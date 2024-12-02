¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¶ÊÀþÈþ¡ÄÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¤Î¿Íµ¤´Ú¹ñ¥Á¥¢¡¢ÆÍÁ³¤ÎÇöÃå»Ñ¤Ë¡ÖÃ×Ì¿Åª¡×¡ÖÂç¹¥¤¡×¤ÈÈ¿¶ÁÂ¿¿ô¡ÚPHOTO¡Û
ÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¤Ç¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¤òÌ³¤á¤ë¥¤¡¦¥À¥Ø¤¬¡¢¶ÊÀþÈþºÝÎ©¤ÄÈþ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÎº¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¡¦¥À¥Ø¡¢¡ÈÈó¸½¼ÂÅª¡É¤ÊÈ´·²¥Ü¥Ç¥£
¥¤¡¦¥À¥Ø¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¡Ö´ê¤¤»ö¤ò¤·¤Æ¡ª¡×¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤ËÄÖ¤ê¡¢¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢Ìë·Ê¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¥«¥á¥é¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤ë¥¤¡¦¥À¥Ø¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥í¥Ã¥×¥É¾æ¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ë¥ß¥Ë¾æ¤Î¥ì¥®¥ó¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ÇöÃå»Ñ¤Ç¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¤ÎºÝÎ©¤Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯ÈäÏª¡£»×¤ï¤ºÆóÅÙ¸«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¡È¶ÊÀþÈþ¡É¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Åê¹Æ¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö²Ä°¦¤¤¡¢Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÃ×Ì¿Åª¤Ç¤¹¡Ä¡×¡Ö¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë¡×¡Ö¤¦¡¢Èþ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¤¡¦¥À¥Ø¤Ï2023Ç¯¤«¤éÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¤òµòÅÀ¤Ë¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ÃÏ¤ÇÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¿Íµ¤¤Ö¤ê¤«¤é¡¢º£Ç¯3·î¤Ë¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¡ØHUSH¡Ù¤ò´Ú¹ñ¤ÈÂæÏÑ¤ÇÆ±»þ¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡þ¥¤¡¦¥À¥Ø¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1999Ç¯8·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹164cm¡£2019Ç¯¤«¤é¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¡£¸½ºß¤ÏÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¤ÎÌ£Á´¥É¥é¥´¥ó¥º¤Ç¥Á¥¢¤òÌ³¤á¤ë¤Û¤«¡¢´Ú¹ñ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼K¥ê¡¼¥°1¤ÎÁ´ËÌ¸½Âå¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¤Ç¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï³ÚÅ·¥â¥ó¥¡¼¥º¤Î¥Á¥¢¤òÌ³¤á¤ÆÆüËÜ¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£