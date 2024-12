モデルのCocomiが11月30日(土)、透明感あふれる優美なレースドレス姿を公開した。



【別カット2点】Cocomi、透明感あふれるレースドレス姿に感嘆



木村拓哉と工藤静香の長女・Cocomi。フルート奏者として活動するほか、モデルとしてDiorのジャパン アンバサダーを務めるなど国内外で注目を浴びている。



Cocomiは30日、「Last post for The ball of dreams, Dior. 」とInstagramを更新。透明感あふれるレースドレス姿を披露したイベントショットを公開した。



投稿にはたくさんのいいねが寄せられている。



