¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×Î´²È¤¬¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤ë¡ªÌäÂê»ù¤«¤é±ÑÍº¤Ø¡¢²ÚÎï¤Ê¤ëÊÑ¿È¤ËÊ¨¤¯
¡¡µÈ¹âÍ³Î¤»Ò¼ç±é¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¡ÊNHKÁí¹ç¡¦ÆüÍË¸á¸å8»þ¡Á¤Û¤«¡Ë¤Î1ÆüÊüÁ÷¡¦Âè46²ó¤Ç¤Ï1019Ç¯¡Ê´²¿Î3Ç¯¡Ë¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿Îò»ËÅª»ö·ï¡ÖÅá°Ë¤ÎÆþÕä¡×¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢ÎµÀ±ÎÃ±é¤¸¤ëÂçºË¸¢¿ã¡¦Æ£¸¶Î´²È¤ÎÍ¦»Ñ¤¬¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤ò¤¯¤®ÉÕ¤±¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Âè46²ó¡ÖÅá°Ë¤ÎÆþÕä¡×¤Ï¡¢ÂçºËÉÜ¤ËÉë¤¤¤¿¤Þ¤Ò¤í¡ÊµÈ¹â¡Ë¤Î¼þÌÀ¡Ê¾¾²¼Þ«Ê¿¡Ë¤È¤Î20Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¡¢¤½¤·¤Æ°Û¹ñ¤ÎÂ±¤¬¶å½£¤ò½±Íè¤·¤¿¡ÖÅá°Ë¤ÎÆþÕä¡×¤ÇºÓÇÛ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿Î´²È¡¢2¤Ä¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¼´¤ËÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡½é¤á¤Æ¤Þ¤Ò¤í¤ÈÎ´²È¤¬¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ËÜ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡£ÂÀ¹Þ¡¦Æ»Ä¹¡ÊÊÁËÜÍ¤¡Ë¤Ë¤Þ¤Ò¤í¤ò¼ê¸ü¤¯¤â¤Æ¤Ê¤¹¤è¤¦¤Ë¸ÀÉÕ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Î´²È¤Ï¡¢À¯Ä£¤Ç¤Þ¤Ò¤í¤ò´¿ÂÔ¡£¤â¤È¤â¤ÈÎ´²È¤¬¤³¤ÎÃÏ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÌÜ¤ÎÉÂ¤ò¼£¤¹¤¿¤á¤Ç¡¢¼þÌÀ¤Î»Õ¾¢¤Ç¤¢¤ëÌÜ¤ÎÌ¾°å¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÌµ»ö¤Ë²óÉü¤·¤¿¤È¤¤¤¦Î´²È¤Ï¡ÖÌÜ¤¬¼£¤Ã¤Æ¤«¤é°ã¤¦À¤¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡×¡ÖÉÙ¤Ê¤¾¤¤¤é¤Ì¡£Ãç´Ö¤¬¤ª¤ì¤Ð¡×¡Ö¤³¤³¤Ïµ¤¼è¤é¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤À¡×¤ÈÀ²¤ì¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¡£Éð¼Ô¤ÎÊ¿°Ù¸¡Ê¿ÀÈøÍ¤¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÎ´²È¤µ¤Þ¤Ï¤³¤ÎÃÏ¤ÎÎÏ¤¢¤ë¼Ô¤«¤é¤ÎÏ¨¤â¤ª¼õ¤±¼è¤ê¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢²¿»ö¤Ë¤â¼«¤é¤Îºâ¤òÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¿È¤®¤ì¤¤¤Ê¤ªÊý¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò³§¤¬¤ªÊé¤¤¤·¡¢²û¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¤¡¢¿ÍË¾¤â¸ü¤¤ÍÍ»Ò¡£
¡¡µ¤¿´¤ÎÃÎ¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤Î¼þÌÀ¤È¤Þ¤Ò¤í¤òÎ´²È¤¬¡Ö¼þÌÀ¤â¤¹¤ß¤Ë¤ª¤±¤Ì¤Ê¡×¡Ö¤ªÁ°¤â¶¦¤ËÇñ¤Þ¤ë¤«¡©¡×¤È¤Ò¤ä¤«¤¹¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Ìë¤Î±ã¤Ç¤Ï»×¤¤¤ä¤ê¤¢¤Õ¤ì¤ë°ìÌÌ¤â¡£¡Ö¸»»áÊª¸ì¡×¤ò½ñ¤½ª¤¨¡¢Ä¹Ç¯¼æ¤«¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ»Ä¹¤Ë¤âÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¡¢À¸¤¤ëµ¤ÎÏ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Þ¤Ò¤í¤òÁ§º÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡ÖÂçºËÉÜ¤Ë¤¤¤¿¤¤¤À¤±¤ª¤ì¡£¤¤¤¯¤éÉ×¤¬¤¤¤¿¾ì½ê¤¬¸«¤¿¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¤ª¤Ê¤´¤¬¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï²¿¤«¤ï¤±¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¡×¤ÈÎ¸¤Ã¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