ÀçÂæ£¸£¹£Å£Ò£Ó¤Î¸µ¥·¥Ë¥¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¢¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¦¥¡¼¥Ê¡¼¥È»á¤Î¤ªÊÌ¤ì²ñ
¡¡ÀçÂæ£¸£¹£Å£Ò£Ó¤Î¥·¥Ë¥¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤òÌ³¤á¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢³ÚÅ·¤Î½éÂå¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤âÌ³¤á¤¿¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¦¥¡¼¥Ê¡¼¥È»á¡ÊµýÇ¯£·£¸¡Ë¤Î¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤¬£±Æü¡¢ÀçÂæ»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Ìó£´£²£°¿Í¤¬»²Îó¤·¤¿¡£
¡¡ÀçÂæ£¸£¹£Å£Ò£Ó¤Î»ÖÂ¼ÍºÉ§¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È¿ÀÌ¯¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£¥ß¥ä¥®¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÍ¼Êý¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö£Ï£È¡ª¥Ð¥ó¥Ç¥¹¡×¤Ç£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ë¤µ¤È¤¦½¡¹¬¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ª¤Ç¤ó²°¤µ¤ó¤Ç³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¡£³ÚÅ·¤Î¿¹°æÀ¿Ç·µåÃÄ¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö£²£°£°£·Ç¯º¢¡¢»³·Á¤Ç¡Ø¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤¬¤Ê¤¤¡ª¡Ù¤Ã¤ÆÅÜ¤é¤ì¤¿»ö¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ì»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£