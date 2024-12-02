【エリア別】東京圏で人気は「Redmi 12 5G」 今売れてるAndroidスマートフォンTOP10 2024/12/2
「BCNランキング」2024年11月18日〜24日の日次集計データ・東京圏（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県）によると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）
2位 AQUOS sense9 SH-M29 6GB+128GB（シャープ）
3位 AQUOS sense9 SH-M29 8GB+256GB（シャープ）
4位 arrows We2 FCG02（FCNT）
5位 AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）
6位 Pixel 9 128GB(SoftBank)（Google）
7位 arrows We2 F-52E（FCNT）
8位 Pixel 8a(au)（Google）
9位 Pixel 8a(NTT docomo)（Google）
10位 Pixel 9 128GB(au)（Google）
Redmi 12 5G XIG03
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）
2位 AQUOS sense9 SH-M29 6GB+128GB（シャープ）
3位 AQUOS sense9 SH-M29 8GB+256GB（シャープ）
5位 AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）
6位 Pixel 9 128GB(SoftBank)（Google）
7位 arrows We2 F-52E（FCNT）
8位 Pixel 8a(au)（Google）
9位 Pixel 8a(NTT docomo)（Google）
10位 Pixel 9 128GB(au)（Google）
Redmi 12 5G XIG03
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。