¡ÖÄ¹ÆÁ¤ÎÊÑ¡×¤Ç²Ö»³±¡¡ÊËÜ¶¿ÁÕÂ¿¡Ë¤Îµí¼Ö¤ËÌð¤òÊü¤Ã¤¿¡ÈÌäÂê»ù¡É¤À¤Ã¤¿Î´²È¤Î¸«°ã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê»Ñ¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡ÖÎ´²È¡¢À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ë¡×¡ÖÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¤¥¥¤¥¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÈÎ©ÇÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡Öµ®Â²¤¬Ä¶¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¡Ö¤È¤Æ¤â°Ë¼þ¤È·»Äï¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¶Ã¤¤ä´¿´î¤ÎÀ¼¤ËÊ¨¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡ÖÅá°Ë¤ÎÆþÕä¡×¤Ç¤ÎÍ¦»Ñ¡£ËÜºî¤ÇÍ£°ì¤Î¹çÀï¥·¡¼¥ó¤È¤Ê¤ëÆ±¥·¡¼¥ó¤Ç¤ÏÉ¦¤â¤¸¤ã¥ë¥Ã¥¯¤Ç¥ï¥¤¥ë¥É¤ËÊÑ¿È¤·¤¿Î´²È¤¬¼«¤é½Ð¿Ø¤·¡¢°Û¹ñ¤ÎÂ±¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦»Ñ¤Ë¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¹¤Ã¤«¤êÂÎ°é²ñ·Ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö´°Á´¤ËÉð¾¡×¡ÖÍê¤â¤·¤¤¡×¤ÈÌ¥Î»¤µ¤ì¤ë»ëÄ°¼Ô¤¬Â³½Ð¤·¡¢ÅÌð¤Ç±þÀï¤¹¤ë»Ñ¤Ë¤Ï¡Ö¡ÊÌð¤ò¡Ëº£ÅÙ¤³¤½Àµ¤·¤¯»È¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Î´²È¤ÎÉðÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢É÷Â¯¹Í¾Ú¤òÃ´Åö¤¹¤ëº´Â¿Ë§É§¤Ï¡ÖÅá°Ë¤ÎÄÉÆ¤¤Ø¸þ¤«¤¦Æ£¸¶Î´²È¡¢Ê¿°Ù¸¤é¤¬Âç³»¤Î²¼¤ËÃå¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¿å´³¡Ê¤¹¤¤¤«¤ó¡Ë¤Ç¡¢¸Ó¤òÄ¹¤á¤Ë¤Ï¤¡¢æúÅö¤ÏÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¿å´³¤Î´Ý¤¤¶ß¤Ï¡¢¾åµéµ®Â²¤ÎÀµÁõ¤Ç¤¢¤ëÂ«ÂÓ¡Ê¤½¤¯¤¿¤¤¡Ë¤Ë¤â¸«¤é¤ì¤ëÄ«Äî¤ÎÀ©Éþ¤ÎÆÃÄ§¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¤³¤ÎÅö»þ¤ÎÉð´±¤¿¤Á¤ÎÉ¸½àÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ê¿°Â»þÂåÃæ´ü¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀæúÅö¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¤Ç¤ÏæúÅö¤Ï»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥³¥é¥à¤ÇÀâÌÀ¡£¤Þ¤¿°Û¹ñ¤ÎÂ±¤¬¶²¤ì¤ª¤Î¤Î¤¤¤Æ¤¤¤¿ÅÌð¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖÊü¤Ä¤ÈÀèÃ¼ÉÕ¶á¤ËÉÕ¤±¤é¤ì¤¿Å¡Ê¤«¤Ö¤é¡Ë¤È¤¤¤¦ÌÄ´ï¤«¤é²»¤¬ÌÄ¤ëÌð¤Î°ì¼ï¤Ç¡¢²»À¼¿®¹æ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ì£Êý¤Ø¤ÎÏ¢Íí¤ä¹çÀï¤Î¹ç¿Þ¤Ê¤É¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åá°Ë¤ÎÆþÕä¤ËºÝ¤·¤Æ¤âÅÌð¤¬Êü¤¿¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î²»¶Á¤ò½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿Åá°Ë¤¬¤³¤ì¤Ë¶Ã¤¡¢º®Íð¤·¤¿¤È¤¤¤¦°ïÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Éð¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤ÏÅÌð¤òÁõÈ÷¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÅÌð¤ÎÀèÃ¼¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë£Ù¤Î»ú¤Î¶â¶ñ¤Ï´ç¸Ô¡Ê¤«¤ê¤Þ¤¿¡Ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Å¨¤Ø¤Î¹¶·â¤Ê¤É¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ëÄÌ¾ï¤ÎÌð¤Ï¡¢À¬Ìð¡Ê¤½¤ä¡Ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÀÐÀîÍ§Î¤·Ã¡Ë