英語を話せるようになりたいけれど、効果的な学習法が見つからない。そんな多くの英語学習者から絶賛の声を集める本が『話す力が身につく5分間英単語』だ。カジュアルな会話からフォーマルな表現まで、数千に及ぶ例文を音声とともに掲載。実践的なスピーキング力やリスニング力を向上させることができる。著者は、英字新聞編集長を10年以上務める高橋敏之氏。一般的な英単語集には記載されていない「ニュアンス」や「実際の使われ方」まで丁寧に解説した。本稿では本書のレビューエクササイズから特別に一部を抜粋して紹介する。

『5分間英単語』のレビューエクササイズに挑戦

日本文の意味に合うように空所に適語を入れよう。(※最初の1文字のみ与えられている)

[Q1]

Michael is socially (a ).

マイケルは人付き合いが苦手だ。

[Q2]

It was (q ) a cold day.

かなり寒い日だった。

[Q3]

It seems like we are caught in a (v ) circle.

どうも悪循環にはまっているようだ。

[Q4]

The man bowled three perfect games in a (r ).

その男性はボウリングで3ゲーム続けてパーフェクトを出した。

[Q5]

I’d (r ) you didn’t, if you don’t mind.

差し支えなければ、やめていただきたいのですが。

正解は…

エクササイズの正解はこちらです。

いくつわかりましたか?

[A1] awkward

Michael is socially awkward.

マイケルは人付き合いが苦手だ。

※socially awkwardは「社会的に不器用な」から「人付き合いが苦手」の意味になる。

[A2] quite

It was quite a cold day.

かなり寒い日だった。

[A3] vicious

It seems like we are caught in a vicious circle.

どうも悪循環にはまっているようだ。

[A4] row

The man bowled three perfect games in a row.

その男性はボウリングで3ゲーム続けてパーフェクトを出した。

[A5] rather

I’d rather you didn’t, if you don’t mind.

差し支えなければ、やめていただきたいのですが。

(本稿は『5分間英単語』から抜粋・編集したものです。)