指数）（11月）17:30
予想 N/A 前回 49.9（製造業PMI)
【ユーロ圏】
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（11月）17:55
予想 43.2 前回 43.2（製造業PMI（購買担当者指数）)
ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（11月）18:00
予想 45.2 前回 45.2（ユーロ圏製造業PMI)
ユーロ圏雇用統計（10月）19:00
予想 6.3% 前回 6.3%（ユーロ圏失業率)
【米国】
PMI（購買担当者景気指数・確報値）（11月）23:45
予想 48.8 前回 48.8（製造業PMI・確報値)
建設支出（10月）3日00:00
予想 0.3% 前回 0.1%（前月比)
ISM製造業景気指数（11月）3日00:00
予想 47.6 前回 46.5（ISM製造業景気指数)
※予定は変更することがあります
小売売上高（10月）09:30
予想 0.5% 前回 0.1%（前月比)
【中国】
財新製造業PMI（購買担当者景気指数）（11月）10:45
予想 N/A 前回 50.3（財新製造業PMI)
【英国】
ネーションワイド住宅価格指数（11月）16:00
予想 0.3% 前回 0.1%（前月比)
予想 2.3% 前回 2.4%（前年比)
製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（11月）18:30
予想 48.6 前回 48.6（製造業PMI（購買担当者指数）)
【スイス】
小売売上高（10月）16:30
予想 N/A 前回 2.2%（前年比)
製造業PMI（購買担当者景気指数）（11月）17:30
予想 N/A 前回 49.9（製造業PMI)
【ユーロ圏】
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（11月）17:55
予想 43.2 前回 43.2（製造業PMI（購買担当者指数）)
ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（11月）18:00
予想 45.2 前回 45.2（ユーロ圏製造業PMI)
ユーロ圏雇用統計（10月）19:00
予想 6.3% 前回 6.3%（ユーロ圏失業率)
【米国】
PMI（購買担当者景気指数・確報値）（11月）23:45
予想 48.8 前回 48.8（製造業PMI・確報値)
建設支出（10月）3日00:00
予想 0.3% 前回 0.1%（前月比)
ISM製造業景気指数（11月）3日00:00
予想 47.6 前回 46.5（ISM製造業景気指数)
※予定は変更することがあります