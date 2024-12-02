½êÂ°¤·¤¿°úÂà2Áª¼ê¤Ø¿è¤Ê·×¤é¤¤¡Ä¡ÈÏ«¤¤¤Î²£ÃÇËë¡É¤ËËÜ¿ÍÈ¿±þ¡ÖÊõÊª¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö´ò¤·¤¹¤®¤ë¡×
¾ÅÆî¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬Çßºê»Ê¤ÈÄ¹Ã«Àî¥¢¡¼¥ê¥¢¥¸¥ã¥¹¡¼¥ë¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¡¡¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Ï¡¢11·î30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿J1¥ê¡¼¥°Âè37Àá¤Ç²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¡¢2-3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ç¾ÅÆî¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬²áµî¤Ë½êÂ°¤·¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ëÇßºê»Ê¡ÊÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¡Ë¡¢Ä¹Ã«Àî¥¢¡¼¥ê¥¢¥¸¥ã¥¹¡¼¥ë¡Ê¥¬¥¤¥Ê¡¼¥ìÄ»¼è¡Ë¤Ø¸þ¤±¤Æ²£ÃÇËë¤ò·Ç½Ð¤·¡¢Áª¼êËÜ¿Í¤¬È¿±þ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Çßºê¤ÏÂçÊ¬¤Ç¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹2Éô¤Ø¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡¢¾ÅÆî¤ò·Ð¤Æ2021Ç¯²Æ¤ËÂçÊ¬¤Ø²ÃÆþ¤·¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä¹Ã«Àî¤Ï²£ÉÍFM¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢FCÅìµþ¡¢¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¡¢¥µ¥é¥´¥µ¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¡¢¾ÅÆî¡¢ÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡¢Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡¢FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤ò·Ð¤Æ¡¢ºòµ¨¤è¤êÄ»¼è¤Ç¥×¥ì¡¼¡£Çßºê¤ÈÆ±¤¸¤¯Àè·î¤Ë°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¾ÅÆî¤Ï¥Û¡¼¥àºÇ½ªÀï¤Ç²£ÉÍFM¤ÈÂÐÀï¤â2-3¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¾ÅÆî¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬Çßºê¤Ë¡Ö¶¦¤Ë¿Ê¤ß¶¦¤Ë¶«¤ó¤À»þ´Ö¤Ï²¶¤¿¤Á¤ÎÊõ¡¡¥¦¥á¤µ¤ó¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¡¢Ä¹Ã«Àî¤Ë¤Ï¡Ö¶ìÆñ¤ÎÃæ¤Çµ±¤¤¤¿¥¢¡¼¥ê¥¢¤¯¤ó¤Î¾Ð´é¤Ë´¶¼Õ¡£18Ç¯´Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿²£ÃÇËë¤ò·Ç½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Çßºê¤Ï¸ø¼°SNS¤Ç¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â³§¤µ¤ó¤È¡Ø¶¦¤Ë¿Ê¤ß¶¦¤Ë¶«¤ó¤À»þ´Ö¡Ù¤ÏÊõÊª¤Ç¤¹¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡ª¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢Ä¹Ã«Àî¤â¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¡ª¡ª¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡´ò¤·¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¤´ËÜ¿Í¤âÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡ª¡×¡ÖÆÏ¤¤¤¿¡ª¡×¡Ö¸½ÃÏ¤Ç¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë