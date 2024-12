アイドルグループ・SUPER☆GiRLSの最年少メンバー、羽渕花恋(はぶちかれん)が、2日発売の雑誌「週刊ヤングマガジン」2024年53号(講談社)にて初のグラビアを披露している。巻末 4 ページに渡り、爽やかなホワイトのワンピース姿とメンバーカラーでもあるフレッシュなイエローの水着姿を披露し、高校生ならではの等身大の魅力をアピールしている。 羽渕さんは初グラビアの感想について「グラビアは以前から

